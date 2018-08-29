Лучшая клавиатура для геймера. HyperX Alloy FPS

HyperX Alloy FPS

Современный геймер может легко запутаться в огромном количестве разнообразных моделей клавиатур — их слишком много. Даже если вы разбираетесь в брендах и как-то научились распознавая хорошие продукты от не очень достойных, то все равно выбор будет довольно проблематичным. Сейчас есть масса крутых компаний, которые делают хорошие клавиатуры с высоким уровнем качества, у которых все отлично с дизайнерами и разработчиками программного обеспечения. Так что самостоятельно изучить все и выбрать наиболее подходящий вариант не каждому под силу. Мы решили вам в этом помочь.Стоит отметить, что для каждого типа задач подходит своя клавиатура. Если вы играете в мультиплеерные игры и вам нужно иметь под рукой массу разнообразных умений, то лучше всего подойдет вариант с дополнительными клавишами. Если же вы планируете много работать, помимо игр, то лучше посмотреть в сторону механики, так как там срок службы больше и не придется привыкать к новинки слишком долго. Мы собрали самые интересные варианты для всех типов задач и теперь лишь за вами выбор. Можно взять крутую механику, можно взять мембрану, выбор зависит от ваших предпочтений и целей.

A4Tech B314

Компанию Kingston мы знаем уже очень давно — производитель делал классные продукты с высоким качеством за адекватные деньги. Потом пришло понимание, что можно выйти на рынок геймеров и тогда была представлена гарнитура Cloud от бренда HyperX. Спустя некоторое время производитель уже выпустил клавиатуру HyperX Alloy FPS, которая прямо покорила сердца пользователей. Она максимально компактная и занимает на столе совсем немного места, у нее предостаточно возможностей для всех типов игр вплоть до профессионального уровня киберспорта. Именно за это геймеры и влюбились в новинку, которая по сей день возглавляет топы продаж.Клавиатура механическая, вы можете без труда выбрать себе подходящий тип переключателей и получать от работы с устройством тьму удовольствия. На синих переключателях от Cherry MX, например, отчетливо слышны щелчки и это очень приятно слышать во время игры, прямо успокаивает. Отдельно стоит похвалить инженеров и дизайнеров за то, что они отказались от дополнительного ряда клавиш в правой части клавиатуры, благодаря чему продукт занимает заметно меньше места. Подсветка тоже есть, как и программное обеспечение. Осталось только купить и начинать карать врагов.

Logitech G G413

Клавиатура A4Tech B314 является полной противоположностью предыдущей модели — это настоящий пульт космического корабля. Производитель решил предоставить своему потенциальному покупателю возможность работать с дополнительными клавишами, добавлять подставку пол кисть и все в таком духе. Цифровой блок, он же бухгалтерский, никуда не делся — он находится на своем месте и занимает треть всей клавиатуры. Зато у вас будет возможность расположить такую махину на столе и не переживать о недостающих кнопках или удобстве. Особенно такой вариант подходит любителям Dota 2 или подобных проектов.Нужно похвалить разработчиков продукта за отличную яркую подсветку и наличие дополнительных колпачков на WASD. Если вы постоянно играете в гонки или шутеры, то краска рано или поздно начинает стираться, что сразу же портит эстетический вид продукта. Здесь клавиши более прочные и надежные, можно без труда ими пользоваться долгие годы и не думать о стертой краске. Отличная клавиатура, тихая и без особых наворотов, что положительно сказалось на стоимости гаджета. Ценители классических раскладок такую модель явно оценят.

Qcyber Dominator TKL

На рынке игровой периферии есть несколько крупных компаний, которые идут своей дорогой и делают продукты, которые действительно поражают. Logitech буквально недавно показала колонки с подсветкой, до этого была масса действительно уникальных мышек и клавиатур с переключателями нового поколения. Именно это фанатов и привлекает — они хотят получить крутой продукт, который опережает время. Клавиатура под названием Logitech G G413 это предоставляет в полном объеме — она стильно выглядит и открывает геймеру достаточно возможностей для реализации своего потенциала.Начнем с того, что продается данная модель в двух вариантах исполнения — с серебристой панелью корпуса и черной. В обоих вариантах сами колпачки на клавишах черного цвета, функции и дизайн тоже одинаковые. Вы просто подбираете более удобный для себя вариант. Черная панель не так заметно пачкается, а серебристая выглядит красивее. Отдельно отметим классическую раскладку клавиш без каких-либо дополнительных элементов. Это отличный вариант на тот случай, если вы не планируете играть с дополнительными кнопками и они вам только мешают. Да и качество сборки и материалов тоже на шикарном уровне, можно пользоваться с удовольствием.

A4Tech Bloody B120

Клавиатуры формата TKL пользуются громадной популярностью среди современных геймеров. Дело в том, что ранее производители таких клавиатур старались не выпускать, ведь самого понятия геймерская клавиатура ранее не существовало. Сейчас же если вы покупаете периферию исключительно для игр, то можно спокойно брать продукт с обрезанной панелью с цифрами. Именно так и называются модели без бухгалтерского блока — TKL. И Qcyber Dominator TKL в этом плане вполне отлично демонстрирует все преимущества такого дизайна.Дело в том, что у геймера будет куда больше пространства на рабочем столе — это позволит лучше двигать мышкой, проще работать с разного рода задачами и настроить чувствительно мыши. Особенно полезно, если вы играете на небольшом рабочем столе и вам нужно получить максимум пространства для грызуна. В этой ситуации дополнительная панель с цифрами, которая вообще никак не влияет на ход игры, будет только мешать. Да и стоимость продукции у производителя вполне адекватная, этот бренд не перегибает палку и вам не нужно будет разбивать копилку, чтобы купить достойный вариант для вечерних посиделок с друзьями в виртуальных мирах.

Нужно понимать, что далеко не всем пользователям нужна дорогая механическая клавиатура — некоторые пользователи вполне готовы играть на недорогой мембране. Причин здесь несколько. Может не хватает денег на покупку дорогого варианта, может просто нет желания сколько отдавать за периферию. Благо, можно купить достойный вариант за гораздо меньшие деньги и не потерять в плане возможностей или качества. Клавиатура A4Tech Bloody B120 получится спросом среди геймеров уже достаточно давно, и разработчик ничего в классике менять не планирует.Продукт получил стандартный набор клавиш — 104 штуки, без дополнительных рядов клавиш, разнообразных дополнений и прочих не особо нужных элементов. Из-за этого к продукту даже привыкать не нужно, вы просто садитесь и играете. Очень понравились красные колпачки на WASD, которые не стираются и позволяют игроку быстро найти нужные манипуляторы. И, конечно, за свои деньги это одно из самых интересных решений на рынке игровой периферии. Качественный пластик, прочный корпус, удобные клавиши для игры и печати, тихая работа. Чего еще можно требовать от игровой клавиатуры?