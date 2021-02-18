Лучшая клавиатура для работы. A4Tech KV-300H dark Grey USB

Logitech Corded Keyboard K280e Black USB

Подбор клавиатуры для работы — достаточно сложный процесс, так как нужно учитывать особенности вашей работы, тонкости занятия и предпочтения потенциального покупателя. Мы решили сделать более универсальную подборку моделей, которые точно удовлетворят запросы большинства пользователей как в плане цены, так и в плане возможностей или качества.

A4Tech Fstyler FK11 Grey USB

Начать хотелось бы с достаточно простой и качественной клавиатуры от компании Logitech, которая отлично справляется с рабочими задачами и будет работать многие годы без проблем с клавишами или какими-то неудобными моментами. Стоит отметить, что это классическая клавиатура на 104 клавиши, у которой есть бухгалтерский цифровой блок. Да, он нужен не всегда и не во всех профессиях, но в определенных ситуациях пользоваться им куда удобнее, чем обычным рядом клавиш с цифрами над основным блоком. И, конечно, благодаря габаритам клавиатура более надежно лежит на столе.Отдельно хотелось бы уточнить, что это мембранная клавиатура, так что ожидать от нее преимуществ механического варианта не стоит. С другой стороны, модель может похвастаться достаточно тихой работой, бесшумными нажатиями, качественным пластиком и прочной мембраной, да и сам производитель достаточно длительное время показывает высокое качество продукции на рынке. При этом стоит модель относительно недорого, что, безусловно, тоже является значительным преимуществом для потенциального покупателя. Среди доступных моделей Logitech Corded Keyboard K280e является весьма достойным претендентом.

A4Tech KV-300H dark Grey USB

Иногда для рабочих целей в офисе или дома нужна крайне доступная клавиатура, которая нужна исключительно для работы с текстом, для поиска информации в сети или для работы с таблицами. В таких ситуациях покупать дорогую клавиатуру за какие-то безумные деньги не стоит, так как это лишние расходы и на самом деле флагманская модель за десять тысяч рублей не раскроет своего потенциала в данном сценарии использования. Именно по этой причине мы рекомендуем присмотреться к клавиатуре A4Tech Fstyler FK11, которая стоит дешевле тысячи рублей, но при этом даёт возможность с комфортом набирать текст и работать с ним в текстовых редакторах.Конечно, важную роль в желании порекомендовать данную клавиатуру сыграла стоимость модели — производитель отказался от подсветки, дорогих материалов, различных дополнительных бонусов, программного обеспечения и так далее. Вместо этого получается компактная клавиатура без дополнительного цифрового блока за 990 рублей, которая работает от кабеля и с легкостью проработает многие годы в любом из офисов. Да, это не флагманский продукт и до флагмана ему еще расти и расти, но за эти деньги набор преимуществ на самом деле достаточно серьезный.

Logitech K380 Multi-Device Dark Grey Bluetooth

Также достаточно привлекательной клавиатурой выступает модель A4Tech KV-300H, которая обладает весьма стильным дизайном, простой и понятной расстановкой клавиш и может вполне пригодиться тем, кто планирует работать с текстом, таблицами, формулами и прочим контентом. Нужно отметить, что это тоже мембранная клавиатура, у которой имеется 104 клавиши, при этом они все достаточно удобно расположены и могут похвастаться неплохим пространством между кейкапами. Промазывать мимо клавиш вы точно не станете, особенно если поработаете хоть какое-то время с данной клавиатурой. В этом плане удобство и комфорт в работе модели действительно заслуживают похвалы.Ещё производитель решил сделать ставку на доступность — здесь нет подсветки, нет дополнительных модулей или продвинутого программного обеспечения, за которое обычно пользователи доплачивают определенные средства. Вместо этого производитель предлагает качественную мембранную клавиатуру с проводным подключением за полторы тысячи рублей, чего предостаточно, чтобы пользователь мог работать годами и не переживать о том, что устройство выйдет из строя или окажется слишком дорогим ударом по бюджету. Собственно, эта клавиатура вполне заслуживает звания лучшей в сегменте, так как за эти же деньги получить что-то гораздо лучше не выйдет.

Logitech MX Keys

Естественно, некоторым пользователям нужна клавиатура с беспроводным подключением — это удобно, так как кабель не мешает в процессе организации рабочего пространства. Например, пользователь может с комфортом расположить клавиатуру на столе в любом из положений, может совершенно спокойно работать с контентом хоть стоя, хоть с дивана, хоть с любой поверхности. У Logitech K380 все эти преимущества есть, плюс пользователь может работать не только с компьютером под управлением Windows, но и с любыми другими системами, которые тоже поддерживают беспроводное подключение. Естественно, стоит отметить ещё и тот факт, что помимо беспроводного подключения модель привлекает своим дизайном и удобством в работе.Например, производитель решил отказаться от дополнительного цифрового блока, который большинству пользователей банально не нужен. При этом остальные клавиши оформлены в круглой форме, они достаточно удобно расположены и набирать текст вслепую будет удобно. Также стоит сказать, что работает модель не от встроенной батареи, а от батареек, которые позволяют не менять их месяцами. Дело в том, что у клавиатуры нет подсветки, так что потребление энергии крайне низкое. Тоже важный бонус, так как некоторые беспроводные модели нужно заряжать буквально раз в неделю, что не всегда комфортно.

С другой стороны, мы понимаем, что для некоторых пользователей клавиатура является важнейшим инструментом в рабочем процессе. им нужно, чтобы продукт отзывчиво реагировал на нажатия, выглядел приятно и приносил только удовольствие в процессе набора текста или просто нажатий на клавиши. В этом плане модель Logitech MX Keys, конечно, обладает целым рядом преимуществ, но и стоит, что неудивительно, заметно дороже предыдущих конкурентов. Собственно, за эту клавиатуру производитель запросил больше, чем пользователь заплатил бы за все предыдущие клавиатуры вместе взятые. Но эта стоимость объясняется качественными переключателями с безумным сроком службы, дорогими материалами и беспроводной работой.Особенно стоит похвалить производителя за то, что он использует собственную батарею, которая работает довольно длительное время даже с включенной подсветкой, а уж без нее — тем более. При этом пользователь может использовать проводное подключения для работы с компьютером даже в том случае, если гаджет разрядился. Отдельно стоит сказать, что радиус действия работы по беспроводному протоколу составляет десять метров — можно работать хоть из соседней комнаты. Но, конечно, флагманская модель стоит достаточно дорого и не является таким доступным продуктом, как предыдущие варианты.