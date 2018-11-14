Лучшая клавиатура на Cherry MX Brown. HyperX Alloy FPS

HyperX Alloy FPS

ASUS ROG Claymore Core

Когда компания HyperX только анонсировала свою новую клавиатуру, многие отнеслись к продукту довольно прохладно. Мы все уже привыкли к тому, что этот бренд делает лучшую оперативную память, отличные SSD накопители и гарнитуры, но клавиатура была чем-то очень новым и необычным. Однако, очень быстро оказалось, что производитель показал лучшую доступную механическую клавиатуру на рынке. Нужно понимать, что механика обычно стоит громадных денег и пользователи частенько отказываются от перехода на этот тип клавиатур именно из-за цены. У HyperX Alloy FPS такой проблем нет — она стоит чуть дороже 7 тысяч рублей.Разработчики решили отказаться от цифрового блока, чтобы уменьшить габариты продукта. Да и всевозможные дополнительные ряды клавиш с бортиками тоже убрали. Получается пластина с клавишами и переключателями Cherry MX Brown, больше ничего. Новинка получилась компактной, легкой и со съемным кабелем. Подсветка в оригинальной модели только красная, но ее можно настраивать. В итоге, пользователь получает действительно крутой продукт со стильным корпусом, отличным качеством сборки и дорогими переключателями. Не зря HyperX Alloy FPS прозвали народной.

Corsair Gaming K95 RGB

Если предыдущая клавиатура получилась довольно доступной и пользуется спросом среди геймеров, которые только-только решили попробовать механику, то ASUS ROG Claymore Core создана для заядлых любителей этих клавиатур. Разработчик решил, что нужно начинить свою новинку по последнему слову техники и в итоге мы получили одну из самых совершенных клавиатур на нынешнем рынке игровой периферии. Клавиши выступают над пластиной, из-за чего клавиатуру легко продувать от пыли и грязи, помимо этого нет дополнительных клавиш и широких бортиков. Это повышает компактность продукта.С подсветкой и фирменным программным обеспечением тоже все отлично — RGB светится очень ярко и привлекательно, вы всегда можете настроить эффекты, цвета и переливы. Помимо этого, у вас всегда будет возможность настроить профили для разных игр, выбрать подсветку для отдельных символов и так далее. Модель выполнена из самых дорогих материалов, она выглядит круто и дерзко, но стоит понимать, что это флагманская клавиатура от компании ASUS. Стоимость у нее на две тысячи выше, чем у предыдущего продукта, но для некоторых геймеров красивая подсветка будет того стоить.

ROCCAT Ryos MK FX

Абсолютно вся продукция компании Corsair стоит дороже, чем прямые конкуренты. Хотя никакого особенного преимущества, вроде бы, у бренда нет — собирают те же китайцы на местных заводах. Однако, стоит понимать, что производитель не просто так привлекает геймеров со всего мира. Продукция компании имеет максимальный уровень качества. Вы не найдете в сети жалоб на то, что здесь ломаются клавиши, плохо нажимаются переключатели, стираются символы или что-то в таком духе. Нет, разработчик вкладывает массу ресурсов в контроль качества, что потом и выливается в высокую стоимость.Модель Corsair Gaming K95 RGB является одной из самых желанных среди продвинутых пользователей. Конечно, данная клавиатура далеко не всем по карману, она стоит дороже 12 тысяч рублей — это больше, чем половина пользователей Steam отдала за видеокарту. С другой стороны, если вы уже пользовались чем-то доступным и теперь хотите получить в свои руки продвинутый вариант механической клавиатуры для игр и работы, то это идеальный выбор. Здесь вам и подставка под кисти, и дополнительные панели, и красивая подсветка, и масса дополнительных бонусов.

COUGAR Attack X3 RGB

В свое время данная клавиатура пользовалась неслыханной популярностью среди геймеров — это был настоящий пример того, как должна выглядеть клавиатура игрового типа. Большие рамки вокруг, подставка под запястья, которая идет вместе с клавиатурой, дополнительный ряд клавиш и все это на механике с подсветкой. С момента релиза данной модели прошло уже много лет, но клавиатура до сих пор пользуется повышенным спросом у пользователей. Все потому, что преимущества продукта никуда не делись, а цена осталась на прежнем адекватном уровне. Именно из-за этого гаджет и покупают.Стоит отметить, что если вы большой поклонник MOBA-игр и всего в этом духе, то обязательно стоит обратить внимание на ROCCAT Ryos MK FX по причине удобного дополнительного ряда клавиш. Сюда можно добавлять какие-то умения или предметы вашего персонажа, чтобы потом удобнее использовать их в бою. Помимо этого, продукт довольно тяжелый и скользить на столе не будет — резиновые ножки и большая площадь тому сильно способствуют. Подсветку можно настраивать, регулировать и применять разного рода эффекты. Думаю, если вы давно хотели крутую клавиатуру и на столе у вас предостаточно места, то эта модель точно понравится.

MSI Vigor GK-701

В последнее время на рынке выходят либо TKL-клавиатуры, у которых нет дополнительных панелей и цифрового блока в правой части корпуса, либо здоровенные устройства с массой панелей и толстыми бортиками. Чего-то среднего до релиза COUGAR Attack X3 RGB и не было. Разработчики же этой клавиатуры решили, что можно выпустить более классический продукт и тем самым привлечь ценителей привычного формата. Здесь 104 клавиши, они расположены на панели правильно, с адекватной раскладкой, длинными SHIFT и цифрой 2 над F1. Все, как мы любим.Здесь нет дополнительного ряда клавиш в левой части корпуса клавиатуры, нет переключателей звука или подсветки на корпусе, нет ничего лишнего. Если вы захотите, то в комплекте идет подставка под запястье, но она довольно большая и не на каждый рабочий стол может поместиться. В итоге получается шикарная клавиатура для игр и работы — можно тексты набирать удобно, работать с видео или таблицами. Подсветка здесь тоже имеется, есть прочная пластина, которую взяли за основу продукта. В целом, за свои деньги это отличное решение для активного геймера, который изредка еще и работает.

Компанию MSI знает любой, кто хоть как-то связан с игровым рынком. Производитель давно зарекомендовал себя отличным качеством, дорогими материалами и приличной стоимостью. Однако, выход игровой периферии от данного бренда многих удивил — никто не мог подумать, что производитель пойдет в этом направлении. Оказалось, что может, да и качество продукции тоже не поводит. Новая клавиатура под названием MSI Vigor GK-701 отлично справляется с поставленными задачами и является одной из самых популярных на коричневых переключателях Cherry MX. Все дело в удобстве и приятных ощущениях.Дизайнеры продукта отказались от дополнительных панелей и бортиков, здесь классическая раскладка клавиш с небольшой планкой в верхней части корпуса. Выглядит довольно привлекательно, плюс есть место для логотипа компании. Клавиши получили правильную раскладку, есть приличное пространство между кнопками. Выглядит такое решение более сдержано, чем предыдущие варианты, но это уже дело вкуса — кому-то не нравятся вычурные формы, другие от них теряют дар речи. Главное, что MSI Vigor GK-701 является отличным вариантом для виртуальных баталий и работы, остальное вы уже сами как-то решите.