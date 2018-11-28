Лучшая клавиатура на Cherry MX Red. MSI Vigor GK-70

MSI Vigor GK-70

Для многих геймеров Cherry MX являются лучшими переключателями на рынке. И с этим мнением трудно не согласиться — данный бренд уже давно зарекомендовал себя с наилучшей стороны и продолжает радовать нас качеством и надежностью. Однако, если Blue и Brown являются чем-то средним для геймеров и тех, кто за компьютером еще и работает, то Red являются исключительно игровым решением. Конечно, на этих свичах вы можете еще и поработать, никто не запретит, но геймеры предпочитают этот «цвет» из-за скорости реакции в играх и прочих преимуществ. Мы решили собрать для вас пять лучших клавиатур на этих переключателях.

AORUS THUNDER K7

Компанию MSI знают все, кто хоть раз интересовался игровым рынком или смотрел в сторону игровой периферии. Производитель давно доказал, что умеет делать хорошо, качественно и за адекватные деньги, а теперь пришло время бренду выйти на рынок периферии. Стоит отметить, что некоторые компании выходят на новые для них ниши с простыми устройствами, а потом уже показывают дорогие флагманы. У MSI все немного иначе — компания сразу показала крутую механику MSI Vigor GK-70, которая способна конкурировать с потенциальными лидерами рынка. И это то, за что клавиатуру сразу и полюбили — она действительно крутая.Компактный корпус без дополнительных панелей позволяет существенно уменьшить размеры устройства. Здесь нет дополнительных рядов клавиш, нет бухгалтерской клавиатуры, нет ничего такого, что могло бы вам мешать сражаться с удовольствием. Зато есть подсветка, макросы и фирменное ПО, есть масса настроек и прочный корпус. Да и в целом это одно из самых продвинутых решения для современного геймера. При этом, стоит клавиатура со всем перечнем этих преимуществ всего 8990 рублей — это далеко не самая большая сумма для современного рынка клавиатур.

Cooler Master MECH SGK-7000-MBCR1

Довольно необычную клавиатуру представила компания GIGABYTE, которую тоже многие знают не первый день. Производитель решил, что нужно дать пользователю возможность выбора и представил модель под названием AORUS THUNDER K7. Данная клавиатура имеет три элемента — основной это сама клавиатура и два дополнительных модуля. Один является дополнительным цифровым блоком, а второй — подставка под кисти. Если вы играете в шутеры и цифровой блок вам не нужен, то просто снимаете его и играете без его участия, а если он вам понадобился — присоединили обратно. Ничего сложного в этом нет.Сама клавиатура выполнена в черном цвете с закрытым типом корпуса. То есть, переключатели находятся внутри продукта и их просто так не достать, если не использовать специальное приспособление. Имеется синяя подсветка и и прочный корпус. Очень нестандартное решение, однако оно многим будет интересно благодаря возможности разбирать и собирать продукт для необходимых задач. Особенно это позлено заядлым геймерам, которые обожают сражаться в разных жанрах. Стоимость модели составляет 8200 рублей, для механической клавиатуры топового уровня это не очень большие деньги.

ASUS ROG Strix Flare

Это клавиатура с поистине легендарным дизайном — Cooler Master MECH SGK-7000-MBCR1 всегда считалась нестандартной и вызывающей, она привлекала внимание намного больше, чем конкуренты со строгими формами. Дизайнеры компании решили, что саму клавиатуру можно выполнить на белой пластине с непривычной формой, клавиши окрасили в черный цвет, а окантовку с рамкой неправильной формы сделали черной. В левой части клавиатуры имеется декоративная ручка, за которую, вероятно, удобнее носить устройство в руках. Хотя, кто такую красоту вынесет из дома?Здесь используется правильная раскладка клавиш — все строго на своих местах, нет никаких непривычных сдвигов и привыкать долго вы не будете. Имеется дополнительный ряд клавиш, на которые вы можете поставить какие-то действия или записать макросы, чтобы получить небольшое преимущество в бою. Выглядит продукт очень стильно и если вы хотите приобрести что-то нестандартное, необычное и крутое, то эта модель вам явно подойдет. Механика с таким дизайном всегда привлекает внимание, особенно если подобрать остальную периферию в белом цвете. Стоит она 9450 рублей, вполне достойный ценник.

HyperX Alloy Elite

Интересным дизайнерским решением клавиатуры ASUS ROG Strix Flare можно назвать прозрачную вставку пластика в правой верхней части, которая обзавелась подсветкой с логотипом игровой линейки ROG. Это выглядит очень необычно, хотя на самом деле никакой практической ценности в этом нет, просто красивый и уникальный элемент корпуса. Помимо этого, у продукта в левом верхнем углу имеется барабан для настройки громкости на компьютере и несколько мультимедийных клавиш для работы с музыкой или фильмами, например. Из-за этого клавиатура получилась более громоздкой, но в этом есть свои плюсы.Если не смотреть на верхнюю часть клавиатуры, то мы видим вполне классический вариант — 104 клавиши, правильная раскладка, удобные кейкапы для печати или активных игр, яркая сочная подсветка, которая подсвечивает не только символы на клавишах, но и подложку. Имеется в комплекте довольно внушительных размеров подставка под кисть, которую можно снимать при необходимости. И, конечно же, софт здесь тоже шикарный — можно настроить массу параметров, всевозможные эффекты и макросы. Как и в любой топовой игровой клавиатуре, в этом нет ничего удивительного.

Итог

Если уж говорить о лучших игровых клавиатурах, то не упомянуть HyperX Alloy Elite просто нельзя. Компания HyperX в целом отлично себя показала на рынке игровой периферии — сначала она удивила всех качественными наушниками, потом порадовала крутыми клавиатурами. На текущий момент в арсенале компании имеется сразу несколько вариантов на любой вкус и бюджет, однако для игр данная модель с Red переключателями от Cherry MX подходит больше всего. Она идеально передает ваши нажатия, она прочная и светится довольно красиво. Что еще нужно геймеру в виртуальных баталиях?В левой верхней части корпуса имеются дополнительные клавиши для работы с подсветкой и профилями, что весьма полезно на тот случай, если вы играете в несколько игр и хотите постоянно переключаться между разными настройками. Клавиши при этом находятся над корпусом, этот стиль исполнения называется скелетон, и продувать клавиши от пыли намного проще. В комплекте с клавиатурой тоже идет подставка под кисть, которая лично мне показалась не очень удобной — глубокая кайма по центру давит в руку. Но, это уже зависит от ваших предпочтений и прочих параметров. Клавиатура сама очень крутая, тут не поспоришь.Как вы можете заметить, далеко не каждая механическая клавиатура стоит баснословных денег. Да, они дороже, чем мембраны, но на то есть свои причины. Зато с механикой вы работаете несколько лет и даже не думаете о том, что нажатия могут залипать или что-то в таком духе. Это отличное решение для геймеров, желающих получить максимум возможностей от своего игрового опыта. И если вы хотите получить действительно продвинутый продукт, то выше есть пять шикарных вариантов для всех и каждого. Осталось только свой дизайн выбрать и все, можно смело заказывать.