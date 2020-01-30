Лучшая механическая игровая клавиатура 2020 года. Razer Ornata Chroma

HyperX Alloy FPS Pro

Logitech G G413

Клавиатуру HyperX Alloy FPS Pro можно смело назвать лучшим решением на современном рынке для тех, кто хочет себе TKL-клавиатуру. Это такой вид клавиатур, у которых нет бухгалтерского блока на правой части корпуса. Это удобно, если вы играете в шутеры и помимо WASD с пробелом вам больше ничего не требуется. Отсутствие дополнительного блока справа позволяет дать мышке больше пространства для действий при том же расположении клавиатуры на столе. И HyperX Alloy FPS Pro в этом плане является ярким примером действительно качественного продукта — производитель сделал все на отлично.Верхняя крышка корпуса клавиатуры выполнена из матового металла темно-серого цвета, благодаря чему продукт получился прочный, надежный и увесистый. Сами клавиши окрашены в черный цвет с гравировкой символов, ведь подсветка здесь имеется. Более того, нам очень понравилось, что у клавиатуры съемный кабель — вы можете его снять для транспортировки или просто снимать, если он перетерся или просто непригоден. В иных случаях вам бы пришлось идти в сервисный центр, а тут просто купили кабель и заменили. Очень крутой продукт без ничего лишнего, который отлично справляется с поставленными задачами.

A4Tech Bloody B810R

Клавиатура Logitech G G413 может похвастаться уже полноразмерным корпусом, который привлекает внимание своим классическим дизайном. Знаете, если посмотреть на клавиатуры десятилетней давности, а может и двадцатилетней, то они будут построены примерно в таком же стиле — 104 клавиши, никаких дополнительных рядов или переключателей на лицевой панели. Это преимущество в том плане, что пользователь может легко пересесть на Logitech G G413 со своей предыдущей классической клавиатуры и вообще не почувствовать разницы. Для геймеров или тех, кто на клавиатуре периодически еще и работает, это серьезное преимущество на самом деле.Также порадовала функция настройки угла наклона клавиатуры — вы можете выставить ножки и получить тот угол, который вам наиболее удобен в повседневной жизни. Например, автору статьи удобнее работать с текстом, когда клавиатура находится под углом от стола, а играть — когда продукт лежит ровно на столе. Гибкость в настройке высоты положения тоже можно назвать бонусом, так как геймер получает удобство, а это главное. Минус только в том, что здесь съемного кабеля нет — он намертво впаян в корпус и если с ним что-то случится, то придется ремонтировать всю клавиатуру.

OKLICK 940G VORTEX

Будем честными — клавиатуру A4Tech Bloody B810R многие не будут воспринимать всерьез по той причине, что производитель изначально позиционировал себя как недорогой вариант для тех, кто не может себе позволить дорогую клавиатуру или мышку. Все это разноцветные корпуса, уникальные дизайнерские решения и крайне низкая стоимость сыграли с производителем злую шутку — теперь он выпускает крутые решения, а геймеры не воспринимают их как реальных конкурентов крупным брендам. К примеру, клавиатура A4Tech Bloody B810R нам всем нравится и у нее есть все необходимые бонусы для того, чтобы поразить потенциальных конкурентов.Здесь есть качественный прочный корпус, который удивляет количеством ярких красок на лицевой панели. Выглядит очень необычно и многим такое решение явно понравится. Клавиатура буквально сверкает на фоне однотипных конкурентов с черными корпусами. Также здесь установлены качественные переключатели, которые проживут долго и обеспечат пользователя точными моментальными срабатываниями. Да и подсветка играет далеко не последнюю роль — многим геймерам сейчас подсветка даже важнее, чем софт или какие-то дополнительные преимущества. Благо, здесь с подсветкой все отлично.

Corsair Keyboard K55 RGB

Многие пользователи почему-то думают, что игровая механическая клавиатура не может быть доступной. Конечно, вы не сможете купить клавиатуру от известного бренда на самых дорогих переключателях на рынке за доступную сумму, это естественно и с этим никто не спорит. Однако нужно понимать, что доступные механические переключатели от более мелких производителей все еще гораздо лучше обычной мембраны. Механика априори работает лучше, дольше, справляется с активными игровыми режимами и не теряет скорости реакции, что самое главное в этих продуктах. И у OKLICK 940G VORTEX это все есть за вполне разумные деньги.Производитель тоже решил отдать предпочтение классическом дизайну корпуса, когда на плате расположено 104 клавиши — есть и бухгалтерский блок, который в некоторых играх даже задействуется. Хотя, конечно, крайне редко. Также есть подсветка клавиш и неплохая гравировка символов, что тоже приятно, учитывая, что некоторые крупные бренды вовсе не делают гравировку кириллицей. Да, это не лучший продукт на рынке и софтом у него явно беда, но из доступных вариантов это одно из лучших решений на текущий момент. Во всяком случае за эти деньги найти что-то более крутое у вас точно не выйдет.

Razer Ornata Chroma

Механические клавиатуры компании Corsair всегда пользовались невероятной популярностью на рынке и считались самыми лучшими. Сейчас конкуренция сильно выросла и продукция явно попадает в тройку лучших на рынке игровой периферии, так что не посоветовать Corsair Keyboard K55 RGB мы просто не можем. Это настоящий игровой монстр, у которого есть все необходимое, чтобы ближайшие лет пять-восемь вы играли и получали исключительно положительные эмоции от этого процесса. Производитель вложил массу сил и средств, чтобы клавиатура могла удовлетворить запросы любого игрока со всего мира.Corsair Keyboard K55 RGB не идет на компромиссы и вообще не смотрит в сторону классических устройств. Здесь имеется и стандартный набор из 104 клавиш, и дополнительный ряд клавиш для записи макросов, и дополнительные мультимедийные клавиши, и бонус в виде достаточно большой подставки под кисти. То есть, вы кладете эту клавиатуру на стол и получаете полный контроль над ситуацией на дисплее. И, что тоже важно, в пылу битвы как-либо сдвинуть ненароком клавиатуру у вас тоже не выйдет, так как она очень тяжелая и с резиновыми ножками. Стоит, правда, дорого, но вы платите за лучшее из лучшего.

Конечно, в любой статье про лучшую игровую периферию не может не быть продукции компании Razer, ведь она вот уже столько лет делает действительно отличные продукты. Клавиатура Razer Ornata Chroma является неким апогеем инженерной мысли и мастерства дизайнеров — устройство очень стильно выглядит, предоставляет геймеру все необходимое и даже больше. Здесь вам и стандартная раскладка клавиатуры, и достаточно простой интерфейс программного обеспечения, и одни из лучших на рынке механических переключателей.Нужно понимать, что программное обеспечение, на котором мы делаем акцент, действительно важно для многих пользователей, которые не просто играют в игры, но и пишут макросы, настраивают режимы подсветки, переназначают клавиши и так далее. Для них клавиатура с хорошим программным обеспечением является идеальным средством для покорения виртуальных миров. И Razer Ornata Chroma мы можем смело для этого посоветовать.