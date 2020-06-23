Лучшая механическая клавиатура для игр. ASUS ROG Strix Flare (Cherry MX Silent) Black USB

Corsair K68 RGB (CHERRY MX Red) Black USB

На рынке игровых клавиатур очень много различных моделей, которые стоят своих денег и позволяют геймерам с удовольствием наслаждаться любимыми проектами. Однако стоит понимать, что отдельной категорией выступают механические клавиатуры, которые априори лучше и обладают просто морем преимуществ. Вот об этих клавиатурах мы и поговорим.

Razer Ornata Chroma Black USB

Многие геймеры почему-то уверены, что качественная механическая клавиатура стоит каких-то космических денег и что ее не сможет себе позволить обычный пользователь. На самом деле даже флагманская клавиатура Corsair K68 RGB может похвастаться вполне разумной стоимостью. Да, это явно дороже, чем покупать бюджетную мембранную клавиатуру, но если вы хотите купить одно устройство и на длительное время, то обязательно присмотритесь именно этой модели — гаджет отлично справляется с поставленными задачами и позволяет играть с комфортом довольно долго.Например, если верить производителю, у переключателей Cherry MX Red, а именно они установлены в данной модели, срок службы составляет 50-80 миллионов нажатий. То есть, пользователь сможет играть на этой модели клавиатуры в течение восьми-десяти лет и даже не думать о том, чтобы данную клавиатуру заменить на что-то, ведь она будет работать просто шикарно. Добавляем сюда фирменный софт компании, плюс достаточно качественный пластик и привлекательный дизайн корпуса. Получается отличное устройство за разумные деньги, у которого просто не недостатков. Серьёзно, просто посмотрите на эту клавиатуру и попытайтесь найти в ней существенный минус. У вас просто не выйдет.

HyperX Alloy FPS Pro (Cherry MX Red) Black USB

Собственно, с продукцией от компании Razer у многих тоже сложился неправильный миф о стоимости гаджетов. Например, многие игроки думают, что периферия компании является какой-то очень дорогой и премиальной, хотя на самом деле продукция компании при всех преимуществах и бонусах стоит вполне разумных денег. Например, обязательно стоит обратить своё внимание на модель клавиатуры Razer Ornata Chroma, которая отлично выглядит, обладает крайне красивой подсветкой и прочими бонусами, при этом стоит вполне разумных денег. Учитывая, что такие клавиатуры имеют добротный срок жизни, можно с уверенностью сказать, что продукт свою цену оправдывает.Сами подумайте — обычно пользователь покупает мембранную клавиатуру, которая через год уже не справляется с нажатиями, всячески залипает или плохо работает. Играть на такой клавиатуре неудобно, да и набирать тексты тоже. Другое дело Razer Ornata Chroma — производитель обеспечил свою клавиатуру максимально прочными компонентами, которые шикарно справляются с длительным и активным использованием. Вы можете в течение очень длительного периода играть, набирать тексты, общаться в интернете и даже спустя пять лет клавиатура будет работать так же, как и сразу после приобретения. Собственно, что еще нужно для полного счастья.

Logitech G G413 Carbon USB

Компания HyperX относительно недавно находится на рынке компьютерной периферии и за столь короткий промежуток времени уже успела выпустить просто море классных гаджетов. Например, производитель показал гарнитуры для геймеров, которые пользуются невероятной популярностью. И, конечно же, на рынке механических клавиатур производитель тоже представлен, при том качество продукции у производителя просто шикарное. Например, мы можем смело порекомендовать клавиатуру HyperX Alloy FPS Pro, ведь она построена на дорогих и качественных переключателях Cherry MX Red. Это лучшее решение для тех, кто хочет играть или набирать тест именно на механической клавиатуре.Главное преимущество данных переключателей, как я уже сказал, заключается в долговечности — клавиатура такого плана может прожить десять лет активного использования и при этом у нее не будет проблем с нажатиями. Более того, это специальная версия клавиатуры для тех игроков, которые хотят получить максимум удовольствия в соревновательных играх, так что цифровой блок и все дополнительные элементы с клавиатуры были убраны. В итоге устройство весьма компактное, его легко возить на турниры и просто на рабочем столе оно отлично выглядит. Для геймеров, ценящих в первую очередь шутеры, это просто лучший вариант на текущий момент.

ASUS ROG Strix Flare (Cherry MX Silent) Black USB

Естественно, если речь идет про механическую клавиатуру за разумные деньги, то обязательно стоит упомянуть модель Logitech G G413, которая выполнена по всем канонам классических механических клавиатур. Производитель решил, что ему не нужно делать упор на всевозможные бонусы и дополнения, ведь есть довольно простое решение — предоставить геймеру максимальное качество продукции. Например, производитель напрочь отказался от различных дополнительных рядов клавиш, дополнительных бонусов вроде переключателей. Это все очень приятно, конечно, но на самом деле зачем переплачивать деньги за ненужные бонусы, когда пользователю просто нужна хорошая механическая клавиатура. Вот Logitech G G413 отвечает на этот вопрос.Производитель оборудовал клавиатуру подсветкой, которая достаточно ярко светит и предоставляет геймеру возможность насладиться игрой даже в темное время суток. При этом фирменные переключатели отлично передают тактильную отдачу, не шумят слишком сильно, могут похвастаться приличным сроком наработки на отказ. Фактически, производитель предоставляет вам возможность работать или играть несколько лет без дискомфорта. Конечно, это стоит потраченных денег, ведь в течение длительного времени у вас не возникнет необходимости покупать что-либо еще.

Отдельно хотелось бы упомянуть клавиатуру ASUS ROG Strix Flare, которая продается в варианте с довольно интересными механическими переключателями. Дело в том, что в арсенале производителя переключателей есть тихие переключатели, которые вообще не издают никакого шума. Это очень приятный бонус в том случае, если вы хотите играть ночью или просто не хотите слушать слишком много щелчков. Кроме того, нужно отметить, что производитель обеспечил данные переключатели практически теми же бонусами, что и MX Red, только добавил в конструкцию интересную особенность, которая глушит удары кейкапа. В итоге играть или набирать текст будет крайне приятно, особенно если вы фанат тишины.Конечно, остальные преимущества механической клавиатуры здесь тоже присутствуют. У клавиатуры просто шикарный срок наработки на отказ, при этом имеется очень красивая подсветка корпуса и клавиш, есть фирменное программное обеспечение и все в таком духе. Это настоящая флагманская клавиатура, которая стоит дорого, но за эти деньги пользователь получает прямо все, что ему только необходимо, и даже больше. Если вы всегда мечтали о чем-то подобном, то обязательно присмотритесь к этой модели, ведь она действительно дает