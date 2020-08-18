Лучшая мембранная клавиатура. Razer Cynosa Chroma (RZ03-02260400-R3W1)

При выборе клавиатуры достаточно сложно подобрать тот вариант, который подойдет вам идеально, так как вариантов огромное множество. Но мы решили эту проблему, подготовив весьма интересную подборку лучших моделей на рынке. Тут есть из чего выбрать, так что самое время усаживаться поудобнее.

Defender Werewolf GK-120DL RU RGB

Конечно, когда пользователь выбирает себе мембранную клавиатуру, то он сразу смотрит на стоимость, ведь она играет решающую роль в этом вопросе. Все же пользователи понимают, что не каждый может себе позволить дорогущую модель за баснословные деньги. И мы тоже это понимаем, так что решили посоветовать клавиатуру Defender Werewolf GK-120DL, которая в этом плане является одной из наиболее доступных на рынке. Производитель решил отказаться от всех ненужных бонусов, оставил только подсветку и качественный пластик, а большинству потенциальных покупателей большего и не нужно. Более того, стоит понимать, что эта модель идеальна как для игр, так и для работы с текстом, например.
Начнем с того, что производитель не просто так оставил у клавиатуры подсветку. Она позволяет комфортно набирать текст или играть в игры ночью, когда нет освещения и символы на клавишах без нее были бы не видны. Если вы любитель работать с клавиатурой именно в таком режиме, то самое время присмотреться к этой модели и наслаждаться её дизайном. Конечно, нужно понимать, что это достаточно дешевая клавиатура, так что ждать от нее чем-то невероятного все же не стоит. Но если у вас есть желание купить доступную и качественную клавиатуру на основе мембраны, то это идеальный вариант.

Logitech Corded Keyboard K280e Black USB

Когда речь идет о качественной компьютерной периферии, то пользователи сразу думают о компании Logitech, так как этот производитель не просто так находится на топе популярности среди покупателей столь длительное время. Все дело в том, что производитель сделал максимально привлекательные гаджеты, которые не только отлично справляются со всеми возложенными на них задачами, но и дают возможность не тратить при этом большие деньги. А это весомый аргумент при выборе, ведь все мы понимаем, что при покупке подобных гаджетов никто не горит желанием отдавать с десять тысяч рублей. Именно по этой причине мы и рекомендуем именно эту модель — она очень крута для своей цены.
Главное преимущество данной клавиатуры заключается в ее качестве, ведь мы понимаем, что при покупке доступной модели никто не думает менять ее через пару недель или месяцев. И в этом плане производитель отлично себя зарекомендовал, особенно если речь идет о самом доступном сегменте на рынке. Пока малоизвестные компании из Китая предлагают весьма спорные решения, данный производитель предоставляет возможность пользоваться крутым устройством и не думать о поломках или залипаниях. И этого предостаточно, чтобы вы даже не думали о смене устройства в ближайшее после покупки время.

A4Tech Bloody B120 Black USB

Клавиатура A4Tech Bloody B120 не просто так пользуется оглушительным успехом у многих пользователей — причина в правильном балансе между функциями, дизайном и стоимостью. Производитель предоставляет потенциальному покупателю отличную возможность не переживать о том, что клавиатура будет его в чем-то ограничивать, ведь устройство достаточно качественное, чтобы с ним не было проблем. Более того, стоит понимать, что производитель оборудовал продукт достаточно качественной мембраной и колпачками, так что проработает модель достаточно долго, чтобы вы насладились работой гаджета. При этом, как мы уже говорили ранее, стоимость клавиатуры позволяет не переживать о ее приобретении.
Конечно, как и в случае с предыдущими моделями, это достаточно доступная клавиатура, от которой не стоит ожидать каких-то прорывов. Нет, это довольно обычное устройство, которое справляется как с набором текста в редакторах, так и с играми. Обычно такие модели приобретаются именно для домашнего использования, так как производитель дает возможность не переживать о крошках, влаге и прочих мелочах — на клавиатуре можно заниматься любыми задачами и при этом не думать о проблемах. Да, в ней нет ничего удивительного, но было бы как минимум странно ожидать от устройства чего-то удивительного за такие деньги.

A4Tech KV-300H dark Grey USB

Завершать список доступных клавиатур на основе мембраны будет модель A4Tech KV-300H. Стоит отметить, что эта клавиатура позиционируется производителем как ножничный вариант, то есть, клавиши клавиатуры больше похожи на ноутбук. Но на самом деле технически такая клавиатура является просто подразделом мембранных клавиатур. У нее абсолютно те же преимущества, недостатки и особенности, только при этом производитель дает ощущения, почти как от механики, плюс низкий ход клавиш. На самом деле для многих пользователей это достаточно важный момент, так как после длительной работы на клавиатуре ноутбука многим бывает проблематично перейти на высокий профиль классических клавиатур.
В этом и заключается преимущество клавиатуры перед предыдущими моделями — производитель предоставляет возможность более комфортно пересесть с клавиатуры ноутбука на клавиатуру компьютера. При этом, как мы уже говорили ранее, все преимущества продукта остаются на месте — это достаточно тихое решение, которое отлично подходит для работы с текстом, для просмотра фильмов в сети, для общения в социальных сетях и всего в таком духе. Вопрос только в том, подойдет ли вам модель, которая выглядит предельно строго и больше подходит для офиса, чем для игр. Если с этим нет никаких проблем, то самое время обратить внимание.

Razer Cynosa Chroma Black USB

Конечно, в арсенале хороших мембранных клавиатур достаточно много и флагманских моделей, которые обладают достаточно высоким качеством продукции при весьма адекватных бонусах. Стоит отметить, что у мембранной клавиатуры есть один серьезный бонус — тишина. Механические клавиатуры может и работают дольше, но они издают намного больше шума. А это в некоторых ситуациях достаточно неприятно, чтобы пользователь не мог работать с комфортом. В таких ситуациях стоит обязательно обратить внимание на модель от компании Razer, которая выпускает лучшую в мире периферию для ПК. И среди гаджетов компании есть и очень крутая клавиатура на все случаи жизни, о которой мы сейчас и говорим.
Качество продукции у этой компании просто феноменальное, особенно когда речь касается качества материалов. Производитель делает очень надежные гаджеты, а клавиатура данная так и вовсе служит своим пользователям по пять лет или даже дольше, что для современного рынка крайне много. Большинство конкурентов в этом сегменте не может проработать и двух лет, тогда как данная модель предоставляет возможность работать заметно дольше и при этом с максимальным комфортом. Все же производитель знает толк в компьютерной периферии.
Комментарии и отзывы Razer Cynosa Chroma Black USB
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