Лучшая портативная колонка. JBL GO 2

JBL GO 2

Конечно, на фоне карантина мало кто решится отправиться в путешествие или на тусовку, где можно показать преимущества портативной колонки, но будем надеяться, что скоро всё это закончится и можно будет с комфортом заниматься своими делами, разгуливая с друзьями на природе или хотя бы в парке. Для этого вам обязательно понадобится портативная колонка, о выборе которой мы уже позаботились.

Ginzzu GM-984G

Начать хотелось бы с достаточно компактной колонки JBL GO 2, которая легко помещается в сумку или даже в карман, при этом у нее достаточно мощности, чтобы вы могли с удовольствием слушать музыку и получать от этого удовольствие. Да, стоит понимать, что общая мощность данной колонки всего 3 Вт, чего явно недостаточно для больших дискотек или для того, чтобы на открытом воздухе включать музыку для большой шумной компании. С другой стороны, нужно понимать, что это крайне легкий гаджет с весом 184 грамма, который при этом дает 5 часов длительности автономной работы. Для устройства с весом меньше смартфона это вполне достойно.Поставляется гаджет в нескольких цветовых вариантах, так что потенциальный покупатель может без труда заказать себе то устройство, которое ему больше всего подходит. Более того, здесь имеется довольно широкий частотный диапазон от 180 Гц до 20 кГц, что должно положительно сказаться на качестве звука. Подключается же колонка к источнику сигнала посредством беспроводной технологии Bluetooth 4.1, так что проблем с расстоянием до колонки тоже быть не должно. Отличное устройство с достаточно разумной стоимостью и вполне достойным качеством звука, которое можно порекомендовать всем и каждому.

JBL Charge 4

Прямой противоположностью предыдущей колонке выступает модель Ginzzu GM-984G, которая обладает куда большими габаритами, но взамен даёт и большую мощность. Для определённых пользователей это действительно будет важное преимущество, так как для некоторых покупателей громкость вещания действительно нужна. Здесь максимальная выходная мощность составляет 20 Вт — этого предостаточно, чтобы вашу музыку было слышно на природе или на мини-вечеринке в любой части нашей планеты. Более того, устройство идеально подходит для походов из-за ручки на корпусе — пользователь может с комфортом носить гаджет в руках, слушая музыку.Здесь также имеется достаточно приличных размеров батарея, которая обеспечивает пользователя часами автономной работы, есть привлекательный и прочный дизайн с применением пластика и металла, плюс есть защита от влаги и пыли. Это на самом деле большое преимущество, так как в походах или во время прогулки вас может настигнуть дождь — чтобы в этом случае ваше устройство не нужно было прятать в пакет или рюкзак, производитель позаботился о том, чтобы его колонка была защищена от мелкой влаги. Правда, нужно понимать, что защита здесь от дождика, а не от ливня или тем более падения в реку. При стоимости около трех тысяч рублей — отличный продукт, который явно стоит своих денег.

Sony SRS-XB12

Если мы уж заговорили про мощные колонки, то стоит обязательно упомянуть модель JBL Charge 4, которая пользуется невероятной популярностью на рынке. Дело в том, что производитель решил использовать все свои навыки и опыт, чтобы предоставить пользователю возможность слушать музыку на портативной колонке с мощностью в 30 Вт. Этого предостаточно на самом деле — даже в большом помещении колонка играет очень громко, да и на улице или в походе, к примеру, громкости тоже предостаточно, чтобы все могли слушать музыку с полным комфортом. При этом у гаджета тоже имеется влагозащита, так что вы можете с комфортом устраивать отдых на природе не переживая из-за мелкого дождя.При этом устройство оборудовано просто безумной батареей на 7500 мАч — этого хватит, чтобы вы могли слушать музыку хоть двадцать часов. Именно это время, кстати, указано в характеристиках колонки как длительность автономной работы. И если вы любите путешествовать, случая музыку, то это — лучший вариант. Правда, стоит понимать, что колонка весит килограмм, так что носить ее на ремешке будет некомфортно — для транспортировки в любом случае нужна какая-то дополнительная сумка. Да и цена здесь выше, так как устройство оборудовано по последнему слову техники. Так что своих денег колонка точно стоит, особенно если вы фанат бренда.

DIGMA S-15

Компания Sony находится на рынке акустических систем достаточно давно и делает свою продукцию очень качественно, так что мы сразу обратили своё внимание на данную достаточно компактную колонку, которая за свои три тысячи рублей предоставляет пользователю просто безумный набор различных преимуществ. Например, у данной коронки вес всего 240 грамм — она очень легкая, ее можно закрепить на рюкзаке или куртке во время путешествия. При этом внутри установлена качественная батарея, позволяющая устройству работать в автономном режиме целых 16 часов. Этого предостаточно для большинства пользователей, которые предпочитают отдыхать на свежем воздухе.При своих компактных габаритах, а колонка действительно очень маленькая, устройство предоставляет довольно широкий частотный диапазон, качество звучания и возможность подключаться к различным источникам сигнала, которые будут передавать вашу любимую музыку на данное устройство. И, что самое приятное, производитель позаботился о том, чтобы его колонка была выполнена в нескольких вариантах дизайна, так что вы можете выбрать как черный корпус, так и розовый, синий или белый. Отличная возможность получить продукт от известной компании, который будет при этом радовать и качеством, и низкой стоимостью.

Есть множество пользователей, которые хотят приобрести себе доступную колонку портативного формата, но не совсем понимают, как это работает, нужна ли им на самом деле колонка такого плана и так далее. Знаете, это частая ситуация, когда пользователь хочет новое для себя устройство, но еще не решил, стоит ли тратить на него деньги. Так вот колонка DIGMA S-15 стоит чуть дороже тысячи рублей и предоставляет потенциальному покупателю возможность приобрести качественный продукт за разумные деньги, дабы понять, нужна ли ему портативная акустика или нет. Все же найти устройство дешевле, которое мы можем порекомендовать к покупке, просто не выйдет.Общая выходная мощность данной колонки составляет 10 Вт, чего в целом хватит, чтобы насладиться музыкой вдалеке от розетки, при этом пользователь получает достаточно качественный продукт в плане сборки — здесь качественный пластик, которые не люфтит и не скрипит, при этом гаджет относительно легкий и компактный. Отличный вариант на тот случай, если пользователь хочет получить доступное решение и не думать о том, что за него нужно будет отдать слишком много денег. Это большое преимущество и за минимальную сумму это лучшая портативная колонка, которую мы можем смело посоветовать.