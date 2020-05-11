Лучшая видеокарта NVIDIA GTX 1660 Super. GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER ОС (GV-N166SOC-6GD)

GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER ОС (GV-N166SOC-6GD)

Выбор видеокарты — достаточно тяжелый процесс, так как многим пользователям хочется сэкономить, получив при этом достаточно производительности для всех современных игровых проектов. Иногда экономия является разумным решением, а иногда приходится внимательно вчитываться во все характеристики, дабы найти подвох или недостаток. Мы решили сделать это за вас, чтобы вы могли с удовольствием посмотреть на лучшие решения на рынке, заказать себе что-то из этого списка и с комфортом играть в любые игры, которые только душа пожелает. В этом плане проблем нет, ведь выбирать есть из чего — моделей на рынке предостаточно.

MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC (GTX1660SPRVNTSXSOC)

Достаточно интересная видеокарта, которая отлично справляется с игровыми задачами. Пользователь просто ставит себе видеокарту, включает игры и наслаждается красивой картинкой на дисплее. Производитель всегда славился достаточно производительными моделями, которые не только привлекают своими высокими частотами графического процессора, но и обладают довольно неплохой системой охлаждения. Например, у этой модели имеется большой радиатор из алюминия, три вентилятора в системе активного охлаждения и декоративный кожух из черного пластика.Конечно, стоит понимать, что это не флагманская видеокарта, так что ожидать от нее каких-либо невероятных бонусов или особенностей просто не стоит, в этом нет никакого смысла. Однако в своей категории это буквально лучшее решение из всех, которые доступны, особенно если учитывать, что видеокарту можно достаточно легко разгонять, дабы получить намного больше производительности. И с такой системой охлаждения рано действительно будет работать, так как три вентилятора отлично справляются с поставленными задачами, даже если вы нагружаете карточку до предела. В этом заключается серьезное преимущество модели.

ASUS DUAL GeForce GTX 1660 SUPER EVO OC (90YV0DS3-M0NA00)

Видеокарты у MSI тоже отличные — производитель на протяжении довольно длительного времени активно выпускает шикарные продукты с достаточно низкой стоимостью, что привлекает пользователей со всего мира. Ведь зачем покупать более дорогие варианты, если вот есть крутой продукт, он отлично справляется с поставленной задачей и при этом не требует от пользователя никаких дополнительных компонентов в системе охлаждения компьютера. Достаточно просто взять корпус с парочкой встроенных вентиляторов и все, проблем с температурами не будет, а это самое главное преимущество любой современной видеокарты.Система охлаждения данной модели состоит из двух вентиляторов, которые обдувают радиатор и охлаждают тем самым графический процессор. Даже при разгоне температура процессора совершенно не повышается, ведь разработчики четко продумали все эти моменты. Конечно, при наличии лучшего охлаждения можно разогнать видеокарту еще сильнее, но в целом и этого достаточно, дабы продукт работал просто шикарно. Для видеоигр на высоких настройках графики этого хватит с головой, даже если вы играете в 4К-разрешении, что для столь доступной модели вполне себе прилично. Да и стоимость адекватная.

Palit GeForce GTX 1660 SUPER OC (NE6166SS18J9-1160A)

У компании ASUS тоже стратегия в том, чтобы делать классные видеокарты с хорошим и, что самое приятное, тихим охлаждением. Это очень важный момент, так как некоторые пользователи просто не могут пользоваться видеокартой, которая сильно шумит в корпусе, издавая много лишних звуков. У некоторых даже достаточно дорогих моделей такая проблема имеется, тогда как в ASUS отлично понимают своего покупателя, предоставляя ему наиболее тихое решение на текущий момент. В интернете даже есть исследования, в которых данные видеокарты с этим охлаждением занимают первые места по тишине. Конечно, на этом преимущества продукта не заканчиваются.Например, производитель предоставляет довольно быстрый графический процессор прямо из коробки — у конкурентов частота графического процессора ниже. Благодаря этому пользователь может получить более высокую производительность при той же стоимости продукта, что и у потенциального конкурента. Кроме того, при желании пользователь может разогнать видеокарту еще сильнее, чтобы частота была выше и частота кадров в игре тоже была выше. Даже при сильном разгоне проблем с нагревом не будет, так что стоит присмотреться к этой модели — за свои деньги она выдает просто море положительных эмоций.

KFA2 GeForce GTX 1660 Super EX 1-Click OC (60SRL7DSY91K)

Компания Palit нам всегда импонировала достаточно качественными продуктами, которые продают за разумные деньги. Производитель никогда не делал слишком уж большую наценку на свою продукцию, так что пользователи всегда могли приобрести доступное решение с хорошими характеристиками и вполне адекватной системой охлаждения. А большего, собственно, современным геймерам и не нужно — зачем платить больше денег за подсветку или что-то в таком духе, если пользователю это банально не нужно. Все же подсветка это прикольно и интересно, но производительность компьютера от этого вообще не растет.Стоит отметить, что прямо из коробки данная видеокарта может похвастаться достаточно приличной частотой графического процессора — 1530 МГц. Этого хватит, чтобы пользователь наслаждался качественными играми с достаточно плавной картинкой и не переживал о том, что графику нужно настраивать под себя. Также нужно понимать, что в любой момент пользователь может взять и поднять частоту графического процессора, дабы пользователь получил еще больше производительности. Довольно неплохой выбор для тех пользователей, которые хотят получить достойный продукт за вполне нормальные деньги без переплат за бренд и так далее.

Завершать нашу подборку лучших видеокарт в своем классе будет модель KFA2 GeForce GTX 1660 Super EX 1-Click OC, которая тоже обладает целым рядом приятных преимуществ. Например, прямо из коробки частота графического процессора составляет 1830 МГц, чего с головой хватает, дабы пользователь видел стабильную частоту кадров в играх. Конечно, нужно понимать, что это заводской разгон, так что получить заметный прирост дополнительно у вас уже не выйдет. Хотя, конечно, это и так достаточно высокие показатели, которых хватает, дабы считать видеокарту одной из лучших на рынке, особенно в своей линейке.Конечно, здесь тоже шесть гигабайт видеопамяти, как и у всех видеокарт в этой линейке, частота памяти достигает 14000 МГц, пропускная способность крайне высокая. Производитель предоставляет большой радиатор из алюминия, два вентилятора и этого хватит, чтобы при разгоне видеокарта не перегревалась и не требовала от вас дополнительного охлаждения. Кроме того, нужно понимать, что это довольно компактная видеокарта, которая помещается даже в относительно небольшой корпус — некоторые конкуренты не влазят в короткие корпуса, из-за чего их использовать просто не выходит.