Лучшая видеокарта RTX 2060. ASUS TUF GeForce RTX 2060 Gaming OC (4718017262521)

ASUS TUF GeForce RTX 2060 Gaming OC

GIGABYTE GeForce RTX 2060 ОС

Производитель решил реализовать видеокарту с довольно интересной системой охлаждения, которая состоит из большого радиатора из алюминия и двух вентиляторов приличного диаметра. Благодаря двум вентиляторам с фирменным строением лопастей вы получаете действительно качественный продукт, который не издает излишне много шума, при этом охлаждая радиатор и графический процессор на вполне высоком уровне. Прикрывает систему охлаждения декоративный кожух из пластика, который окрашен в черный и серый цвета. Смотрится довольно интересно и легко помешается в любом корпусе.Прямо из коробки частота графического процессора составляет 1365 МГц, то есть это не самая «быстрая» видеокарта на рынке. К счастью, есть режим разгона, при котором частота графического процессора достигает 1740 МГц и прирост производительности довольно заметен даже в синтетических тестах, не говоря уже о запуске игр. Также продукт оборудован 6 гигабайтами встроенной памяти, которая позволит вам запускать игры практически в любом качестве и разрешении. Отличный вариант для не очень большого корпуса — такую видеокарту вы сможете втиснуть куда-угодно.

Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC

Нам всегда нравились видеокарты компании GIGABYTE за то, что у них более высокие тактовые частоты графического процессора прямо из коробки, чем у конкурентов. Конечно, это не основное преимущество, но все же именно тактовая частота позволяет не переживать о частоте кадров в секунду в играх. Например, у этой видеокарты заявлена частота графического процессора прямо из коробки 1755 МГц — это даже больше, чем у предыдущей модели в разгоне, что, естественно, довольно приятно. С другой стороны, вы можете еще разогнать данную модель и получить даже больше положительных эмоций от игрового процесса.Стоит сказать, что GIGABYTE GeForce RTX 2060 ОС тоже оснащена системой охлаждения, основанной на большом алюминиевом радиаторе и двух вентиляторах. Это действительно важно, так как вентиляторы большие, у них специальное строение лопастей и это позволяет получать хороший поток воздуха без излишнего шума. В итоге даже при разгоне видеокарта не перегревается и не тратит слишком много энергии, так что и блок питания вам тоже мощный покупать не обязательно, хватит модели на 500 Вт. Довольно крутой продукт, который обеспечит пользователя производительностью практически во всех современных ААА-играх.

MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z

Видеокарты компании Palit нам всегда нравились своей низкой стоимостью при достаточно высокой производительности. То есть, пользователь тратит небольшую сумму, а получает взамен моно решение для игр. Именно такими бонусами может похвастаться модель Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC — видеокарта не оборудована подсветкой, у нее нет излишне красивых декоративных элементов и прочих бонусов, но зато вы получаете достаточно высокую производительность при стоимости на пару тысяч дешевле, чем конкуренты с этими же возможностями. И это приятный бонус, ведь если вам не нужна подсветка, то зачем за нее переплачивать.Из коробки видеокарта выдает тактовую частоту графического ядра на уровне 1365 МГц, но, естественно, производитель не оставил вас без возможности разогнать видеокарту в режиме реального времени автоматическими механизмами. Достаточно включить режим разгона Boost и тактовая частота графического процессора возрастет до 1830 МГц, предоставляя заметно больше производительности в играх. Конечно, в данном режиме видеокарта издает намного больше шума, но это все еще вполне тихое решение, чтобы работать в закрытом корпусе. Лучшая видеокарта за свои деньги.

MSI GeForce RTX 2060 AERO ITX OC

Естественно, компания MSI делает довольно крутые видеокарты, которые привлекают внимание не только своим дизайном, производительностью и прочими бонусами, но и качеством сборки. Если посмотреть статистику по ремонту, то видеокарты именно этого бренда реже всего попадают в мастерские, что о многом говорит. Более того, новые продукты бренда еще и выглядят очень стильно — яркая подсветка корпуса, интересная цветовая палитра — все это приносит дополнительное удовольствие от использования продукта в своей системе. У MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z еще и габариты небольшие — можно поставить модель практически в любой корпус.В плане производительности к видеокарте нет вопросов — прямо из коробки пользователь получает частоту графического процессора на уровне 1830 МГц. Это больше, чем у некоторых видеокарт этой же линейки при разгоне, так что пользователь вполне логично захочет себе именно эту модель. Все же частота графического процессора позволяет получать больше кадров в секунду, а значит, картинка на экране будет плавнее и приятнее. Добавляем сюда тихую систему охлаждения, которая спокойно справляется с разогнанным графическим ядром, и получаем просто шикарный продукт для запуска современных ААА-проектов.

ASUS GeForce RTX 2060 Dual OC

Мы понимаем, что некоторые пользователи предпочитают покупать компактные корпуса и играть на небольших компьютерах в свои любимые игры. Это вызвано самыми разными причинами — кто-то хочет компактный ПК, кто-то просто не может поставить большой корпус из-за отсутствия места, а кто-то хочет возить ПК и для этого ему нужен небольшой корпус. Однако у всех компактных корпусов есть одна общая проблема — они не вмещают в себя классические видеокарты полноразмерные. Но это не значит, что вы не сможете получить классный продукт — MSI GeForce RTX 2060 AERO ITX OC спасет ситуацию. Это весьма компактное решение с высокой производительностью.Видеокарта, как вы можете заметить на изображении, построена на довольно небольшой плате, размером примерно с половину обычной платы. На нее поставлен небольшой алюминиевый радиатор, который охлаждается одним вентилятором. Да, эта видеокарта явно проигрывает моделям, которые были описаны ранее, в плане производительности. И в этом нет ничего удивительного. Однако при разнице в 20% в плане мощности эта видеокарта позволяет вам собрать очень компактный компьютер и наслаждаться его работой в играх или программах. Лучший вариант для небольшого корпуса.

Завершающим штрихом нашей сегодняшней статьи станет видеокарта ASUS GeForce RTX 2060 Dual OC, которая оборудована двумя вентиляторами в системе охлаждения и благодаря этому издает меньше шума при довольно высоком уровне охлаждения радиатора и графического процессора. Это действительно серьезный бонус, ведь пользователь явно захочет видеокарту разогнать, получив больше производительности в современных играх или программах, но даже при разгоне и максимальных оборотах вентиляторов излишнего шума продукт издавать не будет.Также хотелось бы отметить, что производитель решил отказаться в этой модели от излишних дизайнерских изысков, чтобы предоставить более доступный продукт. И у него получилось — видеокарта при достаточно хороших параметрах производительности стоит дешевле потенциальных конкурентов. А для нас это важное преимущество.