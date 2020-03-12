Лучшая видеокарта Radeon RX 5700 XT. ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC

ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger D OC

PowerColor Red Dragon Radeon RX 5700 XT OC

Начнем с самой доступной видеокарты из тех, что мы можем посоветовать потенциальному покупателю. Видеокарта ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger D OC выглядит достаточно привлекательно — у нее имеется декоративный кожух, который сразу привлекает внимание необычной цветовой палитрой. Обычно производители делают видеокарты в черном стиле с вкраплениями красного или синего, но здесь мы видим белый и желтые цвета. Под декоративным кожухом находится большой радиатор из алюминия, плюс два вентилятора, которые прогоняют воздух через ребра этого самого радиатора. Выглядит видеокарта круто, а большего нам и не нужно.Также стоит отметить, что прямо из коробки у видеокарты частота графического ядра достигает 1650 МГц, что достаточно неплохо для данной модели графического процессора. Однако на этом ничего не заканчивается, так как производитель подготовит автоматический разгон в режиме Boost до частоты 1905 МГц. Естественно, при столь высокой частоте вентиляторы будут работать на полную мощность и издавать больше шума, но и производительность в играх возрастет на достаточно заметную отметку. Для большинства геймеров эта видеокарта является чуть ли не идеальным выбором, особенно если вы переживаете, чтобы видеокарта везла в корпус.

GIGABYTE Radeon RX 5700 XT Gaming OC

Дальше в нашей статье о лучших видеокартах идет PowerColor Red Dragon Radeon RX 5700 XT OC — это весьма компактное решение, которое при столь компактных размерах обладает высокой производительностью. Из коробки, естественно, видеокарта работает на частоте 1650 МГц — это стандартный показатель для видеокарты данной линейки, все графические процессоры модельного ряда RX 5700 XT работают на этой частоте. При желании можно включить режим разгона автоматического, который повысит частоту графического процессора до 1905 МГц. Этого с головой хватит, чтобы запускать современные игры и получать от них удовольствие.В плане дизайна видеокарта тоже выглядит достаточно привлекательно, так как производитель решил сделать свой продукт максимально простым и лаконичным. Декоративный кожух, скрывающий за собой радиатор из алюминия и два вентилятора, окрашен в черный цвет и выглядит достаточно приятно. Нет ничего лишнего, никаких ненужных декоративных элементов или надписей, но и подсветки нет. С другой стороны, если подсветка вам и не нужна, то зачем за нее переплачивать, в этом просто нет смысла. И, конечно, стоит сказать, что эта видеокарта поместится буквально в любой компьютерный корпус.

Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT

Видеокарты компании GIGABYTE нам всегда нравились достаточно привлекательными характеристиками — там, где основные конкуренты выдавали одни показатели и частоты, компания GIGABYTE как-то умудрялась разогнать видеокарты до более высокого уровня. С GIGABYTE Radeon RX 5700 XT Gaming OC такого не произошло, так как производитель использует стандартный графический процессор и получить более высокие частоты просто не выйдет. Более того, что в штатном режиме, что в режиме разгона, у данной видеокарты частоты точно такие же, как и у видеокарт, которые указаны выше. Это очень приятно, но конкуренция напрочь отсутствует.Зато в плане охлаждения производитель решил выделиться на фоне своих основных конкурентов. У видеокарты достаточно большой радиатор, который сверху прикрыт декоративным кожухом черного цвета, плюс в нем установлено три вентилятора, которые будут обеспечивать поток воздуха на радиатор. В плане тишины эта видеокарта может уделать любого конкурента, плюс нужно понимать, что радиатор большего размера обеспечивает более равномерное распределение тепла. Отличное решение, которое, правда, тоже лишено подсветки, которая для кого-то очень важна. Вот только мы не советуем переплачивать за подсветку.

ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC

Компания Sapphire достаточно давно на рынке и достаточно хорошо делает свою работу — видеокарты этого производителя всегда считались одними из лучших на рынке благодаря высокому качеству компонентов и внушительной работе над созданием новых технологий. Также производителя всегда любили и уважали геймеры за то, что упор всегда делается именно на производительность, а не на дизайнерские изыски или что-то в таком духе. Более того, производитель всегда отказывается от подсветки, если это вызывает слишком высокий рост стоимости. Вот и с данной моделью все получилось все ровно так же — Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT выглядит не очень стильно, но при своей цене это и не нужно.Производитель использует разогнанный с завода графический процессор, который отлично справляется с поставленными задачами. Более того, у данного графического процессора с завода частота составляет 1770 МГц, тогда как у большинства конкурентов частота заметно ниже. Более того, при разгоне видеокарта выдает частоту свыше 2010 МГц. Этого предостаточно, чтобы пользователь получал максимальную производительность за оптимальную стоимость видеокарты. Весьма достойное решение, у которого банально нет конкурентов на текущий момент.

MSI Radeon RX 5700 XT MECH OC

У компании ASUS тоже нет проблем с качеством продукта — производитель абсолютно всегда считался одним из лучших, а материнские платы этой компании мы вовсе считаем лучшими на рынке. Теперь вот производитель выпустил свою версию видеокарты ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC, которая выглядит достаточно презентабельно и в ней явно есть море интересного в плане внешнего вида. К примеру, вдоль корпуса имеются полосы со светодиодной подсветкой, которые привлекают внимание и освещают корпус изнутри. Также стоит отметить привлекательный декоративный кожух из черного пластика, который выглядит весьма недурно на фоне конкурентов.В плане характеристик, естественно, у видеокарты тоже проблем нет — здесь используется тот же графический ускоритель, что и в предыдущей модели, так что частота графического процессора из коробки достигает 1770 МГц, а при разгоне частота переваливает за две тысячи. Для современного геймера этого предостаточно, особенно если учитывать, что даже при максимальном разгоне видеокарта выдает весьма высокое качество изображения на экране и стабильную частоту кадров. Хотя, конечно, здесь вы немного переплачиваете за подсветку.

Завершающим продуктом нашей статьи выступит видеокарта от компании MSI, которая выглядит круто и обладает хорошим набором преимуществ, но при этом слегка проигрывает в плане стоимости. Производитель вложился в дизайн корпуса и из-за этого цена видеокарты выросла, хотя в плане характеристик новинка ничем не отличается от всех предыдущих моделей.Тем не менее, это компактное решение, которое обеспечивает пользователя высокой производительностью и прочими преимуществами, которые необходимы в современных играх. Вы можете спокойно играть в игры на самых высоких настройках качества и получать от этого море положительных эмоций. Более того, в плане качества компонентов к видеокарте тоже вопросов нет, это отличный продукт.