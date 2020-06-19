Лучшая видеокарта Radeon RX 580. Sapphire Pulse Radeon RX 580

Sapphire Pulse Radeon RX 580 (11265-05-20G)

На рынке видеокарт сейчас очень много различных интересных моделей, которые отлично справляются с поставленной задачей — выводить качественную картинку на монитор игрока. Мы решили отобрать из этих видеокарт лучшие модели, чтобы порекомендовать их вам к приобретению.

GIGABYTE Radeon RX 580 Gaming (GV-RX580GAMING-8GD-MI)

Можно с уверенностью сказать, что данная видеокарта является чуть ли не лучшей на рынке в своем сегменте. Начнем с охлаждения — производитель оборудовал печатную плату достаточно больших размеров радиатором, который выполнен из алюминия и передает тепло от графического процессора. Тепло от радиатора нагревает воздух между ребрами, а этот горячий воздух прогоняют два вентилятора, расположенных над радиатором. Благодаря этому температура на графическом процессоре практически не повышается выше нормы, а значит, у пользователя есть возможность разгонять процессор и получать больше производительности.Конечно, в плане характеристик процессор тоже весьма хорошо — компания сделала упор на высокую частоту. Из коробки у данной видеокарты 1366 МГц, чего вполне достаточно для запуска современных видеоигр. С другой стороны, никто не мешает пользователю разогнать видеокарту до более высоких частот, чтобы получить прирост производительности в играх, например. Правда, ожидать значительного прироста все же не стоит, так как видеокарта прямо из коробки обладает приличным набором преимуществ. За свои деньги это шикарный вариант для заядлых геймеров, которые хотят за разумные деньги получить высокую производительность в играх и программах.

ASUS ROG Radeon RX 580 Strix Gaming OC (ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING, 90YV0AK0-M0NA00)

Конечно, когда речь заходит о производительных видеокартах, то не рассказать о модели от компании GIGABYTE просто нельзя. Данный производитель сделал серьезный упор на производительности графического процессора, дабы иметь преимущество перед конкурентами. Из коробки видеокарта работает на частоте 1340 МГц, но при желании пользователь может активировать режим разгона, в котором частота повышается весьма заметно. Нельзя сказать, что вы увидите троекратное повышение частоты кадров, но если есть желание заполучить 10% производительности, то разгоном стоит заняться. Все же это довольно легкий процесс, который позволяет без труда наслаждаться красивой картинкой и плавной частотой кадров.Встроенной видеопамяти у данной модели, естественно, 8 гигабайт. Этого предостаточно для того, чтобы пользователь мог заметить даже самые мелкие детали в играх, насладиться 4К-разрешением и прочими бонусами. Это действительно очень круто и привлекательно, вопрос только в том, сможет ли ваш процессор вытянуть 4К-картинку на максимальных настройках графики. Но это уже совсем другой разговор, а вот к видеокарте никаких претензий нет. Это достаточно крутое решение, которое отлично справляется со всеми поставленными задачами и предоставляет пользователю все необходимые преимущества, которые только необходимы.

MSI Radeon RX 580 Armor OC (V341-066R, RX 580 ARMOR 4G OC)

У видеокарт компании ASUS есть серьезное преимущество по сравнению с другими производителями в плане охлаждения, так как фирменная форма лопастей вентиляторов позволяет захватывать больше воздуха, повышая общий воздушный поток. Это весьма серьезное преимущество на самом деле, так как многие геймеры разгоняют свои видеокарты, получая больше производительности, но в этом случае у них и температура тоже повышается. Кроме того, стоит отметить, что в плане частот производитель не сильно уступает потенциальным конкурентам, что не может не радовать. Все же высокая частота графического процессора — крайне важный параметр при выборе видеокарты для игр.Прямо из коробки данная видеокарта работает на частоте 1360 МГц, то есть частота довольно высокая и позволяет без труда наслаждаться современными видеоиграми. Конечно, пользователю никто не запрещает заниматься разгоном графического процессора, так как это действительно эффективный вариант для получения прироста по производительности. Система активного охлаждения отлично справляется с поставленной задачей, перегрева или излишнего шума вы не услышите. В этом плане видеокарта нам нравится даже больше, чем предыдущие модели, так как активное охлаждение без шума — шикарный бонус ля любого пользователя.

PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon V2 OC (AXRX 580 8GBD5-3DHDV2/OC)

Конечно, на рынке производительных видеокарт есть еще довольно популярный производитель MSI, который делает достаточно качественные модели за вполне разумную цену. Конечно, главным преимуществом данной компании является надежность и качество сборки. У видеокарт данного производителя очень редко встречается брак, плюс никогда нет проблем с охлаждением графического процессора, цепей питания и прочих компонентов на печатной плате. Стоит сказать, что этот плюс для многих потенциальных покупателей является весомым, так как видеокарту мы покупаем не на год и не на два, а на более длительный период, так что и надежность в этом плане решает многое.В составе системы охлаждения находится довольно большой радиатор из алюминия, который прилегает к графическому процессору и передает тепло на него. Далее, у видеокарты имеется два вентилятора, которые отлично охлаждают радиатор и воздух между его ребрами. В итоге температура на графическом процессоре практически не повышается, что способствует стабильной игре без каких-либо проблем с температурным режимом. Это действительно серьезный бонус, так как никто не хочет, чтобы его видеокарта перегревалась и шумела слишком уж сильно. Шикарная видеокарта, которая позволит играть во все современные видеоигры и наслаждаться красивой картинкой на мониторе.

Завершать нашу подборку лучших видеокарт будет модель PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon V2 OC, которая обладает довольно приличным набором преимуществ и своих денег явно стоит. Это довольно важный момент, так как многие пользователи выбирают видеокарту исключительно по стоимости, хотя нужно еще обращать свои внимание и на характеристики. Иногда лучше доплатить пару тысяч рублей и получить предельную для семейства видеокарт производительность, чем сэкономить эти деньги и получить более слабое решение. В этом плане данная видеокарта нас очень порадовала, она отлично справляется с запуском тяжелых игр на максимальных настройках графики.В плане охлаждения здесь все точно так же, как и у предыдущих видеокарт, так что никаких проблем с температурами у вас не будет точно. производитель делает ставку на большой радиатор из алюминия и два вентилятора, которые отвечают за активное охлаждение графического процессора. Также стоит отметить привлекательный дизайн корпуса, компактные габариты устройства и массу других мелочей, которые делают именно это решение достойным за свои деньги. Конечно, эта модель стоит чуть дороже, чем предыдущие конкуренты, но за эти деньги вы действительно получаете мощнейшее решение.