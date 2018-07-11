Лучшая видеокарта для майнинга в 2018 году от Palit. Palit GTX 1070 JetStream

Сегодня мы взяли все видеокарты компании Palit от GTX 1050 Ti до GTX 1080 Ti и проверили, насколько каждая из них пригодна для добычи криптовалюты, как быстро модель окупается и приносит денег в месяц. Мы использовали цены на видеокарты на текущий момент (июль 2018 года) и текущую стоимость Биткоина. Стоимость 1 Кв/ч составляет 5,38р, данная цена взята по Москве. В регионах цена на электроэнергию ниже, так что прибыль может быть чуть-чуть выше. Стоит сказать, что мы сравниваем видеокарты при добыче всех типов криптовалюты всеми алгоритмами и выбираем самый оптимальный, а потом уже сравниваем показатели.
Palit GTX 1050 Ti Dual OC
Данная модель поставляется с 4 гигабайтами собственной памяти, частота графического ядра составляет 1366 МГц, частота памяти достигает 7000 МГц. После вычета затрат на электроэнергию прибыль в сутки составляет 0,31 доллара, в месяц прибыль от майнинга составит 10,95 доллара. Довольно неплохой результат, учитывая, что это бюджетная видеокарта с достаточно низкой стоимостью. Отметим еще и хорошую систему охлаждения из двух вентиляторов — это важная деталь, ведь наша карта будет работать на пределе возможностей. Стоимость видеокарты составляет 11586 рублей. Учитывая нашу прибыль в месяц, а именно 693 рубля, получается окупаемость 16 месяцев. Конечно, данный показатель может немного меняться — может курс криптовалюты измениться, например, либо вы на какое-то время остановите добычу. Но, в любом случае, при покупке данной модели стоит ожидать примерно год и три месяца работы на окупаемость. Если найти карту по более оптимальной цене, например в каком-то локальном магазине, либо купить продукт по скидке, то можно сократить отрезок времени до 14 месяцев, а то и до года. Весьма неплохой вариант для тех, кто хочет попробовать себя в роли добытчика криптовалюты, но вкладывать деньги в дорогие фермы не может.
Palit GTX 1060 JetStream (3/6 ГБ)Дальше у нас идут сразу две видеокарты модельного ряда GTX 1060. Младшая модель, на 3 гигабайта памяти, оказалась достаточно неинтересной для добычи криптовалюты. Её стоимость составляет 17990 рублей, при этом заработать в месяц можно 14,13 доллара. То есть, цена почти вдвое выше GTX 1050 Ti, а прибыль выше лишь на треть. В месяц мы получаем 893 рубля, то есть окупать себя она будет 20 месяцев. Даже если найти её дешевле, а курс валют поднимется, данная модель будет менее выгодной, чем предыдущий «шахтёр». У старшей модели ситуация выглядит уже приятнее. Стоимость карты GTX 1060 на 6 гигабайт составляет 19290 рублей, а в месяц прибыль составляет 18,36 доллара. То есть, за месяц вы сможете заработать 1161 рубль, а окупаемость составит 16 месяцев. Результат точно как у GTX 1050 Ti, только вот после окупаемости ваш заработок будет почти в два раза выше.
Palit GTX 1070 JetStream
Дальше у нас идёт версия GTX 1070. Мы выбрали модель JetStream, так как тут получше система охлаждения, а в нашем деле это очень важный параметр. Это уже карта предтопового уровня, так что производительности заметно больше, но и стоимость тоже выросла — за данную карту просят 30690 рублей. Дорого, но оно того стоит — в месяц вы получите со своего монстра 31,21 доллара, то есть 1968 рублей. После нехитрых вычислений получается, что данная видеокарта окупает себя за 15 месяцев. Это быстрее, чем у всех предыдущих претендентов. И, что самое приятно, после окупаемости она будет приносить вам в три раза больше средств, чем самая младшая модель в нашем сегодняшнем списке. Конечно, начальный бюджет нужно увеличить до весьма приличной суммы, но, как видите, это приносит свои плоды. Среди видеокарт начального и среднего класса GTX 1070 выглядит наиболее интересно. Помимо этого, видеокарта очень мощная и подходит для игр, так что ее можно будет легко продать в случае чего.