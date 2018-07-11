Лучшая видеокарта для майнинга в 2018 году от Palit. Palit GTX 1070 JetStream

Palit GTX 1050 Ti Dual OC

Сегодня мы взяли все видеокарты компании Palit от GTX 1050 Ti до GTX 1080 Ti и проверили, насколько каждая из них пригодна для добычи криптовалюты, как быстро модель окупается и приносит денег в месяц. Мы использовали цены на видеокарты на текущий момент (июль 2018 года) и текущую стоимость Биткоина. Стоимость 1 Кв/ч составляет 5,38р, данная цена взята по Москве. В регионах цена на электроэнергию ниже, так что прибыль может быть чуть-чуть выше. Стоит сказать, что мы сравниваем видеокарты при добыче всех типов криптовалюты всеми алгоритмами и выбираем самый оптимальный, а потом уже сравниваем показатели.

Palit GTX 1060 JetStream (3/6 ГБ)

Palit GTX 1070 JetStream

Данная модель поставляется с 4 гигабайтами собственной памяти, частота графического ядра составляет 1366 МГц, частота памяти достигает 7000 МГц. После вычета затрат на электроэнергию прибыль в сутки составляет 0,31 доллара, в месяц прибыль от майнинга составит 10,95 доллара. Довольно неплохой результат, учитывая, что это бюджетная видеокарта с достаточно низкой стоимостью. Отметим еще и хорошую систему охлаждения из двух вентиляторов — это важная деталь, ведь наша карта будет работать на пределе возможностей.Стоимость видеокарты составляет 11586 рублей. Учитывая нашу прибыль в месяц, а именно 693 рубля, получается окупаемость 16 месяцев. Конечно, данный показатель может немного меняться — может курс криптовалюты измениться, например, либо вы на какое-то время остановите добычу. Но, в любом случае, при покупке данной модели стоит ожидать примерно год и три месяца работы на окупаемость. Если найти карту по более оптимальной цене, например в каком-то локальном магазине, либо купить продукт по скидке, то можно сократить отрезок времени до 14 месяцев, а то и до года. Весьма неплохой вариант для тех, кто хочет попробовать себя в роли добытчика криптовалюты, но вкладывать деньги в дорогие фермы не может.Дальше у нас идут сразу две видеокарты модельного ряда GTX 1060. Младшая модель, на 3 гигабайта памяти, оказалась достаточно неинтересной для добычи криптовалюты. Её стоимость составляет 17990 рублей, при этом заработать в месяц можно 14,13 доллара. То есть, цена почти вдвое выше GTX 1050 Ti, а прибыль выше лишь на треть. В месяц мы получаем 893 рубля, то есть окупать себя она будет 20 месяцев. Даже если найти её дешевле, а курс валют поднимется, данная модель будет менее выгодной, чем предыдущий «шахтёр».У старшей модели ситуация выглядит уже приятнее. Стоимость карты GTX 1060 на 6 гигабайт составляет 19290 рублей, а в месяц прибыль составляет 18,36 доллара. То есть, за месяц вы сможете заработать 1161 рубль, а окупаемость составит 16 месяцев. Результат точно как у GTX 1050 Ti, только вот после окупаемости ваш заработок будет почти в два раза выше.

Palit GTX 1070 Ti JetStream

Palit GTX 1080 JetStream

Palit GTX 1080 Ti JetStream

Итог

Дальше у нас идёт версия GTX 1070. Мы выбрали модель JetStream, так как тут получше система охлаждения, а в нашем деле это очень важный параметр. Это уже карта предтопового уровня, так что производительности заметно больше, но и стоимость тоже выросла — за данную карту просят 30690 рублей. Дорого, но оно того стоит — в месяц вы получите со своего монстра 31,21 доллара, то есть 1968 рублей.После нехитрых вычислений получается, что данная видеокарта окупает себя за 15 месяцев. Это быстрее, чем у всех предыдущих претендентов. И, что самое приятно, после окупаемости она будет приносить вам в три раза больше средств, чем самая младшая модель в нашем сегодняшнем списке. Конечно, начальный бюджет нужно увеличить до весьма приличной суммы, но, как видите, это приносит свои плоды. Среди видеокарт начального и среднего класса GTX 1070 выглядит наиболее интересно. Помимо этого, видеокарта очень мощная и подходит для игр, так что ее можно будет легко продать в случае чего.Если оригинальная GTX 1070 мы смело называем самой выгодной, то Ti-версия вообще не тянет на это звание. Дело в том, что стоимость Palit GTX 1070 Ti JetStream составляет 34890 рублей. Это на 4 тысячи рублей дороже младшей модели. При этом прибыль в месяц, барабанная дробь, выше всего на 80 центов. За месяц с этой картой вы получите 32,02 доллара, то есть 2024 рубля. Уже исходя из этого можно понять, что продукт не очень хорош для наших задач.Окупаемость данной модели составляет 17 месяцев. Да, прибыль в 32 доллара выглядит весьма заманчивой, особенно если вы планируете покупать лишь одну карту и добывать валюту на ней. С другой стороны, вы можете взять оригинальную модель и она будет намного интереснее в плане окупаемости, а в итоге чистая прибыль в месяц будет практически одинаковой, на грани погрешности. Если честно, мы ожидали от этой видеокарты немного большего, но, видимо, разработчики больше целились на производительность в играх. Благо, у нас есть еще две топовые видеокарты, у которых есть шансы стать самым выгодным решением на рынке.Производительность топовой модели в играх весьма и весьма привлекательная — вы можете играть в 4К игры и наслаждаться качественной картинкой. В майнинге все не так круто, ведь здесь важнее частота графического ядра, а не объем видеопамяти. Из-за этого карта выглядит менее привлекательной, чем многие ожидали. В месяц данная модель приносит своему владельцу 34 доллара. Это 2150 рублей. Думаю, вы уже догадались, что окупаемость здесь совершенно не того уровня, что мы хотели.Стоимость карты достигает 39400 рублей. Исходя из этого, видеокарта окупает себя 19 месяцев. Это самый длительный период из всей сегодняшней статьи, так что рекомендовать данную модель именно для майнинга мы не можем. Стоит добавить, что для такой карты нужен более мощный блок питания, что еще немного повысит наш общий бюджет. Вероятно, покупать ее для добычи криптовалюты не стоит.Многие пользователи на старте продаж GTX 1080 Ti бежали в магазин и покупали по три штуки в надежде, что большая мощность продукта позволит быстро его же и окупить. Вот только стоимость модели довольно высокая — 51400 рублей. Это на 12 тысяч дороже предыдущей модели видеокарты! Разница даже больше, чем стоимость GTX 1050 Ti. Так что даже высокая мощность, хотя она не очень то и высокая, не позволит вам оперативно окупить свою модель. В месяц получается зарабатывать 43,66 доллара. Это 2761 рубль. Кажется весьма приличной суммой, вот только это не так.Видеокарта окупает себя в течении 18 месяцев. Это не самый громадный срок, но и стоимость продукта довольно высокая, не каждый сможет себе позволить такой дорогой инструмент для майнинга. Да и энергии видеокарта потребляет чуточку больше.Итоговый результат нас вовсе нас вовсе не удивил, ведь мы уже изучали ситуацию на рынке и проводили обзоры видеокарт. Самой подходящей для заработка моделью является Palit GTX 1070 JetStream — она приносит вам 31 доллар в месяц и через 15 месяцев уже начинает приносить чистую прибыль. Деньги неплохие, тем более потенциальные конкуренты приносят на 1-3 доллара в месяц больше, хотя стоят заметно дороже. И, как оказалось, топовые видеокарты хороши для игр в 4К, но для майнинга пригодны очень слабо, так как окупаются заметно дольше.