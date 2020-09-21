Лучшие аксессуары для Apple Watch 1

В последнее время пользователи стали весьма активно приобретать аксессуары для Apple Watch 1 42mm , так как эти часы пусть уже и не пользуются особенным спросом, но и смысла обновляться с них до более современных моделей нет. Стоит отметить, что если вы приобретаете часы исключительно для того, чтобы смотреть время, то первое поколение справляется с этой задачей на отлично — есть даже несколько весьма достойных циферблатов, которые позволяют насладиться устройством, плюс есть уведомления о входящих звонках и так далее. То есть, если различный софт не требуется, то первое поколение справляется со всеми задачами просто на пять с плюсом, осталось только условно укрепить устройство, чтобы вы могли пользоваться им дольше.Для этого в первую очередь стоит приобрести защитное стекло, которое отлично спасает от появления царапин на экране гаджета. Нужно понимать, что даже если вы очень аккуратно используете продукт и не ударяете его ни о что, то рано или поздно у вас все равно могут появиться царапины или потертости на дисплее из-за того, что экран и его стекло постоянно с чем-то соприкасаются. Это не очень приятно на самом деле, когда на экране появляются царапины, ведь ничего с ними уже не сделать, а ремонт стоит крайне дорого — дешевле уже купить новые часы. Именно по этой причине стоит обратить своё внимание на защитное стекло, которое стоит копейки, но при этом отлично справляется с поставленными задачами.

Также стоит обратить внимание на ремешки. Если вы смотрели на цены в официальном магазине, то понимаете, что производитель явно делает свои фирменные варианты из золота, ведь цены там просто космические. С другой стороны, можно купить аксессуар от стороннего производителя, при этом качество будет абсолютно на том же уровне, а стоимость будет заметно ниже. Для многих это важно, так как не хочется покупать ремешок из силикона для часов со стоимостью как половина самого устройства, особенно если учитывать, что на рынке есть просто тьма различных устройств более привлекательного дизайна и за меньшие деньги.Главное не перебарщивать с экономией, так как качество крепления на такого рода аксессуарах должно быть на высоте. Это важный момент, ведь если ремешок порвется во время ходьбы, то вам придется менять дисплей или сам корпус, а это обычно сопоставимо со стоимостью нового устройства. Так что постарайтесь брать не самые доступные варианты.