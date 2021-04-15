Лучшие аксессуары для HUAWEI Watch GT 2 Classic

Выбирать аксессуары для HUAWEI Watch GT 2 Classic / Sport / Elite 46 mm на самом деле достаточно просто — нужно лишь понимать, какие сценарии использования у вашего утройства, какие возможности вы используете и в каких ситуациях. Например, если пользователь носит свои часы исключительно на работу и дома, снимая их для тренировок или какой-то физической работы, то можно просто купить сменный ремешок, чтобы через год или два сменить стандартный, который к тому времени будет уже слегка изношен. Если же вы более активно используете часы, и не планируете приобретать новое устройство в ближайшие несколько лет, то стоит более серьезно отнестись к этому вопросу.Например, в продаже есть специальные защитные накладки на корпус, которые выполнены из пластика и принимают любые удары и физическое воздействие на себя. В случае, если накладки нет, корпус часов может получать повреждения — от мелких царапин, которые можно заметить разве что на свету, до достаточно крупных сколов, портящих внешний вид продукта. Если вы понимаете, что ваша работа тесно сопряжена с физической работой или вы просто не очень аккуратный человек, то стоит присмотреться к защитным накладкам, так как они действительно спасают жизнь корпусу гаджета. А стоят они при этом мизерных денег, так что вы точно не разоритесь.

Отдельно хотелось бы еще порекомендовать защитное стекло, которое привлекает внимание моментально — такие стекла стоят пару сотен рублей, но существенно продлевают жизнь экрану гаджета. Например, вы можете нечаянно уронить часы или ударить циферблат о какой-то твердый предмет, что, естественно, вызовет повреждения на самом стекле. И чтобы от данных ситуаций избавиться, пользователю рекомендуется присмотреться к защитному стеклу, которое будет царапаться само. При необходимости вы его просто снимете, поставите новое и будете дальше пользоваться целыми часами.Важно понимать, что умные часы при всей популярности практически непригодны для ремонта — замена корпуса может обойтись в половину стоимости самого устройства, что уж говорить про дисплей или стекло на нем. И если вы не планируете в ближайшее время после покупки устройства отдавать столь солидную сумму для ремонта, то стоит обязательно присмотреться к различным защитным аксессуарам, которые справляются с поставленной задачей на отлично, хотя стоят довольно разумных денег на самом деле.