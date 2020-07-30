Лучшие беспроводные клавиатуры. Logitech Craft Advanced keyboard Grey Bluetooth

Logitech Craft Advanced keyboard Grey Bluetooth

Достаточно часто можно услышать вопросы о лучшей клавиатуре с беспроводным подключением, так как пользователи очень хотят наслаждаться работой с комфортом. Мы решили подобрать оптимальные варианты, которые не стыдно назвать лучшими в своем роде. Итак, давайте смотреть на выбранные нами варианты.

Logitech K380 Multi-Device Black Bluetooth

Конечно, когда речь идет про лучшие клавиатуры беспроводного типа, то пользователь сразу думает про модели компании Logitech, так как именно этот производитель сейчас является явным лидером сегмента. Компания Logitech не делает ничего удивительного, она просто берет разработки, которые оказались успешными, и улучшает их до того уровня, когда конкурентам уже просто производителя не догнать. В этом и заключается серьезное преимущество продукции данного бренда - пользователь получает действительно лучшее. И эта клавиатура является настоящим апогеем развития технологий в отрасли беспроводных клавиатур. Ведь на рынке банально нет ничего, что могло бы сравниться с этим устройством в плане качества.Производитель использует стандартную раскладку клавиш, которая удобна в использовании и пользователь может без какого-либо труда привыкнуть к этим клавишам. Также стоит отметить, что у данной модели нет ничего лишнего - производитель использует только основные клавиши, плюс дополнительный переключатель для настройки громкости проигрывания музыки. Всё, больше ничего лишнего у модели нет, так что она идеальна для работы, набора текста, работы с документами, даже игр. Конечно, это достаточно дорогая флагманская клавиатура, но если пользователь хочет получить лучшее из лучшего, то именно на эту модель стоит смотреть.

Microsoft All-in-One Media Keyboard Black USB

Мы понимаем, что флагманская модель клавиатуры далеко не каждому пользователю по карману, да и не всем нужны все эти функции и возможности. Некоторым пользователям предостаточно получить качественную клавиатуру за разумные деньги, чтобы она при этом работала по беспроводному режиму и давала полную свободу действий. В этом плане модель Logitech K380 подходит просто идеально, так как производитель понимает, что нужно покупателю. Здесь есть все необходимое, чтобы вы работали или играли с комфортом, а большего требовать от беспроводной клавиатуры просто не стоит, тем более за столь разумные деньги. Все же нужно разумно подходить к преимуществам и недостаткам того или иного решения на рынке периферии.Среди очевидных преимуществ данной модели стоит отметить компактность и лаконичность, ведь производитель напрочь отказался от всех дополнительных элементов. В итоге у клавиатуры имеется только основной набор клавиш без цифровой панели, нет ненужных декоративных элементов и совершенно ненужных бонусов вроде медиа-панели. Вы получаете весьма компактное решение, которое просто идеально подходит для работы или домашнего использования. Да, может здесь нет подсветки, которая иногда все же нужна, но зато длительность автономной работы у продукта просто катастрофическая. Это тоже плюс.

Rapoo E2710 Black USB

Крупные производители компьютерной периферии достаточно часто радуют пользователей качественными продуктами, так как им под силу создавать нечто действительно крутое. Среди таких продуктов стоит отметить и клавиатуру Microsoft, которая обладает довольно приличным набором преимуществ. Во-первых, данная модель может похвастаться сенсорной панелью в правой части клавиатуры, которая полностью заменяет мышку. Фактически, это сенсорная панель, как на ноутбуках, так что пользователю совершенно не обязательно носить с собой мышку. Это действительно крутое преимущество, так как клавиатура дает вам полную мобильность и комфорт во время работы, а это очень важные бонусы на самом деле.Во-вторых, производитель обеспечивает пользователя просто шикарным набором функций, которые работают с любым компьютером под управлением операционной системы Windows. Это и настройка яркости, и переключение треков, и блокировка звуков и все в таком духе. В-третьих, модель может похвастаться весьма стильным дизайном, но внутри корпуса, что самое главное, находится батарея, которая дает возможность работать с устройством довольно длительное время без необходимости подзаряжать гаджет. Это тоже очень полезный бонус, ведь иногда пользователь забывает про зарядку и рискует остаться без гаджета. В данном случае такого не будет.

Gembird KBW-1 Silver USB

Естественно, мы не забыли и про доступную модель клавиатуры, которую сможет себе позволить любой желающий. Это довольно важный момент на самом деле, так как очень часто пользователи боятся приобрести клавиатуру беспроводного типа по той причине, что не пользовались ничем подобным ранее, а значит, боятся попробовать дорогую модель, ведь если она не подойдет, то деньги будут потрачены зря. Именно Rapoo E2710 в этом плане позволяет попробовать беспроводную модель за вполне разумные деньги и при этом не думать о том, что приобретение было сделано зря. Все же устройство достаточно доступное, чтобы пользоваться и получать просто море положительных эмоций, забывая о неудобных кабелях и прочих неприятностях.Стоит сказать, что клавиатура при достаточно низкой стоимости обладает целым рядом преимуществ, которые обычно свойственны исключительно дорогим моделям. Например, производитель поставил на клавиатуру сенсорную панель, как на ноутбуках, чтобы пользователь мог с удовольствием забыть о мышке и пользоваться компьютером в полной мере только при помощи клавиатуры. Это действительно удобно в некоторых моментах, особенно если работа идет с набором текста, а не с редактированием. Также устройство может похвастаться шестью месяцами автономной работы, чего тоже предостаточно для того, чтобы назвать модель отличным решением.

Наиболее доступной клавиатурой с беспроводным подключением выступает модель Gembird KBW-1, которая не только выглядит приятно, но и обладает всеми функциями, которые необходимы большинству пользователей. Да, эта клавиатура лишена подсветки и у нее нет каких-либо продвинутых программ для настройки, но за тысячу рублей с копейками пользователь получает действительно высокое качество продукции. Клавиши нажимаются приятно, работает клавиатура без задержек, нет проблем с подключением к компьютеру и, что самое главное, у пользователя будет полностью классическая раскладка клавиш. Это очень важный момент на самом деле.Также производитель позаботился о дизайне корпуса, о качественных материалах и дополнительных бонусах, которые позволяют наслаждаться работой с клавиатурой в полной мере. Главное, что пользователь никак не скован проводами, а это основное преимуществ клавиатуры с беспроводным подключением. Шикарный вариант за свои деньги.