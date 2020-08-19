Лучшие беспроводные наушники для игр 2020. Sennheiser GSP 370

Редакция MegaObzor.com представляет рейтинг лучших беспроводных наушников для игр 2020 года. Сюда вошли топовое модели 2020 года.

Sennheiser GSP 370

Данная модель беспроводной гарнитуры вобрала в себя немало преимуществ, среди которых стоит сразу выделить превосходное звучание, присущее всем девайсам Sennheiser, а также внушительную энергоемкость аккумулятора — устройство может работать без дополнительной подзарядки в течение 100 часов
Благодаря беспроводному передатчику с USB-интерфейсом, который обеспечивает низкую задержку при отправке информации в систему, гарнитуру можно подключить к Мас, к игровой консоли Sony PlayStation 4 и компьютеру.

Наушники используют закрытую акустическую технологию, которая не только пользуется большой популярностью среди современных пользователей — она была в максимальной степени положительно воспринята критиками в области звука. Кроме того, гарнитура GSP 370 может похвастаться интегрированной технологией, отвечающей за цифровую обработку звучания, что в совокупности с предыдущей особенностью обеспечивает великолепное качество воспроизведения звука с соответствующей четкостью и мощным глубоким басом.

С Sennheiser GSP 370 в вашем распоряжении окажутся целых 100 часов непрерывного пользования гарнитурой в беспроводном режиме, благодаря энергоемкому аккумулятору с внушительным объемом заряда. Кроме того, если наушники разрядились — вы можете продолжить использовать их в проводном режиме, параллельно заряжая устройство.

Как и прочие модели данного бренда, гарнитура оборудована отличным микрофоном, который способен передавать исходящий звук студийного качества и, в то же время подавлять окружающие шумы. К тому же, он имеет удобную складную конструкцию, позволяющую отключать микрофон одним простым движением: для этого стоит всего лишь перевести его в вертикальное положение.

Среди преимуществ беспроводных наушников стоит выделить и достойный уровень комфорта при ношении, который, в первую очередь, обеспечивается благодаря амбушюрами изготовленным из двух разных материалов. Первый — это качественный заменитель кожи, находящийся в наружной части и обеспечивающий хорошую звукоизоляцию. А второй представляет собой особое покрытие, похожее на замшу. Оно необходимо одновременно для противодействия нагреву и для предотвращения появлении влаги.

Logitech G Pro X Wireless

Очень хорошее качество и точность звучания, надежное беспроводное подключение с технологией Lightspeed и отличный съемный микрофон, позволяющий общаться с тиммейтами без всяких трудностей — вот так, если коротко, можно описать гарнитуру Logitech G Pro X Wireless.

Эта беспроводная версия популярных наушников G Pro X стала еще удобнее, ведь теперь кабель не будет вам мешать пока вы играете за домашним ПК или на крупной киберспортивной арене.

Это собственная разработка Logitech G, поддерживающая стабильное и надежное беспроводное подключение в частотном диапазоне 2,4 ГГц, без задержек, помех и прочих неурядиц. Плюс к тому, с Lightspeed батарея наушников проработает дольше, до 20 часов, а максимальная дистанция соединения будет доходить до 15 м.

Еще одна технология в Logitech G Pro X Wireless предназначена для того, чтобы качественно улучшить работу микрофона. Это Blue VO!CE. У нее собственный функционал в приложении G HUB, где вы можете детально настроить звучание микрофона, снизить шум, добавить компрессию и прочее. Плюс к тому, она делает голос более четким и насыщенным.

Оба этих качества очень хорошо взаимодополняют друг друга в G Pro X Wireless. Конструкция наушников сделана из армированной стали и качественного алюминия, а на внутренней стороне обода находится специальная подкладка, покрытая кожзамом и наполненная пеной с эффектом памяти. Точно такие же материалы используются и в амбушюрах, чтобы вы могли носить гарнитуру сколько понадобиться, и плюс к тому, не отвлекаться на посторонние звуки, а всё благодаря пассивной звукоизоляции. Вдобавок, наушники комплектуются и вторым набором амбушюр.

Динамики Pro-G изготовлены с использованием специального сетчатого материала, делают звук более четким, позволяя различать шаги и прочие игровые звуки.

Специалисты Logitech G уже довольно давно работают над серией G Pro и гарнитура G Pro X Wireless стала еще одним девайсом, дополнившим линейку. Наушники, как и все прочие устройства из этой серии, были разработаны совместно с профессиональными геймерами, опираясь на их отзывы и рекомендации.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

В центре внимания беспроводная игровая гарнитура Corsair Virtuoso RGB Wireless с расширенным частотным диапазоном воспроизведения. Оснащена она 50 мм динамиками. Для соединения используется адаптер 2.4 ГГц с минимальными задержками передачи звука и повышенной дальностью стабильного соединения в сравнении с Bluetooth.

Комплект наушников включает адаптер подключения, аудиокабель, съемный микрофон, USB-кабель для зарядки и набор документации. Оголовье и ключевые элементы наушников выполнены из стали. Это дает запас по прочности в сравнении с пластиком.

Большая часть оголовья обтянута экокожей с мягкой подкладкой внутри. По периметру аккуратный стежок.

Круглые чашки. На внешней части логотип Corsair. В активном состоянии он подсвечивается. Цветом и эффектами можно управлять через центр iCUE.

Интересная текстура у амбушюр. Это нечто среднее между велюром и кожей. Приятны тактильно и нет критичных проблем с запотеванием ушей при длительном ношении.

Выполнен микрофон в виде гибкой ножки с капсюлем. На микрофоне присутствует зона с круговой подсветкой, она загорается красным при блокировке его работы.

Для беспроводного подключения используется комплектный USB-адаптер. Выполнен в виде флешки, габариты компактные. Синхронизация проходит автоматически. Начать работать можно сразу после подключения без необходимости установки софта. Соединение стабильное. Разницы в скорости передачи звука с проводным вариантом подключения к аудиоразъему замечено не было. При удалении от системного блока звук не теряется, артефакты отсутствуют.

За звук в них отвечают 50 мм динамиками с диапазоном от 20 до 40 000 Гц. В звуковой сцене не делается излишний акцент на низкие частоты. Звучат насыщенно и сбалансированно. Есть поддержка виртуального звука 7.1. Подходят для прослушивания музыки, просмотра фильмов. В шутерах дают возможность определения расположения противников.

Creative SXFI AIR

Creative SXFI AIR - игровые беспроводные наушники, которые имеют встроенную технологию Super X-Fi. Данная технология значительно улучшает качество звука, сопоставляя его с дорогостоящими Hi-Fi наушниками и домашними системами, она гарантирует объемный звук 7.1 и проигрывание без малейших помех и искажений.
Комплект наушников включает аудиокабель, USB Type-C кабель, заглушку для гнезда наушников, набор технической документации.

Внешний вид у Creative SXFI AIR классический и строгий с заделом на премиальность. Поверхности с матовым покрытием. Вышли наушники в черном и белом вариантах исполнения. Широкое оголовье с мягкой подкладкой внутри, каркас металлический. По центру логотип производителя. Достаточный уровень гибкости и общей жесткости конструкции.

Сами чашки овальной формы. По периметру вставка со светодиодной подсветкой. Цвета можно будет выбрать из 16.8 миллионов. Изначально цвет отображает рабочий статус гарнитуры.

Микрофон в наушниках съемный. Это высокочувствительный NanoBoom, который можно использовать и с носимыми устройствами для ответа на входящие вызовы, и для сетевых игр. Для гнезда предусмотрена заглушка.

Управлять громкостью и переключать треки предлагается с помощью сенсорной панели на левой чашке. Жесты работают корректно, чувствительность хорошая.

Наушники Creative SXFI AIR - это шикарное качество звука, детализированная сцена, персонализированные настройки, выверенная эргономика и строгий внешний вид, сменные амбушюры, встроенный плеер, проводные и беспроводные варианты подключения, настраиваемая подсветка и отличная автономность.

ASUS STRIX Fusion Wireless

Радиочастотная стереогарнитура Asus ROG Strix Fusion Wireless является стильной игровой моделью с охватывающей конструкцией и черным корпусом.
Наушники работают в частотном диапазоне 2,4 ГГц и имеют сразу две антенны для качественной и надежной передачи звукового сигнала в беспроводном режиме. Они прекрасно подходят для подключения к компьютеру или PS4 и функционируют на дистанции до 20 метров. Одного заряда батареи наушников вам хватит на 15 часов непрерывного геймплея.

Еще одно важное преимущество девайса - динамики Asus Essenсe. Они воспроизводят по-настоящему качественный звук, имеют большой диаметр - 50 мм, а также акустические камеры, которые полностью герметичны. Кроме того, гарнитурой легко управлять при помощи удобной сенсорной панели, на которой есть все необходимое.

Беспроводное соединение ROG Strix Fusion Wireless функционирует с минимальной задержкой и максимальной стабильностью. Весь секрет в частотном диапазоне 2,4 ГГц, который гораздо надежнее стандартного Bluetooth-подключения. Поэтому устройство и передает звуковой сигнал практически моментально, а его антенны блокируют интерференцию аудиоволн, позволяя наушникам стабильно работать даже в загруженной среде с большим количеством точек Wi-Fi.

Еще одно важное преимущество девайса - это радиус действия беспроводного подключения. Он составляет 20 м, поэтому вы сможете отходить от консоли или ПК на приличное расстояние, и при этом стабильность соединения будет сохраняться.

Asus ROG Strix Fusion Wireless отлично подходит для подключения к ПК или к платформе PS4. Вам не пригодится какое-то дополнительное ПО - девайс легко установит соединение и будет сразу же готов к игре. На чашке наушников располагается удобная сенсорная панель, благодаря которой вы сможете легко управлять основными параметрами работы девайса. Современные 50-миллиметровые динамики, которые передают мощный бас, способный с головой окунуть вас в любимые игры, фильмы или музыку. К тому же, они помещены в металлическую оболочку, вместо обычного пластика, что позволяет передавать звук практически без искажений.

Наушники серии Fusion от компании Asus разработаны специально для геймеров, которые ценят качественный звук в сочетании удобством при пользовании и стильным дизайном. Ведущие аудиотехнологии, современные динамики Asus Essence, амбушюры ROG Hybrid - все это преимущества данной линейки девайсов, в которой вы обязательно найдете подходящий вариант.
Комментарии и отзывы Sennheiser GSP 370
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Обзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкойОбзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкой
Лучшая мембранная клавиатура. Razer Cynosa Chroma (RZ03-02260400-R3W1)Лучшая мембранная клавиатура. Razer Cynosa Chroma (RZ03-02260400-R3W1)
Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMDОбзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD
Обзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатива Razer Kiyo. Тест сравнение с Logitech StreamCamОбзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатива Razer Kiyo. Тест сравнение с Logitech StreamCam
Phanteks выпустила корпус Eclipse P500A ...
Phanteks выпустила корпус Eclipse P500A Phanteks выпустила корпус для ПК Eclipse P500A. Новинка имеет лицевую панель выполненную в стиле Mesh. Бл...
Портативный монитор ASUS ZenScreen MB16A...
Портативный монитор ASUS ZenScreen MB16AКомпания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ZenScreen MB16AH, которая ориентирована...
Видеоигра Hunt: Showdown получила новое ...
Видеоигра Hunt: Showdown получила новое Недавно выпущенная видеоигра компании Crytek Hunt: Showdown получила новое обновление Update 1.3 для конс...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy M01...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy M01В последнее время стоимость на смартфоны достаточно заметно выросла, так как комплектующие стали дороже, ...
Thermaltake представила вентилятор Tough...
Thermaltake представила вентилятор ToughНовый вентилятор Thermaltake Toughfan 12 был представлен на Thermaltake Expo. Он разрабатывался специальн...
Мобильная игра Diablo Immortal получает ...
Мобильная игра Diablo Immortal получает Первая мобильная франшиза компании Blizzard находится на тестировании внутри компании. То есть тестирован...
Samsung Galaxy S20 получает новые цветов...
Samsung Galaxy S20 получает новые цветовСерия Samsung Galaxy S20 получила красочное обновление с большим количеством цветовых вариаций. Samsung в...
Thermaltake анонсировала обновленный кор...
Thermaltake анонсировала обновленный корThermaltake анонсировала обновленный корпус Versa T35 TG с передней и боковой панелью изготовленной из за...
Ноутбук Origin PC EON17-X получил Intel ...
Ноутбук Origin PC EON17-X получил Intel Компания Origin PC пополнила ассортимент производительных ноутбуков моделями EON17-X и NS-17, которые осн...
Защищенный смартфон Ulefone Armor 9 полу...
Защищенный смартфон Ulefone Armor 9 полуОдин из главных производителей защищенный смартфонов, компания Ulefone, готовит очередную новинку. На кра...
Samsung Galaxy Tab S7 готовится к релизу...
Samsung Galaxy Tab S7 готовится к релизуДостаточно длительное время компания Apple доминирует на рынке планшетов, делая очень и очень качественны...
Google Play раскрыл характеристики Samsu...
Google Play раскрыл характеристики SamsuВ базе данных Google Play обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M31s, официальная презентация ...
Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMDОбзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD
Обзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторовОбзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторов
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор iBOX Zoom. Недорогой видеорегистратор с углом обзора 155 градусовОбзор iBOX Zoom. Недорогой видеорегистратор с углом обзора 155 градусов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor