Лучшие беспроводные наушники для игр до 10 000. Razer Nari Essential

Думаю, никто не будет спорить с тем, что провода – это неудобно, ведь они постоянно путаются, цепляются за все подряд, ограничивают движения и пространство пользователя. Сегодня мы представляем вам подборку недорогих беспроводных наушников для гейминга.

Razer Nari Essential

Реалистичное объемное звучание, современные аудиотехнологии, превосходная эргономика и максимум комфорта при ношении - все это сочетают в себе беспроводные наушники Nari Essential, разработанные компанией Razer.
Беспроводное подключение гарнитуры функционирует в частотном диапазоне 2,4 ГГц, благодаря чему вы сможете насладиться качественным звуком без каких-либо задержек и искажений. К тому же, аккумулятор наушников способен непрерывно работать в течение 16 часов.

Объемный звук, который симулируется в диапазоне 360° вокруг вас, также снизу и сверху - это то, чем технология THX Spatial Audio наделяет гарнитуру Nari Essential. Благодаря этому вы сможете отлично ориентироваться во время игры и максимально быстро реагировать на внутриигровые события.

Razer Nari Essential могут похвастаться не только высоким качеством звучания. Гарнитура имеет целый спектр эргономичных решений, разработанных инженерами Razer специально для вашего удобства. Беспроводная гарнитура Razer Nari Essential обладает широким регулируемым оголовьем с мягкими амбушюрами из экокожи. Дополнительное удобство и приятные ощущения при продолжительной работе добавляет гелевый наполнитель амбушюр. Модель создает закрытое акустическое оформление в частотном диапазоне 20–20000 Гц с мощностью до 30 мВт. Это осуществимо за счет динамических излучателей с диаметром мембраны 4 см.

В конструкции беспроводной гарнитуры Razer Nari Essential предусмотрен складной микрофон с подвижным креплением. При необходимости его можно отключить. Радиус беспроводной связи составляет 12 м при отсутствии преград внутри помещения.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

SteelSeries Arctis 1 Wireless отлично работает в паре с компьютерами, смартфонами на ОС Android, а также с игровыми консолями Nintendo Switch и PS4. Именно поэтому, вы сможете использовать гарнитуру не только в домашних условиях, но и в мобильном режиме.
Забудьте о дополнительных подключения и сопряжениях, просто подсоедините наушники к вашему стационарному компьютеру или PS4, используя стабильное и надежное соединение, функционирующее в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Также при помощи передатчика с интерфейсом USB-C наушники можно подключить к консоли Nintendo Switch или же к смартфону с операционной системой Android, что позволит вам наслаждаться великолепным качеством игрового звука и с удобством общаться посредством голосового чата в мобильном режиме.

Модель SteelSeries Arctis 1 Wireless оборудована теми же динамиками, которые ранее были использованы в наушниках Arctis 7. Именно эти динамики и пользуются популярностью среди множества геймеров, они уже успели получить массу положительных отзывов от экспертов в данной области. Поэтому устройство способно обеспечить великолепное качество звучания, и в точности передавая мельчайшие детали игры.

Функция подавления шума, съемная конструкция, а также сертификат качества от разработчиков приложения Discord — все эти преимущества отлично сочетаются в двунаправленном микрофоне ClearCast, который и используется в гарнитуре SteelSeries Arctis 1 Wireless. Он способен передавать голос громко и четко, без каких-либо искажений.

На одной чашек наушников находятся несколько элементов управления, позволяющих регулировать громкость, отключать микрофон, а также включать и приостанавливать проигрывание ваших любимых треков.

Arctis 1 Wireless также способна функционировать и в проводном режиме. Устройство комплектуется гибким кабелем с универсальным интерфейсом 3,5 мм, посредством которого гарнитуру можно подключить, например, к геймпаду консоли Xbox, а также к прочим аудиоисточникам с таким же разъемом.

Детальная настройка звучания, управление эквалайзером, регулировка уровня громкости вашего голоса в микрофоне при помощи функции прослушивания собственных голосовых записей — все это перечень возможностей приложения SteelSeries Engine, поддерживаемого Arctis 1 Wireless.

Corsair HS70 Wireless Gaming Headset

Игровая гарнитура Corsair HS70 Pro Wireless может похвастаться высоким качеством звука и удобством при пользовании.
Это достигается, прежде всего, благодаря амбушюрам, наполненным пеной с эффектом памяти, неодимовым 50-миллиметровым динамикам, съемному однонаправленному микрофону с функцией шумоподавления и надежному беспроводному подключению 2,4 ГГц.

Высококачественные отрегулированные 50-миллиметровые неодимовые динамики дадут вам возможность отчетливо слышать шаги, шорохи и звуки перезарядки оружия на шумном поле боя. Насладитесь объемным 7.1-звуком, погрузитесь в геймплей любимой игры. Съемный направленный микрофон модели HS70 Pro Wireless подавляет окружающие шумы, благодаря этому вашу речь будет слышно громко и отчетливо. А сертификат Discord гарантирует идеальную чистоту и качество передачи звука.

Данная модель, среди прочего, может похвастаться стабильным и надежным беспроводным подключением, которое функционирует в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Кроме того, гарнитура оборудована энергоемким аккумулятором, позволяющим устройству непрерывно работать до 16 часов к ряду. К тому же, наушники имеют внушительную беспроводную дистанцию, достигающую 12,2 метра и они совместимы с компьютерами и консолями PS4.

Как и множество прочих периферийных устройств и комплектующих от Corsair, HS70 Pro Wireless также настраивается с помощью приложения iCUE. Его интуитивно понятный интерфейс позволит вам быстро разобраться со всем функционалом, а затем отрегулировать параметры эквалайзера, установить тот или иной эффект звучания и активировать систему виртуального объемного звука.

Модель HS70 Pro Wireless обладает всем тем, что так ценят современные геймеры.

HyperX Cloud Stinger Wireless PC

Данная модель гарнитуры, разработанная специалистами HyperX, имеет массу особенностей и разных преимуществ, что позволит вам наслаждаться великолепным звучанием в любимых играх долгие часы напролет. В первую очередь, стоит отметить стабильное и надежное беспроводное соединение, которое функционирует в частотном диапазоне 2,4 ГГц.
HyperX Cloud Stinger для ПК может похвастаться амбушюрами закрытого типа, а также крупными 50-миллиметровыми динамиками, которые обеспечивают великолепное качество звучания без каких-либо помех и искажений, а также усиленным басом. В совокупности все это позволит вам еще сильнее погрузиться во внутриигровые события и мгновенно улавливать мельчайшие звуковые детали. Также амбушюры беспроводных наушников обладают мягким пенным наполнителем с эффектом памяти, плюс они могут похвастаться эргономичной конструкций с функцией вращения на 90 градусов, что в совокупности обеспечивает максимум удобства и в процессе игры и при ношении гарнитуры на шее.

Стоит также отметить наличие удобно расположенных элементов управления гарнитурой, которые позволяют регулировать громкость звучания, а также включать устройство.

Кроме того, в это модели реализована довольно удобная функция отключения микрофона. Сам микрофон имеет складную конструкцию, поэтому если вы установите его в вертикальное положение — он сразу же выключится.

Гарнитура также совместима не только с компьютерами, но и с консолями PS4 и PS4 Pro. Наушники Cloud Stinger способны непрерывно работать до 17 часов, это позволит вам наслаждаться любимыми играми долгое время, не беспокоясь о заряде батареи.

ASUS TUF Gaming H7 Wireless

ASUS TUF Gaming H7 Wireless — беспроводная полноразмерная игровая гарнитура с закрытым акустическим оформлением, 53-миллиметровыми динамическими излучателями с неодимовыми магнитами и съёмным однонаправленным микрофоном.
Для беспроводной связи используется радиоканал 2.4 ГГц. Гарнитура предназначена для использования с ПК, Mac и Sony PlayStation 4, для подключения предусмотрен USB-донгл. Обещают, что от одного заряда гарнитура может работать до 15 часов. Для стабильной связи и низкого времени задержки используется двойная антенна, радиус действия 25 м.

Внешняя часть оголовья выполнена из черного анодированного металла плоской формы. Места крепления с остальными элементами конструкции украшены названием, логотипом серии и фактурой в виде грубой шлифовки. Чашки ASUS TUF Gaming H7 и TUF Gaming H7 Wireless выполнены из черного пластика с марким софт-тач покрытием и желтой глянцевой полоской по окружности. Между собой их соединяет тонкий провод в тканевой оплетке. Он имеет достаточную длину, чтобы предотвратить перетирание или разрыв в процессе эксплуатации.

В модели TUF Gaming H7 Wireless реализованы все эксклюзивные инновации, известные пользователям по другим геймерским гарнитурам ASUS, в том числе герметичные акустические камеры и 53-миллиметровые динамики Essence. Это обеспечивает естественный, чистый звук с мощными басами, который поможет создать эффект погружения в компьютерную игру.

Armoury II – это программное обеспечение с интуитивно понятным интерфейсом, с помощью которого можно легко настроить все параметры аудиосистемы. Также в нем создаются и применяются профили с различными наборами параметров, оптимизированные под конкретные сценарии использования устройства и игры разных жанров.
Комментарии и отзывы Razer Nari Essential
Лучшие беспроводные наушники для игр до 10 000. Razer Nari EssentialЛучшие беспроводные наушники для игр до 10 000. Razer Nari Essential
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