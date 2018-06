Лучшие блоки питания 2018 года. be quiet! Straight Power 11 650W

be quiet! System Power 9 500W

Очень часто при сборке игрового компьютера, да и не только игрового, пользователи допускают большую ошибку и вкладывают все средства в видеокарту и процессор, а на всех остальных компонентах экономят. Про блок питания обычно вообще вспоминают в самую последнюю очередь, ведь БП не влияет на количество кадров в секунду, никак изображение не улучшает, значит какой смысл платить больше. Однако, блок питания является вашим двигателем в системе, без него вы не сможете запустить процессор под разгоном, перепады напряжения могут сильно повредить комплектующие, если у блока нет соответствующих защитных механизмов. Мы сегодня расскажем вам о лучших вариантах на 2018 год.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Начнем мы с блока питания be quiet! System Power 9 500W, который при всех своих преимуществах получился достаточно доступным. Если вы хотите собрать себе компьютер для игр или работы, то данная модель подойдет больше всего. Начнем с того, что производитель всегда радовал нас низким уровнем шума, что для многих пользователей является ключевым моментом. Когда под ухом жужжит блок питания, то играть с комфортом как-то проблематично. Помимо этого, разработчик позаботился о неплохих характеристиках своего девайса, из-за чего фанаты так активно вкладывают свои средства именно в эту модель.Собственно, be quiet! System Power 9 500W получил сертификат 80 Plus Bronse, то есть это начальный уровень блоков питания, которые можно рекомендовать. Конечно, мы не смотрим даже в сторону вариантов, у которых нет данного сертификата, ведь это тоже самое, что покупать кота в мешке. Корпус продукта выполнен в черном цвете, выглядит достаточно привлекательно, хотя это и бюджетный вариант. Можно с уверенностью говорить, что для игрового компьютера начального уровня это лучший БП из всех ,что мы смогли найти на рынке. Надежный, стильный, производительный и недорогой.

be quiet! Straight Power 11 650W

В последнее время буквально каждый второй производитель стал выпускать свои варианты компьютерных комплектующих с RGB подсветкой. Это не просто тренд, а уже неотъемлемая часть любой железки. Пользователи любят, когда у них в корпусе что-то светится, а производители дают нам возможность насладиться этой красотой в полной мере. Например, данная модель поставляется с яркой подсветкой, которую еще и настраивать можно. Шикарный вариант на тот случай, если БП у вас виден в корпусе или задняя крышка просвечивается.Характеристики тоже довольно интересные — здесь 850 Вт мощности, чего с головой хватит даже компьютеру с мощным процессором и двумя видеокартами. Конечно, у производителя есть и меньшие по объему блоки, нужно лишь правильно определить нужно вам мощность, а потом выбрать модель. Нам понравился этот БП за то, что он работает буквально на половине мощности. Это позволяет получать минимальный уровень шума, плюс сама железка не нагревается и не трудится на пределе своих возможностей. Благодаря этому, ваш блок питания проживет заметно дольше тех, что работают на 95% своих возможностей.

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

Помимо подсветки и прочих мелких бонусов в последнее время пользователи стали обращать внимание не такой элемент как модульность в блоках питания. Например, be quiet! Straight Power 11 650W поставляется с кабелями, которые лежат отдельно в чехле. Вы просто достаете блок питания из коробки, ставите его в свой компьютер, после чего выбираете какие кабели вам нужны — для видеокарты, дисков, вентиляторов. Все остальные кабели вы просто складываете обратно в коробку и они не будут мешать вам в корпусе при сборке. Да и потом компьютер тоже будет смотреться более привлекательно.Помимо это фишки, данный БП обладает 80 Plus Gold сертификатом. Это значит, что уровень КПД здесь достигает 95% или даже больше. У более доступных вариантов этот же процент намного меньше, соответственно вы платите деньги за мощность, которую вы не получаете. Здесь все иначе, так как БП выдает практически все, что указано на бумаге. Конечно, за это нужно будет платить немного больше денег, но в целом это того стоит. Данный вариант позволяет вам собрать систему с мощными комплектующими и не переживать о недостатке мощности или работы на пределе своих возможностей.

Zalman ZM1200-ARX 1200W

Если мы уж заговорили про блоки питания модульного типа, то давайте обсудим шикарную модель под названием Thermaltake SMART DPS G Gold 650W. Это действительно очень интересная модель, которая показывает, насколько производители могут правильно оценивать рынок. Для сборки игрового компьютера топового уровня с одной видеокартой и процессором под разгоном этого предостаточно — у вас будет небольшой запас по мощности, при этом все комплектующие будут под надежной защитой. Да, 650 Вт с головой хватает для того, чтобы все элементы компьютера работали точно как часы.Модульная конструкция вновь помогает вам в тяжелых ситуациях — иногда красивые корпуса не позволяют собирать компьютер с ворохом кабелей. Например, у нас не раз случалось, что блок питания с кабелями просто мешает установке накопителей ,порой нужно было придумывать совершенно невероятные ходы. Здесь же вы просто не будете подключать ненужные кабели. Вместе с прочной конструкцией, массой технологий для защиты вашего ПК от перебоев с напряжением и высокой производительностью, эту модель я лично считаю лучшей в этом году. Для игрового компьютера придумать что-то более интересное просто не получится.

Итог

Собственно, вариант Zalman ZM1200-ARX 1200W я могу посоветовать тем, кто хочет получить от компьютера тонну производительности. Если вы планируете собрать систему на процессоре с десятком ядер, поставить пару видеокарт и оперативную память во все слоты, а потом вс это разогнать до предельной мощности, то обязательно нужно покупать хороший блок питания. При этом, не будем забывать, что БП не должен работать на полной мощности, ведь такая нагрузка быстро испортит железку. Да и шума будет заметно больше.Рекомендуется нагружать блок питания на 65-70%, тогда вы будете получать низкий уровень шума, а ваш компьютер проработает максимально долго. Конечно, идеальный вариант вообще в 50% нагрузки, но это уже для тех, кто обладает большим бюджетом. Zalman ZM1200-ARX 1200W подойдет для тех, кто планирует поставить мощное железо и разогнать его до предела — даже если вы поставите самые мощные видеокарты, БП работать на пределе не будет, здесь достаточно запаса. И, конечно, для всевозможных домашних ферм для майнинга тоже подойдет. Модульная система, опять же, открывает вам просторы для фантазии.Как вы могли заметить, мы условно разделили статью на три части. Сначала шли недорогие варианты, которые за свои деньги позволяют спокойно собрать компьютер и получить достойный уровень надежности. Дальше шли уже более интересные модели для тех, кто хочет собрать топовый компьютер и потом сражаться с виртуальными врагами на ультра-настройках. И, в заключении, мы показали блок питания с большим запасом на будущее. Все варианты достойны вашего внимания, нужно лишь правильно распределить свои силы и ресурсы, тогда можно будет правильно потратить бюджет на сборку игрового или рабочего ПК.