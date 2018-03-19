Обзор Thermaltake SMART DPS G Gold 650W. Блок питания с функцией мониторинга

2018-03-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake SMART DPS G Gold 650W; [321]
Продолжая изучение актуальных моделей блоков питания, доступных на российском рынке, в центре внимания у нас «умный» Thermaltake SMART DPS G Gold 650W. Данную серию мы уже рассматривали ранее на примере старшего Thermaltake Smart DPS G Gold 750W. Напомним, блоки питания этой серии имеют сертификат 80Plus Gold, частично модульный кабель-менеджмент и возможность мониторинга при помощи программного обеспечения.

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

К моменту публикации его уже можно приобрести в сетях российских магазинов, список предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W обзор

Комплектация

Поставляется Thermaltake SMART DPS G Gold 650W в коробке, оформленной в традиционных цветах компании. На крышке приведены ключевые особенности этой модели, среди которых семилетняя гарантия, съемный кабель-менеджмент, поддержка ПО.

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

Комплект включает сумку с комплектом съемных кабелей, силовой кабель, пластиковые стяжки, винты крепления, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен Thermaltake SMART DPS G Gold 650W в корпусе из стали, окрашенной в черный цвет. Строгий дизайн разбавляют декоративные наклейки.

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

С тыльной стороны линии питания материнской платы и процессора собраны в пучок. Доступны шесть разъемов под съемные кабели. Ветки под питания видеокарты окрашены в красный цвет.

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

Каждый из разъемов подписан. Также выведен отдельный разъем для подключения к USB-порту на материнской плате. Это необходимо для взаимодействия при помощи программного обеспечения. Часть закрывает наклейка со схематичным изображением разъемов.

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

Провода с плоской оплеткой, разъемы подключения PCI также окрашены в красный цвет:
  • линия питания материнской платы 24pin – 55см,
  • линия питания процессора 4+4pin – 62см,
  • линия питания видеокарты 2х6+2pin – 65см,
  • линия питания с несколькими SATA,
  • линия питания с несколькими MOLEX.

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

Вентилятор Thermaltake SMART DPS G Gold 650W защищен решеткой гриль с декоративной накладкой по центру.

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

Фронтальная стенка с механическим тумблером, силовым разъемом. Остальная площадь занята вентиляционной решеткой.

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

Снизу нанесена наклейка с подробной информацией по техническим характеристикам.

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

Софт

После подключения блока питания к материнской плате, он получает возможность управления при помощи программного обеспечения. Она используется для детального мониторинга работы источника питания. Включая нагрузки по всем трем линиям и общую эффективность. За данными можно следить как в виде шкалы, так и в виде графиков в динамике.

В отдельной вкладке выдается диагностическая информация по процессору, видеокарте и оперативной памяти.

Открыв доступ во вкладке настроек, можно будет получить доступ с экрана смартфона или планшета. Опции контроля и настроек остаются доступными в полном объеме.

Начинка

В Thermaltake SMART DPS G Gold 650W используется синхронный преобразователь для канала 12V, DC-DC преобразователь для 5 и 3.3V. Применяется схема коррекции коэффициента мощности. Несколько радиаторов с дополнительным оребрением.

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

Фильтры электромагнитных помех на входе. Y и X-конденсаторы. Дроссель APFC в дополнительной пластиковой защите.

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

Основной конденсатор NIPPON 400V 390 мКф. Управляющая схема CM6901. В схеме применяются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы. Поддерживаются все типы защит.

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

Для активного охлаждения используется 140мм вентилятор TT-1425 с регулируемой скоростью вращения от 600 до 1900 оборотов в минуту. Полностью выключить вращение можно с помощью программного обеспечения, активировав режим ZERO FAN.

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

Тесты Thermaltake Smart DPS G Gold 650W

Уровень шума:

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

Данные
Простой31
Нагрузка37

КПД

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

Данные
150W88
250W90
350W91
500W92
650W90

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

150W350W750W
1212,1612,1112,08
55.085.075.05
3,33.393.393.36

Пульсация

Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

Данные
150W7,9
250W12,9
350W18,4
750W28,5

Итоги по Thermaltake SMART DPS G Gold 650W

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake SMART DPS G Gold 650W станет отличным выбором при поиске блока питания с высокой эффективностью. К его преимуществам отнесем использование качественных компонентов, подтвержденное семилетней гарантией, частично модульный кабель-менеджмент, тихую работу, сертификат 80 Plus Gold, стабильные напряжения по всем трем линиям, несколько ступеней защиты, поддержку мониторинга при помощи ПО.
Thermaltake Smart DPS G Gold 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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