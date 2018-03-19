Обзор Thermaltake SMART DPS G Gold 650W. Блок питания с функцией мониторинга

Продолжая изучение актуальных моделей блоков питания, доступных на российском рынке, в центре внимания у нас «умный» Thermaltake SMART DPS G Gold 650W. Данную серию мы уже рассматривали ранее на примере старшего Thermaltake Smart DPS G Gold 750W. Напомним, блоки питания этой серии имеют сертификат 80Plus Gold, частично модульный кабель-менеджмент и возможность мониторинга при помощи программного обеспечения.
Thermaltake Smart DPS G Gold 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
К моменту публикации его уже можно приобрести в сетях российских магазинов, список предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Thermaltake SMART DPS G Gold 650W обзор
КомплектацияПоставляется Thermaltake SMART DPS G Gold 650W в коробке, оформленной в традиционных цветах компании. На крышке приведены ключевые особенности этой модели, среди которых семилетняя гарантия, съемный кабель-менеджмент, поддержка ПО.
Комплект включает сумку с комплектом съемных кабелей, силовой кабель, пластиковые стяжки, винты крепления, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен Thermaltake SMART DPS G Gold 650W в корпусе из стали, окрашенной в черный цвет. Строгий дизайн разбавляют декоративные наклейки.
С тыльной стороны линии питания материнской платы и процессора собраны в пучок. Доступны шесть разъемов под съемные кабели. Ветки под питания видеокарты окрашены в красный цвет.
Каждый из разъемов подписан. Также выведен отдельный разъем для подключения к USB-порту на материнской плате. Это необходимо для взаимодействия при помощи программного обеспечения. Часть закрывает наклейка со схематичным изображением разъемов.
Провода с плоской оплеткой, разъемы подключения PCI также окрашены в красный цвет:
- линия питания материнской платы 24pin – 55см,
- линия питания процессора 4+4pin – 62см,
- линия питания видеокарты 2х6+2pin – 65см,
- линия питания с несколькими SATA,
- линия питания с несколькими MOLEX.
Вентилятор Thermaltake SMART DPS G Gold 650W защищен решеткой гриль с декоративной накладкой по центру.
Фронтальная стенка с механическим тумблером, силовым разъемом. Остальная площадь занята вентиляционной решеткой.
Снизу нанесена наклейка с подробной информацией по техническим характеристикам.
СофтПосле подключения блока питания к материнской плате, он получает возможность управления при помощи программного обеспечения. Она используется для детального мониторинга работы источника питания. Включая нагрузки по всем трем линиям и общую эффективность. За данными можно следить как в виде шкалы, так и в виде графиков в динамике.
В отдельной вкладке выдается диагностическая информация по процессору, видеокарте и оперативной памяти.
Открыв доступ во вкладке настроек, можно будет получить доступ с экрана смартфона или планшета. Опции контроля и настроек остаются доступными в полном объеме.
НачинкаВ Thermaltake SMART DPS G Gold 650W используется синхронный преобразователь для канала 12V, DC-DC преобразователь для 5 и 3.3V. Применяется схема коррекции коэффициента мощности. Несколько радиаторов с дополнительным оребрением.
Фильтры электромагнитных помех на входе. Y и X-конденсаторы. Дроссель APFC в дополнительной пластиковой защите.
Основной конденсатор NIPPON 400V 390 мКф. Управляющая схема CM6901. В схеме применяются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы. Поддерживаются все типы защит.
Для активного охлаждения используется 140мм вентилятор TT-1425 с регулируемой скоростью вращения от 600 до 1900 оборотов в минуту. Полностью выключить вращение можно с помощью программного обеспечения, активировав режим ZERO FAN.
Тесты Thermaltake Smart DPS G Gold 650W
Уровень шума:
|Данные
|Простой
|31
|Нагрузка
|37
КПД
|Данные
|150W
|88
|250W
|90
|350W
|91
|500W
|92
|650W
|90
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|750W
|12
|12,16
|12,11
|12,08
|5
|5.08
|5.07
|5.05
|3,3
|3.39
|3.39
|3.36
Пульсация
|Данные
|150W
|7,9
|250W
|12,9
|350W
|18,4
|750W
|28,5
Итоги по Thermaltake SMART DPS G Gold 650WThermaltake SMART DPS G Gold 650W станет отличным выбором при поиске блока питания с высокой эффективностью. К его преимуществам отнесем использование качественных компонентов, подтвержденное семилетней гарантией, частично модульный кабель-менеджмент, тихую работу, сертификат 80 Plus Gold, стабильные напряжения по всем трем линиям, несколько ступеней защиты, поддержку мониторинга при помощи ПО.
Thermaltake Smart DPS G Gold 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".