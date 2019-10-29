Лучшие бюджетные смартфоны 2019 года. Xiaomi Redmi 8

2019-10-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Redmi 8; [103]

DOOGEE N10

Данный смартфон сходу радует своего потенциального покупателя большим дисплеем с диагональю 5,84 дюйма при разрешении 2280 на 1080 точек. То есть, смартфон вроде как бюджетный, но при этом экран у него на уровне флагманов за 100 тысяч рублей, что не может не радовать. На таком дисплее приятно смотреть фильмы и сериалы, играть в игры, общаться в социальных сетях, читать книги, листать интернет. Все то, что вы делаете на своем мобильном устройстве, с таким экраном делать в два раза приятнее, тем более когда продукт бюджетный и не требует серьезных расходов. Это первое преимущество новинки.
За основу производительности смартфона взят процессор Spreadtrum SC9863, который является довольно доступной моделью с восемью ядрами и неплохой тактовой частотой. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 3 гигабайта, а встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта. В плане производительности проблем у новинки тоже нет — даже в тяжелые игры можно играть с комфортом, не говоря уже о достаточной мощности для запуска более казуальных задач и программ. Добавляем сюда неплохую батарею на 3360 мАч, современную версию ОС и получаем шикарный гаджет за свои деньги.

BQ 5731L Magic S

Компания BQ, которую мы достаточно хорошо знаем по ее качественным недорогим устройствам, тоже решила потенциального покупателя BQ 5731L Magic S порадовать хорошим дисплеем. диагональ экрана составляет 5,84 дюйма при разрешении 2280 на 1080 точек, есть небольшой вырез в дисплее под фронтальную камеру и датчики слежения. Это очень качественный экран с большой диагональю, на котором вы сможете с комфортом выполнять все необходимые действия и потреблять контент с удовольствием. Собственно, уже этого достаточно, чтобы назвать устройство достойным выбором, ведь большего от доступного гаджета требовать было бы странно.
Поддерживать производительность процессора смартфона будет оперативная память на 3 гигабайта, чего хватает для комфортной работы со всеми современными приложениями. Встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта, есть возможность поставить карту памяти и обзавестись большим пространством под музыку, фильмы и фотографии. При этом отдельно стоит похвалить дизайн продукта — смартфон выглядит очень стильно и современно, особенно нравится градиент на тыльной панели. Производитель хотел выделиться на фоне остальных и у него отлично получилось. Крутой смартфон за весьма доступную сумму денег.

vivo Y11

Компания vivo относительно недавно вышла на отечественный рынок и сразу же покорила пользователей своими интересными устройствами. Главная фишка компании в том, что она предоставляет за низкую цену технологии, которые мы обычно привыкли видеть только на флагманских устройствах с приличным ценником. Например, смартфон vivo Y11 оборудован системой из двух камер на тыльной панели, которая позволяет делать качественные снимки, красиво размывать фон и получать качественный контент, если того позволяет освещение. Бонус всего этого лишь в том, что обычно такого качества кадры можно получить только на весьма дорогих смартфонах.
Также производитель решил существенно увеличить экран и представил дисплей с диагональю 6,35 дюйма при разрешении 1544 на 720 точек. Стоит сказать, что этого предостаточно для просмотра фильмов, сериалов и фотографий, а если не присматриваться к дисплею с лупой, то пикселей вы точно не заметите. Да и большая диагональ с лихвой перекрывает все эти недостатки — столь громадные дисплеи вы можете получить только на рынке флагманов. И если для вас важнее именно комфорт от большой диагонали, то ничего лучше vivo Y11 найти не получится, это идеальная модель за свои деньги.

Xiaomi Redmi 8

Какое-то время назад компания Xiaomi только вышла на рынок смартфонов и мало кто понимал, почему производитель настолько нравится потребителю. Теперь все стало понятно — компания использует достаточно простое железо и выпускает неброские смартфоны за очень низкую цену, что очень нравится потенциальным покупателям. Все же не каждый из нас может заплатить за смартфон тысячу долларов, правда? Иногда нужен просто гаджет для звонков и общения в социальных сетях, который справится с простенькими программами. именно для этих целей был выпущен смартфон Xiaomi Redmi 8, который при очень низкой цене радует даже больше, чем флагманы.
Здесь тоже довольно большой дисплей с диагональю 6,22 дюйма и разрешением 1520 на 720 точек, который позволяет работать или отдыхать с комфортом. На тыльной стороне расположена система из двух камер, которая радует качеством снимков. Также на задней стороне установлен сканер отпечатков пальцев, позволяющий не переживать о сохранности данных своего устройства. В плане начинки все на уровне конкурентов — можно запускать игры, программы и смотреть фильмы из интернета, но звезд с неба устройство, естественно, не хватает. Хотя, за эти деньги все вполне логично и ожидаемо — бюджетный смартфон со вполне достойным железом.

realme 5

На современном рынке смартфонов производители все чаще стали привлекать внимание к своим продуктам благодаря низкой стоимости, большому набору камер в основном модуле и большой диагонали дисплея. И смартфон realme 5 является ярким примером того, что это действительно работает. В основном модуле устройства установлено сразу четыре датчика изображения с разным разрешением, разными линзами и прочими параметрами. Это даст вам возможность делать разнообразные фотографии с широким углом обзора или с глубиной резкости и размытием заднего плана. Вариантов реализации очень много и для фаната мобильной фотографии это серьезный бонус к остальным характеристикам.
Диагональ дисплея здесь тоже приличная — 6,5 дюйма при разрешении 1600 на 720 точек. Это очень качественный экран, у которого и углы обзора отменные, и яркость на высоком уровне, и плотность пикселей достаточно высокая. Порадовала и батарея на 5000 мАч, которая предоставит вам возможность спокойно пользоваться смартфоном в течение дня, не переживая о зарядке от розетки или низком уровне заряда батареи. Добавляем сюда производительный процессор, приличный объем оперативной и встроенной памяти. Получается шикарный представитель смартфонов начального класса, который явно отрабатывает свою цену на триста процентов.

Vsmart Live

Заключительным устройством в нашей подборке выступит смартфон Vsmart Live, который является новинкой на нашем рынке — ранее производитель в России представлен не был. Теперь же продукт радует пользователей стильным и весьма необычным дизайном корпуса, привлекательной начинкой и неплохой системой камер. Стоит отметить, что найти нечто более производительное за эти деньги у вас точно не получится, что уже делает продукт более-менее интересным на фоне конкурентов.
Конечно, если вы гоняетесь исключительно за брендом и вам важно, чтобы на тыльной стороне устройства был нарисован популярный логотип, то Vsmart Live не подойдет. Однако, при своей стоимости у него есть просто тьма преимуществ, позволяющих забыть о малой известности бренда.

Комментарии и отзывы Xiaomi Redmi 8
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