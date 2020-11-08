Лучшие игровые клавиатуры до 1000. OKLICK 770G IRON FORCE Black-Gray

Игровая клавиатура OKLICK 770G IRON FORCE Black-Gray USB

Игровая индустрия развивается невероятными темпами, и многие пользователи хотя бы иногда проводят свободное время в виртуальных мирах, а другие и вовсе превращают такое занятие в свою профессию. И выбирая клавиатуру для игр важно ориентироваться не только на выделенный бюджет, но также на свои потребности. Сегодня мы подобрали модели попроще, для тех пользователей, которые развлекаются не часто за ПК.

Игровая клавиатура Oklick 770G Iron Force Black/Grey изготовлена из прочных материалов высокого качества, отличающихся устойчивостью к износу и механическим повреждениям.Встроенные ножки позволяют регулировать угол наклона в зависимости от индивидуальных предпочтений. Устройство мембранного типа оснащено двумя режимами подсветки с возможностью настройки уровня яркости, которая создает соответствующую атмосферу в процессе прохождения захватывающего шутера или ответственного поединка.

Игровая клавиатура Oklick 770G Iron Force Black/Grey обладает 104 клавишами, в том числе мультимедийными, и цифровым блоком.

Модель поддерживает одновременное нажатие до 19 переключателей. Для синхронизации с персональным компьютером предусмотрен интерфейс USB. Длинный кабель способствует комфорту и свободе действий.

Игровая клавиатура Defender Metal Hunter GK-140L RU Silver USB

Клавиатура Defender Metal Hunter GK-140L представляет собой игровую полноразмерную клавиатуру островного типа, которая предусматривает дополнительные функции, обеспечивающие в игровом процессе комфорт.Вы сможете блокировать клавиши Windows или переключать а кнопки WASD стрелки курсора, использовать горячие клавиши для быстрого перехода к мультимедийным, офисным или интернет-приложениям или настраивать оптимальные режимы подсветки. Все это призвано сделать игру легкой, чтобы вы могли потеряться во времени.

Defender Metal Hunter GK-140L – устройство с металлическим покрытием, которое изготовлена из прочного сочетания пластика и металла. Это говорит о том, что клавиатура способна выдерживать колоссальные нагрузки.

Выполненная в белом корпусе, модель поддерживает подсветку клавиш, что способствует комфортной работе в полутьме, когда вы не в силах рассмотреть символы, изображенные на клавишах. Радужная подсветка поддается регулировке, что позволяет настроить ее под себя.

Игровая клавиатура Genius Scorpion K220 Black USB

Клавиатура Genius Scorpion K220 – это долговечное и очень удобное приспособление, которое поможет побеждать в каждом игровом сражении благодаря функциональности.Благодаря уменьшенной высоте клавиш и мягким накладкам они гарантируют точную отдачу при нажатии и рассчитаны на нажатие более 2 миллионов раз.

Полноразмерная клавиатура обладает жесткой конструкцией и защищена от брызг и проливания жидкости: при случайном проливании кофе или воды изделие сохранит работоспособность. Для подключения модели используется USB.

Genius Scorpion K220 оснащена 104 клавишами с мембранным механизмом. Программируемые клавиши помогут настроить клавиатуру под особенности определенной игры, чтобы повысить реакцию в игре. Преимущество модели в поддержке многоцветной подсветки, которую можно настроить на свечение различными оттенками.

Это способствует созданию комфортной игровой атмосферы. Матовое покрытие корпуса защищает его от загрязнения.

Игровая клавиатура Redragon Xenica Black USB

Игровая клавиатура DEFENDER Redragon Xenica произведена по уникальной технологии из качественного прочного пластика, устойчивого к износу, деформации и механическим повреждениям, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.Модель мембранного типа оснащена 104 клавишами, из которых восемь окрашены в яркий оранжевый цвет, что делает их заметными даже в слабо освещенном помещении.

Устройство оптимально подойдет также для ежедневного использования, работы с текстом и стандартными программами, так как производителем предусмотрено два режима скорости опроса — игровой и офисный.

С помощью клавиатуры DEFENDER Redragon Xenica можно реализовать более сложные команды, так как она с легкостью распознает до 19 одновременных нажатий. Модель подключается к стационарному компьютеру или ноутбуку посредством USB-кабеля с тканевой оплеткой.

Пользователь при необходимости может деактивировать клавишу Windows для исключения случайного выхода из игры, а также переназначить управление курсором.

Игровая клавиатура SmartBuy SBK-201GU-K Black USB

Игровая клавиатура SMARTBUY SBK-201GU-K Black USB имеет несъемную подставку для рук, которая обеспечивает комфортные условия для работы даже при длительном использовании. Курсор модели, а также комбинация кнопок W, A, S, D оснащены дополнительными накладками красного цвета из прорезиненного материала.

Это препятствует соскальзыванию пальцев в процессе игры. Углубление в конструкции клавиши "ПРОБЕЛ" позволяет удобно расположить кисти рук пользователя.Модель оснащена основанием мембранного типа, которое исключает попадание частиц пыли и жидкости. Игровая клавиатура SmartBuy SBK-201GU-K Black USB изготовлена из прочного пластика, устойчивого к появлению царапин. Соединение с компьютером обеспечивается с помощью прочного USB-кабеля. Многофункциональные клавиши настраиваются пользователем самостоятельно, что создает комфортные условия для работы.

Модель можно регулировать по высоте наклона с помощью ножек с резиновыми накладками.