Лучшие мембранные клавиатуры. Logitech G G213 Prodigy

Компьютерная клавиатура является одним из самых полезных периферийных устройств – с ее помощью можно вводить текст, играть, совершать прочие операции. Лучше всего отдавать предпочтение бесшумным устройствам, у которых при нажатии на клавиши не раздается никаких звуков. По этому сегодня мы поговорим про мембранные клавиатуры. Эти устройства занимают большую часть рынка клавиатур, такая популярность объясняется следующими свойствами: отличная тактильная отдача, средняя жесткость, минимальная шумность, приличный уровень долговечности и неплохая эргономичность.

Игровая клавиатура Logitech G G213 Prodigy Black USB

Игровая клавиатура LOGITECH G213 Prodigy мембранного типа отличается высокой скоростью отклика на пользовательские команды и исключает возникновение двойных кликов, а также фантомных нажатий.
Корпус является водонепроницаемым, поэтому работоспособность устройства сохраняется даже при случайном пролитии чая, кофе или других напитков. Модель произведена по уникальной технологии из качественного прочного материала, устойчивого к механическим повреждениям, износу и деформации.

Игровая клавиатура LOGITECH G213 Prodigy оснащена дополнительными кнопками, с помощью которых управление мультимедиа осуществляется без выхода на рабочий стол.

Устройство с удлиненной удобной подставкой для рук создает комфортные условия даже при многочасовой непрерывной эксплуатации. В модели предусмотрено 112 клавиш, а также многоцветная подсветка, что обеспечивает оптимальную видимость во время игровых сессий даже в темном помещении.

Игровая клавиатура G213 оснащена клавишами Logitech G Mech-Dome с особой настройкой, обеспечивающей отличный тактильный отклик и стабильную высокую производительность на уровне механических клавиатур. Клавиши Mech-Dome имеют стандартную высоту и полную глубину хода — 4 мм. Они работают совершенно бесшумно и активируются при силе нажатия 50 г.

ПО G HUB позволяет настроить клавиатуру G213 в соответствии с вашими предпочтениями. Отрегулируйте цветную подсветку, сэкономьте время, назначив несколько функций функциональным клавишам, и воспользуйтесь другими настройками.

Игровая клавиатура HyperX Alloy Core RGB Black USB

Игровая клавиатура HyperX Alloy Core RGB Black USB, относящаяся к мембранному типу, имеет традиционную, привычную большинству пользователей компоновку клавиш.
Модель, характеризующаяся частотой опроса 1000 Гц, подходит для использования в играх. Особенностью клавиатуры является настраиваемая RGB-подсветка.

Устройство имеет 114 клавиш, в том числе – дополнительные клавиши (их 10). Также в наличии есть цифровой блок клавиш.

Игровая клавиатура HyperX Alloy Core RGB можно использовать, не опасаясь акустического дискомфорта для окружающих. Дело в том, что клавиши модели имеют бесшумное конструктивное исполнение.

Предусмотрена защита от проливания жидкости. Для подключения клавиатуры используется USB-интерфейс. Дополнительное питание не требуется: оно подается по шине.

Длина интерфейсного кабеля составляет 1.8 м. Кабель имеет тканевую оплетку, за счет которой обеспечивается защита от внешних механических воздействий.

Благодаря специальным кнопкам управления мультимедиа и кнопкам быстрого доступа для подсветки и игрового режима все средства контроля будут у вас под рукой. Функция блокировки клавиатуры позволяет выключать клавиатуру без необходимости перевода в спящий режим всей системы. Стильная, функциональная и долговечная клавиатура Alloy Core RGB — отличное мультимедийное решение для геймеров.

Игровая клавиатура Razer Cynosa V2 Black

Клавиатура Razer Cynosa V2 с проводным подключением отлично подходит для самых долгих и экспрессивных игровых сетов.
Модель с частотой опроса 1000 Гц состоит из 110 клавиш с мембранным механизмом нажатия.

Среди них предусмотрено 6 дополнительных кнопок для управления мультимедиа, а также программируемые. Все клавиши обладают бесшумным ходом и многоцветной подсветкой.

Классическая полноразмерная модель в пластиковом корпусе защищена от проливания влаги. Это обозначает, что опрокинутая чашка кофе или минеральной воды не принесут ей никакого вреда.

Также клавиатура Razer Cynosa V2 оснащена функцией anti-ghosting, предотвращающей фиктивные нажатия.

Если вы хотите в полной мере насладиться играми с RGB-подсветкой, ваш выбор — Razer Cynosa V2. Благодаря игровым клавишам с индивидуальная подсветкой на базе технологии Razer Chroma RGB вы можете настроить клавиатуру, как пожелаете, и полностью погрузиться в игру за счет динамических эффектов подсветки.

Клавиатура ASUS TUF Gaming K1

Клавиатуру ASUS TUF Gaming K1 можно смело назвать мощным геймерским инструментом с непревзойденными характеристиками.

Полноразмерная модель состоит из 104 клавиш с мембранным механизмом нажатия и бесшумным ходом.

Она имеет все необходимые кнопки для управления мультимедиа и цифровой блок. Отдельно стоит отметить выносной поворотный регулятор громкости. Клавиши модели дополнены многоцветной RGB-подсветкой. Их работу можно настраивать по 5 зонам.

Благодаря влагозащищенной конструкции клавиатура ASUS TUF Gaming K1 не боится проливания чая или кофе, что удобно для тех, кто проводит у экрана много времени. Также к практичным решениям можно отнести съемную подставку для рук, благодаря которой кисти и предплечья будут меньше уставать.

Хорошая тактильность отлично сочетается с тихими и плавными нажатиями — именно так работают мембранные клавиши TUF Gaming K1. Плюс к тому, в устройстве используется и эффект Anti-ghosting, позволяющий одновременно нажимать до 19 кнопок.

В правом дальнем углу клавиатуры, прямо надо цифровой панелью Numpad, находится достаточно массивный тумблер для настройки громкости. Благодаря внушительным размерам, этот регулятор довольно просто найти вслепую, на ощупь, даже когда вы играете и полностью сосредоточены на происходящем в любимой игре.

На обратной стороне Asus TUF Gaming K1 установлены складные ножки, которые имеют два разных положения, чтобы вы могли подобрать самое удобное для себя.

Игровая клавиатура SteelSeries Apex 3 RU Black USB

Клавиатура Steelseries Apex 3 – удобная и яркая игровая модель с черным корпусом и RGB-подсветкой.
Мембранная конструкция оснащена 106-ю клавишами, включая отдельный цифровой блок, программируемые и две дополнительные кнопки для управления подсветкой и мультимедиа. Комфортной эксплуатации способствует наличие бесшумной работы, не раздражающей окружающих.

Классическое устройство Steelseries Apex 3 оснащено прочным пластиковым корпусом с эффективной защитой от брызг и попадания воды внутрь механизма.

Также конструкция дополнена удобной подставкой для рук.

Клавиатура подключается при помощи кабеля с USB-портом, а потому не отключится в самый разгар игры из-за севшего аккумулятора.

Переключатели с низким коэффициентом трения для почти бесшумного использования и непревзойденной долговечностью, с гарантированной производительностью при более чем 20 миллионах нажатий клавиш.

Кликабельный металлический ролик и мультимедийные клавиши позволяют регулировать громкость и настройки на лету: перемотка назад, пропуск, пауза и многое другое-все одним нажатием кнопки.

Комментарии и отзывы Logitech G G213 Prodigy
Обзоры:
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатураОбзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура
Обзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателямиОбзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателями
Обзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферииОбзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферии
Новости:
Обзор HIPER GK-6 Shturmer. Недорогая мембранная клавиатура

Не так давно HIPER расширили модельную линейку игровой периферии сразу рядом интересных устройств. Мы в «...
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура

На прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводных наушников ...
ROCCAT представила клавиатуру Vulcan Pro с переключателями Titan Optical Switch

ROCCAT представила игровую клавиатуру Vulcan Pro с новейшей технологией переключателей ROCCAT Titan Optic...
Обзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панельюОбзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панелью
Обзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбукаОбзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбука
Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
Обзор Xiaomi Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Xiaomi Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
MotoGP 21 запускается в апреле...
MotoGP 21 запускается в апрелеНовая часть серии MotoGP выйдет уже через месяц, а именно 22 апреля. ...
Redmi Note 10 оценен в 18 тысяч рублей...
Redmi Note 10 оценен в 18 тысяч рублейКомпания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза смартфона Redmi Note 10, который на междунаро...
Samsung Galaxy S21 Ultra - первый телефо...
Samsung Galaxy S21 Ultra - первый телефоSamsung Galaxy S21 Ultra - особенный телефон, поскольку это первый смартфон серии Galaxy S с поддержкой S...
Genesis выпускает игровое кресло Nitro 8...
Genesis выпускает игровое кресло Nitro 8Genesis выпускает игровое кресло Nitro 890. Кресло представлено полностью в черном варианте с красными ак...
Samsung поставляет смартфоны без зарядки...
Samsung поставляет смартфоны без зарядкиСерия Samsung Galaxy S21 следует по стопам линейки Apple iPhone 12, поскольку последняя флагманская линей...
Redmi 8 и Redmi 8A начали получать обнов...
Redmi 8 и Redmi 8A начали получать обновВ последнее время Xiaomi начала выпускать обновление MIUI 12 для своих старых доступных смартфонов. ...
Планшет Barnes & Noble Nook 10” HD Table...
Планшет Barnes & Noble Nook 10” HD TableКомпания Barnes & Noble представила 10-дюймовый планшет Nook 10” HD Tablet, за производство которого отве...
Представлен игровой монитор MSI Optix G2...
Представлен игровой монитор MSI Optix G2Компания MSI представила игровой монитор Optix G27CQ4P, который получил 27-дюймовую вогнутую VA-матрицу с...
Colorful анонсировала материнскую плату ...
Colorful анонсировала материнскую плату Colorful анонсировала материнскую плату CVN Z590M GAMING PRO. Цена материнской платы составляет около 200...
Защищенный телефон Ulefone Armor 12 с пр...
Защищенный телефон Ulefone Armor 12 с прОжидается, что компания Ulefone скоро представит новый защищенный смартфон Armor 12 с процессором MediaT...
Ratchet & Clank: Rift Apart выходит лето...
Ratchet & Clank: Rift Apart выходит летоУ компании Sony по планам в запуске на 2021 год находятся еще несколько игр, среди которых Ratchet & Clan...
Варианты цвета и памяти Vivo X60 просочи...
Варианты цвета и памяти Vivo X60 просочиКомпания Vivo запускает серию смартфонов Vivo X60 в Индии 25 марта. Теперь перед их запуском лидер компан...
Обзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышкиОбзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышки
Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключениемОбзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключением
Обзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караокеОбзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караоке
Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполненииОбзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполнении
Обзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor