Лучшие мембранные клавиатуры. Logitech G G213 Prodigy

Игровая клавиатура Logitech G G213 Prodigy Black USB

Компьютерная клавиатура является одним из самых полезных периферийных устройств – с ее помощью можно вводить текст, играть, совершать прочие операции. Лучше всего отдавать предпочтение бесшумным устройствам, у которых при нажатии на клавиши не раздается никаких звуков. По этому сегодня мы поговорим про мембранные клавиатуры. Эти устройства занимают большую часть рынка клавиатур, такая популярность объясняется следующими свойствами: отличная тактильная отдача, средняя жесткость, минимальная шумность, приличный уровень долговечности и неплохая эргономичность.

Игровая клавиатура LOGITECH G213 Prodigy мембранного типа отличается высокой скоростью отклика на пользовательские команды и исключает возникновение двойных кликов, а также фантомных нажатий.Корпус является водонепроницаемым, поэтому работоспособность устройства сохраняется даже при случайном пролитии чая, кофе или других напитков. Модель произведена по уникальной технологии из качественного прочного материала, устойчивого к механическим повреждениям, износу и деформации.

Игровая клавиатура LOGITECH G213 Prodigy оснащена дополнительными кнопками, с помощью которых управление мультимедиа осуществляется без выхода на рабочий стол.

Устройство с удлиненной удобной подставкой для рук создает комфортные условия даже при многочасовой непрерывной эксплуатации. В модели предусмотрено 112 клавиш, а также многоцветная подсветка, что обеспечивает оптимальную видимость во время игровых сессий даже в темном помещении.

Игровая клавиатура G213 оснащена клавишами Logitech G Mech-Dome с особой настройкой, обеспечивающей отличный тактильный отклик и стабильную высокую производительность на уровне механических клавиатур. Клавиши Mech-Dome имеют стандартную высоту и полную глубину хода — 4 мм. Они работают совершенно бесшумно и активируются при силе нажатия 50 г.

ПО G HUB позволяет настроить клавиатуру G213 в соответствии с вашими предпочтениями. Отрегулируйте цветную подсветку, сэкономьте время, назначив несколько функций функциональным клавишам, и воспользуйтесь другими настройками.

Игровая клавиатура HyperX Alloy Core RGB Black USB

Игровая клавиатура HyperX Alloy Core RGB Black USB, относящаяся к мембранному типу, имеет традиционную, привычную большинству пользователей компоновку клавиш.Модель, характеризующаяся частотой опроса 1000 Гц, подходит для использования в играх. Особенностью клавиатуры является настраиваемая RGB-подсветка.

Устройство имеет 114 клавиш, в том числе – дополнительные клавиши (их 10). Также в наличии есть цифровой блок клавиш.

Игровая клавиатура HyperX Alloy Core RGB можно использовать, не опасаясь акустического дискомфорта для окружающих. Дело в том, что клавиши модели имеют бесшумное конструктивное исполнение.

Предусмотрена защита от проливания жидкости. Для подключения клавиатуры используется USB-интерфейс. Дополнительное питание не требуется: оно подается по шине.

Длина интерфейсного кабеля составляет 1.8 м. Кабель имеет тканевую оплетку, за счет которой обеспечивается защита от внешних механических воздействий.

Благодаря специальным кнопкам управления мультимедиа и кнопкам быстрого доступа для подсветки и игрового режима все средства контроля будут у вас под рукой. Функция блокировки клавиатуры позволяет выключать клавиатуру без необходимости перевода в спящий режим всей системы. Стильная, функциональная и долговечная клавиатура Alloy Core RGB — отличное мультимедийное решение для геймеров.

Игровая клавиатура Razer Cynosa V2 Black

Клавиатура Razer Cynosa V2 с проводным подключением отлично подходит для самых долгих и экспрессивных игровых сетов.Модель с частотой опроса 1000 Гц состоит из 110 клавиш с мембранным механизмом нажатия.

Среди них предусмотрено 6 дополнительных кнопок для управления мультимедиа, а также программируемые. Все клавиши обладают бесшумным ходом и многоцветной подсветкой.

Классическая полноразмерная модель в пластиковом корпусе защищена от проливания влаги. Это обозначает, что опрокинутая чашка кофе или минеральной воды не принесут ей никакого вреда.

Также клавиатура Razer Cynosa V2 оснащена функцией anti-ghosting, предотвращающей фиктивные нажатия.

Если вы хотите в полной мере насладиться играми с RGB-подсветкой, ваш выбор — Razer Cynosa V2. Благодаря игровым клавишам с индивидуальная подсветкой на базе технологии Razer Chroma RGB вы можете настроить клавиатуру, как пожелаете, и полностью погрузиться в игру за счет динамических эффектов подсветки.

Клавиатура ASUS TUF Gaming K1

Клавиатуру ASUS TUF Gaming K1 можно смело назвать мощным геймерским инструментом с непревзойденными характеристиками.

Полноразмерная модель состоит из 104 клавиш с мембранным механизмом нажатия и бесшумным ходом.

Она имеет все необходимые кнопки для управления мультимедиа и цифровой блок. Отдельно стоит отметить выносной поворотный регулятор громкости. Клавиши модели дополнены многоцветной RGB-подсветкой. Их работу можно настраивать по 5 зонам.

Благодаря влагозащищенной конструкции клавиатура ASUS TUF Gaming K1 не боится проливания чая или кофе, что удобно для тех, кто проводит у экрана много времени. Также к практичным решениям можно отнести съемную подставку для рук, благодаря которой кисти и предплечья будут меньше уставать.

Хорошая тактильность отлично сочетается с тихими и плавными нажатиями — именно так работают мембранные клавиши TUF Gaming K1. Плюс к тому, в устройстве используется и эффект Anti-ghosting, позволяющий одновременно нажимать до 19 кнопок.

В правом дальнем углу клавиатуры, прямо надо цифровой панелью Numpad, находится достаточно массивный тумблер для настройки громкости. Благодаря внушительным размерам, этот регулятор довольно просто найти вслепую, на ощупь, даже когда вы играете и полностью сосредоточены на происходящем в любимой игре.

На обратной стороне Asus TUF Gaming K1 установлены складные ножки, которые имеют два разных положения, чтобы вы могли подобрать самое удобное для себя.

Игровая клавиатура SteelSeries Apex 3 RU Black USB

Клавиатура Steelseries Apex 3 – удобная и яркая игровая модель с черным корпусом и RGB-подсветкой.Мембранная конструкция оснащена 106-ю клавишами, включая отдельный цифровой блок, программируемые и две дополнительные кнопки для управления подсветкой и мультимедиа. Комфортной эксплуатации способствует наличие бесшумной работы, не раздражающей окружающих.

Классическое устройство Steelseries Apex 3 оснащено прочным пластиковым корпусом с эффективной защитой от брызг и попадания воды внутрь механизма.

Также конструкция дополнена удобной подставкой для рук.

Клавиатура подключается при помощи кабеля с USB-портом, а потому не отключится в самый разгар игры из-за севшего аккумулятора.

Переключатели с низким коэффициентом трения для почти бесшумного использования и непревзойденной долговечностью, с гарантированной производительностью при более чем 20 миллионах нажатий клавиш.

Кликабельный металлический ролик и мультимедийные клавиши позволяют регулировать громкость и настройки на лету: перемотка назад, пропуск, пауза и многое другое-все одним нажатием кнопки.