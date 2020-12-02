Лучшие моющие пылесосы для дома. Thomas Aqua Pet & Family

Пылесос Thomas Aqua Pet & Family

Моющий пылесос серьезно облегчает уборку в доме. С его помощью можно не только собрать пыль с пола, но и быстро провести влажную уборку. Агрегат поможет почистить пол с любым покрытием, освежить ковры и даже вымыть окна. Сегодня мы рассмотрели лучшие моющие пылесосы для дома 2020 года.THOMAS Pet&Family – моющий пылесос c AQUA-BOX для семей с домашними животными.

Pet&Family – это многофункциональный немецкий пылесос высокого качества с уникальным водяным фильтром THOMAS AQUA-BOX, который на 99,99% очищает воздух от пыли и на 100% - от пыльцы.Принцип работы AQUA-BOX основан на технологии подавления пыли Wet-Jet, которая создает так называемый "эффект дождя". Воздух, который попадает в пылесос, проходит через водяную стену, в результате чего пыль намокает, становится тяжелой и опускается на дно емкости аквабокса. Для дополнительной фильтрации в Pet&Family установлен фильтр (Н)ЕРА. Обратно в помещение попадает только чистый, свежий воздух. Pet&Family сертифицирован на класс приборов для аллергиков. Во время обычной сухой уборки Pet&Family не только пылесосит, но и освежает воздух.

Pet&Family разработан специально для владельцев домашних животных. Он укомплектован турбощеткой и насадками с широкими нитеподъемниками для тщательного сбора шерсти и волос с ковров и мягкой мебели.

В режиме влажной уборки Pet&Family эффективно чистит ковровые покрытия и мягкую мебель и уничтожает различные пятна, которые часто появляются там, где есть домашние питомцы. Также Pet&Family тщательно моет твердые напольные покрытия, не оставляя капель и разводов. Пылесос не только моет, но и просушивает поверхность. Насадки для влажной уборки изготовлены из прозрачного пластика, что дает возможность контролировать остаточную влажность покрытия.

Pet&Family имеет очень удобную конструкцию – резервуар для влажной уборки расположен на внешней стороне корпуса и является съемным. Благодаря этому заполнить резервуар перед работой или долить воду во время уборки не составит труда. THOMAS Pet&Family существенно облегчит процесс уборки владельцам домашних питомцев. С этим пылесосом у вас дома всегда будет чисто и свежо.

Пылесос Bosch BWD421PRO

Моющий пылесос Bosch BWD421PRO обеспечивает качественный уход за мягкими и твёрдыми поверхностями, а также собирает пролитые жидкости. В нём реализована электронная система управления: мощность легко настраивается с помощью удобно расположенного поворотного регулятора.

В комплект входит девять насадок, которые крепятся на корпусе: так они всегда будут под рукой и не потеряются. Благодаря этому вы можете чистить полы различных типов, в том числе паркетные, мягкую мебель, а также доставать мусор из щелей.

На пути воздуха, выходящего из корпуса, стоят два фильтра: водяной и HEPA. Они задерживают не только мельчайшую пыль, но и бактерии и аллергены.

Функция плавного запуска двигателя снижает нагрузку на мотор и увеличивает срок его службы. При заполнении резервуара устройство автоматически отключается.

Пылесос KARCHER SE 4001

Моющий пылесос SE 4001 предназначен для тщательной глубокой чистки различных текстильных поверхностей, таких как ковровые покрытия, мягкая мебель и обивка, текстильные покрытия лестниц, матрасы, гобелены и автомобильные сиденья.Чистая водопроводная вода и средство для чистки ковров Kärcher RM 519 подаются под давлением, проникают глубоко в текстильную поверхность, растворяют грязь и тщательно отсасываются. Именно поэтому аппарат идеально подходит для аллергиков и семей с домашними животными.

Благодаря инновационной конструкции насадок, обработанные поверхности высыхают на 50 % быстрее. Большой съемный бачок для чистой воды на 4 л отличается ударопрочностью и светопроницаемостью, что облегчает процесс наполнения и опорожнения.

Отсасываемая грязная вода собирается в отдельном встроенном сборнике.

Прочный пластиковый мусоросборник позволяет хранить кабель и принадлежности без контакта с грязью. Благодаря широкому набору принадлежностей аппарат может использоваться также как полноценный хозяйственный пылесос.

Съемная прозрачная емкость для воды расположена снаружи Karcher SE 4001, что упрощает контроль за уровнем воды и позволяет восполнять его без разборки пылесоса. В режиме сухой уборки могут применяться дополнительные бумажные фильтры.

Пылесос ARNICA Hydra Rain Plus

Пылесос ARNICA Hydra Rain Plus применяется для сухой и влажной уборки. Модель подключается к электросети с напряжением 220 В, максимальная потребляемая мощность при этом составляет 2400 Вт.Устройство можно использовать как очиститель воздуха. Для этого бак необходимо оставить открытым и добавить в воду ароматические масла. Аквафильтр эффективно растворяет пыль в жидкости, что исключает возвращение загрязнений в помещение.

Стальная телескопическая трубка регулируется по длине, что создает комфортные условия эксплуатации. В комплекте есть насадки для труднодоступных мест, мебели и текстиля, а также ароматизатор воздуха.

Пылесос ARNICA Hydra Rain Plus применяется для очищения твердых напольных покрытий, ковров и мягкой мебели. Для управления устройством на корпусе расположены специальные кнопки.

Пылесос Bomann BS 9000 CB

Благодаря длинному проводу радиус действия модели составляет 8,3 м. Это позволяет работать на оптимальном удалении от розетки. Устройство всасывает до восьми литров жидкости, что позволяет убирать пролитые напитки и другие влажные загрязнения. Благодаря специальной обработке можно очистить пыльные мягкие игрушки или постельное белье. Для этого необходимо приобрести вакуумные пакеты.

BOMANN BS 9000 — строительный пылесос с возможностью сбора жидкости. Контейнер с аквафильтром достаточно объемный и позволяет собрать около 20 литров мусора. Тонкая очистка HEPA задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергены, поэтому выдуваемый воздух чист и безопасен.Прибор подходит для уборки всех типов поверхностей и поможет удалить пыль из самых труднодоступных мест. Благодаря встроенной системе мультифильтрации он эффективно справляется с разными типами загрязнений. Кроме того, агрегат оснащен функцией воздуходува, которая позволяет избавиться от опавших листьев и другого нестандартного мусора.

В комплектацию входит щелевая насадка, щетки для влажной и сухой уборки, перманентный фильтр. В BOMANN BS 9000 вы можете установить мешок любого типа, и текстильный, и бумажный.

Пылесос прост в эксплуатации: для переноса он оснащен удобной ручкой, а для плавных поворотов во время уборки у изделия есть четыре маневренных ролика с прорезиненным покрытием.