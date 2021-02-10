Лучшие пусковые устройства для автомобиля. CARKU Pro-60

Автомобильный аккумулятор — один из самых ненадежных элементов в конструкции автомобиля. Достаточно забыть выключить ближний свет, оставляя машину на стоянке на ночь, чтобы объем заряда снизился до минимальных значений, недостаточных для запуска двигателя. Разрядка АКБ ускоряется при минусовых температурах, поэтому проблема актуальна для водителей, не располагающих собственным теплым гаражом. И поэтому сегодня мы рассмотрим популярные пусковые устройства для запуска автомобиля.

Пусковое устройство CARKU Pro-60

CARKU PRO-60 – это самый мощный представитель новой, продвинутой линейки портативных пусковых устройств бренда CARKU. Линейка PRO отличается значительно улучшенными пусковыми характеристиками и более широкими возможностями для зарядки и питания различных мобильных устройств.

Функционал:

  • – запуск двигателей любых транспортных средств с бортовым электропитанием 12В и объёмом до 8 литров (бензин) и до 5 литров (дизель)
  • – зарядка и питание смартфонов, планшетов, экшн-камер и другой мобильной электроники через три USB-выхода: USB Type-C 60W, USB QuickCharge, USВ 5В/2,4А
  • – зарядка и питание ноутбуков через выход USB Type-C 60W ***
  • – питание 12-вольтовых автоприборов через переходник прикуривателя (автохолодильники, автонасосы, автопылесосы и т.д.)
  • – яркий светодиодный фонарь с тремя режимами работы: постоянный свет, мигание, SOS

Особенности:

  • – 4-ячеечная структура встроенной батареи, позволяющая выдавать более высокие пусковые токи (идеально для дизельных двигателей и регионов с суровыми зимами)
  • – наличие выхода USB QuickCharge для ускоренной зарядки мобильной электроники (быстрая зарядка возможна только для устройств, поддерживающих данную технологию)
  • – наличие мощного порта USB Type-C 60W, функционирующего в режиме вход/выход (является входом для зарядки самого пускового устройства и одновременно с этим — выход для зарядки различных гаджетов, в т.ч. ноутбуков)
  • – более мощный выход для питания автоприборов — 15В/10А (в предыдущем поколении устройств используется выход 12В/10А)
  • – защита от неправильного подключения полярности, от короткого замыкания, перезаряда и переразряда, защита от обратного тока после запуска транспортного средства.

Комплектация: устройство CARKU PRO-60, сетевой адаптер для зарядки устройства от 220В, интеллектуальные пусковые провода с зажимами для подключения к автоаккумулятору, адаптер автоприкуривателя типа «мама» для подключения приборов 12В, кабель USB / USB Type-C, кабель USB Type-C / USB Type-C, инструкция по эксплуатации на русском языке, сумка для переноски и хранения комплекта.

Пусковое устройство Fubag Drive 600

Пусковое устройство FUBAG DRIVE 600 поможет запустить двигатель мотоцикла и автомобиля при севшем аккумуляторе с напряжением 12 В.
При малых размерах и не большом весе устройство обеспечивает силу пускового тока в 300 А, а пикового – 600 А, что позволяет запускать двигатели объемом до 6 литров даже зимой.

Источником энергии является встроенный в устройство аккумулятор, емкость которого равна 18 А·ч. Модель предоставляет возможность запуска двигателя автомобиля, напряжение в бортовой сети которого составляет 12 В.

Дополнительное оснащение пускового устройства FUBAG DRIVE 600 представлено двумя портами USB и светодиодным фонарем.

Отдельного внимания заслуживает богатая комплектация модели, в которую входят, в частности, дополнительная 12-вольтовая розетка, кабель для зарядки от гнезда прикуривателя и набор переходников для зарядки аккумуляторов ноутбуков.

Пусковое устройство удобно носить и хранить в сумке-чехле, которая также входит в комплект.

Пусковое устройство Inspector Avenger

INSPECTOR Avenger относится к пуско-зарядным устройствам суперконденсаторного типа. Главным достоинством подобного типа устройств является отсутствие встроенных аккумуляторов. Вместо них применены суперконденсаторы большой емкости (ионисторы).
Применение конденсаторного накопителя заряда позволяет гарантированно запустить двигатель автомобиля даже в случае сильно разряженной АКБ (до 4В). А в случае, если АКБ разряжена полностью, то с помощью предварительной зарядки от АКБ или розетки прикуривателя другого автомобиля, или даже от портативного зарядного устройства USB.

INSPECTOR Avenger обладает пусковым током 700А, что обеспечивает запуск любых типов транспортных средств с бензиновым двигателем объемом до 4 л. и с дизельным двигателем до 2 л. и напряжением бортовой сети 12В.

Без батарейное пуско-зарядное устройство (ПЗУ) INSPECTOR Avenger относится к новому поколению подобных устройств и отличается от классических батарейных моделей следующими преимуществами:
  • - Исключительная безопасность ввиду отсутствия аккумуляторных батарей (разрешены к перевозке всеми видами транспорта, включая воздушный!)
  • - Нет необходимости поддерживать уровень заряда устройства - без батарейное ПЗУ готово к запуску автомобиля в любой момент, вне зависимости от продолжительности хранения
  • - Широчайший рабочий температурный диапазон: -40...+60⁰С
  • - Срок службы: более 10 лет
  • - Возможность запуска с полностью разряженным аккумулятором автомобиля
  • - Возможность запуска двигателя напрямую, минуя аккумулятор (или ввиду его отсутствия).

Пусковое устройство BERKUT Specialist JSC-450C

Пусковое устройство BERKUT Specialist JSC450C, относящееся к конденсаторному типу, пригодится в том случае, если штатный аккумулятор вашего автомобиля неожиданно разрядился.
При помощи этого оборудования вы сможете произвести аварийный запуск автомобильного двигателя. Основное преимущество представленной модели заключается в отсутствии в ее конструкции аккумуляторов. Вместо них используются ионисторы - электроконденсаторы сверхбольшой емкости, благодаря чему гарантируется запуск двигателя как с полностью разряженной АКБ, так и в том случае, если ее остаточная емкость составляет не более 5%.

Пусковое устройство BERKUT Specialist JSC450C может использоваться для запуска бензиновых или дизельных двигателей любых транспортных средств с напряжением бортовой сети 12 В. Устройство, весящее 1.38 кг, укомплектовано футляром, обеспечивающим его безопасное хранение и транспортировку.

Эксплуатация представленной модели допускается при температуре окружающей среды не ниже -40 и не выше +65 градусов. В пусковом устройстве предусмотрена защита от короткого замыкания и переполюсовки.

О рабочем состоянии техники вас проинформируют светодиоды, присутствующие в ее конструкции. Показатель максимального пускового тока достигает 450 А.

Пусковое устройство Xiaomi 70mai Jump Starter Max Midrive PS06

Xiaomi 70mai Jump Starter Max PS06 — пуско-зарядное устройство для автомобилей и не только. Новинка, имеющая высокие пусковые токи, предназначена для запуска дизельных и бензиновых автомобилей, а также может использоваться для зарядки мобильных устройств.
Фирменный прибор поможет быстро и без лишних хлопот запустить автомобиль в случае разрядки его аккумулятора. Все потому, что устройство способно генерировать пусковые токи до 450 А при пиковых значениях до 1000 А. Такой производительности хватит для запуска дизельных автомобилей мощностью не более 3.5 л или бензиновых транспортных средств с объемом двигателя до 8 л.

В торцевую панель пуско-зарядного устройства разработчик установил мощный LED-фонарик, способный работать в трех режимах: освещение, мигающий свет и функцию SOS. Полного заряда батареи хватит на 80 часов непрерывной работы фонаря, поэтому он сможет помочь в критических ситуациях.

Усиленный корпус с предусмотренной климатической защитой позволяет прибору сохранять эффективность при работе в диапазоне температур от −20 до +60 градусов. Благодаря этому, пуско-зарядное устройство Сяоми будет полезно летом и зимой.

Новинка может также использоваться в качестве портативного аккумулятора для зарядки мобильных устройств. Собственной емкости батареи в 18000 мАч хватит на 5-6 полных зарядок мобильных гаджетов (планшетов, смартфонов и других устройств). Контролировать остаток энергии Jump Starter Max PS06 можно с помощью специальных индикаторов на корпусе.

Устройство Сяоми может похвастаться надежностью и безопасностью использования. Этому способствует повышенная прочность корпуса, позволяющая уберечь внутреннюю электронику девайса от внешних факторов. За электрозащиту отвечает уникальный управляющий чип, снижающий риск появления: высоких токов, коротких замыканий, обратной зарядки, неправильного подключения, перегревов и других опасностей.

Фирменное автомобильное оборудование можно полноценно использовать с первых минут. Все потому, что девайс комплектуется всем необходимым: кабелем для зарядки, пусковыми проводами с зажимами типа "крокодилы", сумкой для хранения и транспортировки.

Комментарии и отзывы CARKU Pro-60
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