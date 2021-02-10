Лучшие пусковые устройства для автомобиля. CARKU Pro-60

Пусковое устройство CARKU Pro-60
CARKU PRO-60 – это самый мощный представитель новой, продвинутой линейки портативных пусковых устройств бренда CARKU. Линейка PRO отличается значительно улучшенными пусковыми характеристиками и более широкими возможностями для зарядки и питания различных мобильных устройств.
Функционал:
- – запуск двигателей любых транспортных средств с бортовым электропитанием 12В и объёмом до 8 литров (бензин) и до 5 литров (дизель)
- – зарядка и питание смартфонов, планшетов, экшн-камер и другой мобильной электроники через три USB-выхода: USB Type-C 60W, USB QuickCharge, USВ 5В/2,4А
- – зарядка и питание ноутбуков через выход USB Type-C 60W ***
- – питание 12-вольтовых автоприборов через переходник прикуривателя (автохолодильники, автонасосы, автопылесосы и т.д.)
- – яркий светодиодный фонарь с тремя режимами работы: постоянный свет, мигание, SOS
Особенности:
- – 4-ячеечная структура встроенной батареи, позволяющая выдавать более высокие пусковые токи (идеально для дизельных двигателей и регионов с суровыми зимами)
- – наличие выхода USB QuickCharge для ускоренной зарядки мобильной электроники (быстрая зарядка возможна только для устройств, поддерживающих данную технологию)
- – наличие мощного порта USB Type-C 60W, функционирующего в режиме вход/выход (является входом для зарядки самого пускового устройства и одновременно с этим — выход для зарядки различных гаджетов, в т.ч. ноутбуков)
- – более мощный выход для питания автоприборов — 15В/10А (в предыдущем поколении устройств используется выход 12В/10А)
- – защита от неправильного подключения полярности, от короткого замыкания, перезаряда и переразряда, защита от обратного тока после запуска транспортного средства.
Комплектация: устройство CARKU PRO-60, сетевой адаптер для зарядки устройства от 220В, интеллектуальные пусковые провода с зажимами для подключения к автоаккумулятору, адаптер автоприкуривателя типа «мама» для подключения приборов 12В, кабель USB / USB Type-C, кабель USB Type-C / USB Type-C, инструкция по эксплуатации на русском языке, сумка для переноски и хранения комплекта.
Пусковое устройство Fubag Drive 600
Пусковое устройство FUBAG DRIVE 600 поможет запустить двигатель мотоцикла и автомобиля при севшем аккумуляторе с напряжением 12 В. При малых размерах и не большом весе устройство обеспечивает силу пускового тока в 300 А, а пикового – 600 А, что позволяет запускать двигатели объемом до 6 литров даже зимой.
Источником энергии является встроенный в устройство аккумулятор, емкость которого равна 18 А·ч. Модель предоставляет возможность запуска двигателя автомобиля, напряжение в бортовой сети которого составляет 12 В.
Дополнительное оснащение пускового устройства FUBAG DRIVE 600 представлено двумя портами USB и светодиодным фонарем.
Отдельного внимания заслуживает богатая комплектация модели, в которую входят, в частности, дополнительная 12-вольтовая розетка, кабель для зарядки от гнезда прикуривателя и набор переходников для зарядки аккумуляторов ноутбуков.
Пусковое устройство удобно носить и хранить в сумке-чехле, которая также входит в комплект.
Пусковое устройство Inspector Avenger
INSPECTOR Avenger относится к пуско-зарядным устройствам суперконденсаторного типа. Главным достоинством подобного типа устройств является отсутствие встроенных аккумуляторов. Вместо них применены суперконденсаторы большой емкости (ионисторы). Применение конденсаторного накопителя заряда позволяет гарантированно запустить двигатель автомобиля даже в случае сильно разряженной АКБ (до 4В). А в случае, если АКБ разряжена полностью, то с помощью предварительной зарядки от АКБ или розетки прикуривателя другого автомобиля, или даже от портативного зарядного устройства USB.
INSPECTOR Avenger обладает пусковым током 700А, что обеспечивает запуск любых типов транспортных средств с бензиновым двигателем объемом до 4 л. и с дизельным двигателем до 2 л. и напряжением бортовой сети 12В.
Без батарейное пуско-зарядное устройство (ПЗУ) INSPECTOR Avenger относится к новому поколению подобных устройств и отличается от классических батарейных моделей следующими преимуществами:
- - Исключительная безопасность ввиду отсутствия аккумуляторных батарей (разрешены к перевозке всеми видами транспорта, включая воздушный!)
- - Нет необходимости поддерживать уровень заряда устройства - без батарейное ПЗУ готово к запуску автомобиля в любой момент, вне зависимости от продолжительности хранения
- - Широчайший рабочий температурный диапазон: -40...+60⁰С
- - Срок службы: более 10 лет
- - Возможность запуска с полностью разряженным аккумулятором автомобиля
- - Возможность запуска двигателя напрямую, минуя аккумулятор (или ввиду его отсутствия).
Пусковое устройство BERKUT Specialist JSC-450C
Пусковое устройство BERKUT Specialist JSC450C, относящееся к конденсаторному типу, пригодится в том случае, если штатный аккумулятор вашего автомобиля неожиданно разрядился. При помощи этого оборудования вы сможете произвести аварийный запуск автомобильного двигателя. Основное преимущество представленной модели заключается в отсутствии в ее конструкции аккумуляторов. Вместо них используются ионисторы - электроконденсаторы сверхбольшой емкости, благодаря чему гарантируется запуск двигателя как с полностью разряженной АКБ, так и в том случае, если ее остаточная емкость составляет не более 5%.
Пусковое устройство BERKUT Specialist JSC450C может использоваться для запуска бензиновых или дизельных двигателей любых транспортных средств с напряжением бортовой сети 12 В. Устройство, весящее 1.38 кг, укомплектовано футляром, обеспечивающим его безопасное хранение и транспортировку.
Эксплуатация представленной модели допускается при температуре окружающей среды не ниже -40 и не выше +65 градусов. В пусковом устройстве предусмотрена защита от короткого замыкания и переполюсовки.
О рабочем состоянии техники вас проинформируют светодиоды, присутствующие в ее конструкции. Показатель максимального пускового тока достигает 450 А.
Пусковое устройство Xiaomi 70mai Jump Starter Max Midrive PS06
Xiaomi 70mai Jump Starter Max PS06 — пуско-зарядное устройство для автомобилей и не только. Новинка, имеющая высокие пусковые токи, предназначена для запуска дизельных и бензиновых автомобилей, а также может использоваться для зарядки мобильных устройств. Фирменный прибор поможет быстро и без лишних хлопот запустить автомобиль в случае разрядки его аккумулятора. Все потому, что устройство способно генерировать пусковые токи до 450 А при пиковых значениях до 1000 А. Такой производительности хватит для запуска дизельных автомобилей мощностью не более 3.5 л или бензиновых транспортных средств с объемом двигателя до 8 л.
В торцевую панель пуско-зарядного устройства разработчик установил мощный LED-фонарик, способный работать в трех режимах: освещение, мигающий свет и функцию SOS. Полного заряда батареи хватит на 80 часов непрерывной работы фонаря, поэтому он сможет помочь в критических ситуациях.
Усиленный корпус с предусмотренной климатической защитой позволяет прибору сохранять эффективность при работе в диапазоне температур от −20 до +60 градусов. Благодаря этому, пуско-зарядное устройство Сяоми будет полезно летом и зимой.
Новинка может также использоваться в качестве портативного аккумулятора для зарядки мобильных устройств. Собственной емкости батареи в 18000 мАч хватит на 5-6 полных зарядок мобильных гаджетов (планшетов, смартфонов и других устройств). Контролировать остаток энергии Jump Starter Max PS06 можно с помощью специальных индикаторов на корпусе.
Устройство Сяоми может похвастаться надежностью и безопасностью использования. Этому способствует повышенная прочность корпуса, позволяющая уберечь внутреннюю электронику девайса от внешних факторов. За электрозащиту отвечает уникальный управляющий чип, снижающий риск появления: высоких токов, коротких замыканий, обратной зарядки, неправильного подключения, перегревов и других опасностей.
Фирменное автомобильное оборудование можно полноценно использовать с первых минут. Все потому, что девайс комплектуется всем необходимым: кабелем для зарядки, пусковыми проводами с зажимами типа "крокодилы", сумкой для хранения и транспортировки.