Лучшие роботы-пылесосы. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner

Roborock Sweep One

В последнее время на рынке появилось столько умных гаджетов, что даже страшно представить — скоро пользователи ничего не будут делать, а только давать команды на смартфоне. Уборки это тоже касается, так как на рынке сейчас достаточно много умных гаджетов, которые обладают целым перечнем функций и на них стоит обратить свое внимание, так как это очень удобно и комфортно на самом деле.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner

Данная модель отлично подходит для квартир большой площади, так как производитель заявляет работу от аккумулятора в течение 150 минут. Даже при учете низкой скорости передвижения пылесоса, этого хватит для уборки большой площади, а значит, пользователю не нужно будет переживать о том, что заряда батареи не хватит и пылесосу нужно будет два раза отправляться на уборку. Кроме того, нужно похвалить продукт за вполне привлекательный дизайн корпуса, ведь все же пылесос будет стоять у вас в квартире или доме, вы будете видеть гаджет каждый день и хотелось бы, чтобы он выглядел привлекательно.Конечно, устройство получило функцию автоматической настройки по времени уборки — пользователь может просто поставить время, когда пылесос должен начать уборку, после чего отправиться по своим делам. Гаджет умный и самостоятельно начнет уборку в нужное время, что крайне удобно. Пока вы на работе, устройство пропылесосит пол, уберет весь мусор и пыль, а вы прост вернётесь в уже чистую квартиру. Впрочем, данная функция имеется практически на всех современных роботах-пылесосах, но приятно, что и эта относительно доступная модель ею обладает. В целом, отличный пылесос, который шикарно справляется с уборкой и не требует от пользователя дополнительных телодвижений.

iCLEBO O5 WiFi

Все мы привыкли к тому, что компания Xiaomi выпускает достаточно качественные и недорогие гаджеты, которые отлично справляются с поставленной задачей и позволяют без труда работать с любыми устройствами. Аналогичные преимущества получил и пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, который стоит на уровне своих конкурентов, если не дешевле, при этом устройство полностью справляется с уборкой помещения и даже может похвастаться весьма привлекательным приложением, в котором рисуется карта вашей квартиры или дома. Это мелкий бонус, конечно, но он явно стоит того, чтобы на него обратили свое внимание.Стоит отметить, что у этого пылесоса тоже имеется довольно внушительная батарея, которой хватает на 150 минут активной работы. За это время робот сможет убрать приличную площадь от пыли, при этом есть несколько режимов уборки. Пользователю нужно лишь протестировать устройство, чтобы понять, на каком режиме ему лучше убирать пыль с пола, после чего запрограммировать пылесос на нужное время и просто забыть об уборке дома на длительное время. Это действительно очень крутой бонус, ведь не нужно будет самостоятельно убирать поверхности или думать о том, как бы правильно и вовремя запустить робота. Он сам все сделает без дополнительной помощи, не зря же его называют умным гаджетом.

GUTREND FUSION 150

В последнее время многие пользователи стали более активно использовать не просто роботов-пылесосов, а устройства с возможностью настроить время работы и дни, в которые устройство выполняет свою задачу.Это достаточно важный бонус, так как пользователь может совершенно спокойно взять свой смартфон, настроить нужные ему параметры, поставить вылесос на зарядную станцию, после чего отправиться заниматься своими делами и не думать о том, что устройство нужно запускать самостоятельно. Это на самом деле очень крутая функция, так как полная автоматизация идет пользователям на пользу.Также стоит похвалить устройство за весьма привлекательный дизайн корпуса, который не только смотрится дорого, но и обладает практичным цветом. Даже если ваше устройство покроется слоем пыли, это будет не так заметно, как если бы вы использовали пылесос белого цвета. Добавляем сюда 120 минут автономной работы и получаем достаточно качественное продвинутое решение, которое обладает приличным набором преимуществ. Да, стоимость у этой модели чуть выше, чем у потенциальных конкурентов, но это с лихвой окупается действительно качественной уборкой пола. Обязательно стоит обратить внимание на данную модель, она вполне отрабатывает потраченные на нее деньги.

Okami U90 Vision

Конечно, у некоторых пользователей, которые ищут себе идеальное решение для уборки квартиры в автоматическом режиме, есть определенные требования к устройствам. Например, кому-то нужно, чтобы пылесос убирал достаточно большую площадь за один раз, то есть, есть требование к автономной работе. Конечно, стоит сказать, что практически у всех современных моделей длительность автономной работы составляет 120-150 минут, так что этого хватает с комфортом для того, чтобы пользователь мог наслаждаться уборкой и не думал о том, что его гаджет не справляется со всей площадью за один заход.Также стоит отметить, что при выборе идеального робота-пылесоса стоит обязательно обращать внимание на режимы работы. У некоторых пылесосов он всего один, то есть пользователь не сможет выбрать режим работы и за счет этого он скован. У данного пылесоса таких проблем нет, так что если вы хотите получить действительно универсальное устройство со всеми преимуществами, то стоит присмотреться к данной модели. Она действительно обладает преимуществами по сравнению с более доступными вариантами. Главное понимать, что длительность автономной работы — не единственный параметр, на который нужно обращать внимание.

Завершать нашу подборку лучших роботов-пылесосов будет довольно привлекательная модель Okami U90 Vision, которая, как нам кажется, в плане дизайна выглядит лучше всех в данной статье. Конечно, стоит понимать, что при выборе такого гаджета обращать внимание на дизайн стоит в самую последнюю очередь, ведь пользователю все же нужна качественная уборка, а не красивый корпус. Но когда устройство стоит в квартире или доме и его всегда видно, то почему бы не обратить на дизайн свое внимание, тем более, что производитель постарался и сделал гаджет очень стильным. В определенных ситуациях это действительно важное преимущество для потенциального покупателя.Конечно, в плане характеристик у данной модели тоже все очень даже хорошо, так как производитель явно имеет опыт в этом направлении. Робот-пылесос выглядит крайне привлекательно в плане параметров, он обладает 120-минутами автономной работы, чего предостаточно для уборки даже довольно большой площади. Далее, стоит отметить наличие умных функций вроде программирования даты уборки и всего в таком духе. Просо шикарная модель, которая за свои деньги предоставляет уйму полезных бонусов. Да, стоимость чуть выше, чем у большинства производителей, но она обусловлена качеством и наличием различных преимуществ особого характера.