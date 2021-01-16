Лучшие сетевые фильтры. Pilot Pro GP

Сетевой фильтр Pilot Pro

Устройства с электронной начинкой требуют защиты от проблем, связанных с недостаточным качеством подаваемой электроэнергии. Чувствительные приборы выходят из строя, выбивая из колеи своего хозяина. Взять ситуацию под контроль помогают простые, но эффективные сетевые фильтры. Некоторые потребители называют устройство удлинителем с кнопочкой. Наш рейтинг поможет вам найти на рынке самый подходящий сетевой фильтр.

Сетевой фильтр Pilot Pro выполнен из прочного пластика и обладает качественными комплектующими деталями. Корпус выполнен в приятном белом цвете.Шесть выходных розеток делают данную модель удобной при подключении одновременно множества электрических приборов. Пять розеток имеют тип EURO, а одна выполнена в типе C, которая не имеет заземляющего устройства. Длина кабеля, которая составляет 1.8 м, позволит установить фильтр в удобном месте.

С помощью общего выключателя можно отключать питание одновременно на всех розетках. Суммарная мощность нагрузки от подключенной техники равна 2200 Вт.

В данной модели Pilot Pro предусмотрен специальный плавкий предохранитель, который обеспечит максимальную безопасность подключенной технике при непредвиденной ситуации, а также сохранит целостность самого удлинителя. Фильтр получил компактные габаритные размеры и легкий вес.

Сетевые фильтры Pilot-Pro - технические решения этой модели обеспечивают наилучшие характеристики по подавлению ВЧ и импульсных помех в данном классе изделий. Pilot Pro GP содержит 2-х уровневую токовую защиту, индикацию оптимального подключения. Рекомендуется использовать для защиты ПК, офисной техники, аудио-видео техники.

Сетевой фильтр LDNIO SE6403

LDNIO SE6403 представляет собой удобный, функциональный сетевой фильтр, который помимо шести евророзеток оснащен дополнительно четырьмя разъемами USB-A для подзарядки совместимых портативных гаджетов.Модель подключается к сети центрального электропитания посредством шнура длиной 2 метра с евровилкой на конце.Сетевой фильтр LDNIO SE6403 выполнен в эргономичном корпусе из пожаробезопасного ABS-пластика, который устойчив к температурам до +750 градусов.

Шесть евророзеток для подключения бытовой и компьютерной техники расположены на достаточном удалении друг от друга, позволяя подсоединять вилки питания различного форм-фактора. Порты USB также имеют удобное горизонтальное расположение.

На корпусе фильтра расположена кнопка включения. Розетки в удлинителе LDNIO SE6403 расположены под углом 45 градусов к корпусу и защищены специальными шторками от проникновения мелких предметов. Кабель подключения к сети питания оснащен усиленной изоляцией в местах соединения с фильтром и вилкой.

Для безопасной эксплуатации в условиях нестабильной электросети фильтр поддерживает системы защиты от перепадов напряжения, короткого замыкания и перегрузки.

Сетевой фильтр HIPER IoT PS34

Сетевой фильтр Hiper IoT PS34 станет важной частью системы «Умный дом». Это компактное устройство, оснащённое тремя заземлёнными утопленными евро-розетками, надёжно защитит подключённые бытовые приборы от перепадов напряжения в электросети, помех и короткого замыкания.Благодаря поддержке Wi-Fi управлять фильтром вы сможете дистанционно, установив на свой смартфон или планшет специальное приложение Hiper IoT. Простая и удобная настройка сценариев и таймера не отнимет много времени, причём каждое гнездо способно работать по своей независимой схеме.

Кроме того, поддерживаются голосовые помощники «Яндекс Алиса» и Google Home. Обратиться к ним можно при помощи телефона или совместимой колонки. Фильтр снабжён четырьмя портами USB, что позволит заряжать различные девайсы.

Безопасность обеспечивается надёжным автоматическим предохранителем (10 А). Корпус устройства выполнен из прочного негорючего пластика. При отключении электроэнергии ранее заданные настройки сохраняются: если розетка была активна, то после возобновления подачи электричества она продолжит работать.

Сетевой фильтр ORICO HPC-4A5U-BK

ORICO HPC-4A5U - уникальный сетевой фильтр, имеющий 4 евророзетки для подключения обычных бытовых электроприборов и 5 USB выходов для зарядки мобильных устройство.Интеллектуальная система устройства автоматически стабилизирует входящую энергию и позволяет избежать критических нагрузок на подключенные устройства. Собственная технология компании ORICO Intelligent ID, автоматически определяет подключенное к USB порту устройство и выдает характеристики выходного тока, наиболее подходящие для зарядки конкретного девайса.

В случае, если температура устройства достигнет максимальных значений, подача энергии на подключенное устройство прекратится. Затем ORICO HPC-4A5U восстановится, перезапустится, и процесс зарядки продолжится в безопасном режиме.

Оригинальный дизайн, компактные размеры и функциональность делают устройство незаменимым на рабочем столе. Розетки расположены так чтобы можно было использовать все разъемы вне зависимости от габаритов штекеров. Устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки, скачков напряжения, перегрева.

Сетевой фильтр DIGMA DiPlug Strip 40

Умный сетевой фильтр Digma DiPlug Strip 40 позволит организовать комфортное управление приборами, подключенными через него к сети. Это возможно благодаря приложению Digma SmartLife, которое доступно для мобильных устройств, функционирующих на базе Android и iOS.

Подключение к ним сетевого фильтра осуществляется через Wi-Fi, что позволяет управлять техникой удаленно.Digma DiPlug Strip 40 изготовлен в надежном корпусе из термостойкого пластика, что делает его устойчивым к большим нагрузкам. Модель подходит для работы в диапазоне напряжений 90-250 В. Общая мощность подключаемой к сетевому фильтру техники может составлять 2.2 кВт.

Его особенность состоит в поддержке USB-зарядки, возможности настройки автоматических сценариев, а также поддержке работы с Алисой.

Вам будет доступно включение и выключение электрических приборов, установка расписания их работы, настройка таймера. Вы сможете также отдельно управлять каждой розеткой.