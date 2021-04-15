Лучшие умные часы. Amazfit GTS 2 mini

Amazfit GTS 2 mini

В последнее время многие пользователи стали покупать себе умные часы, так как это достаточно удобный во многих сценариях гаджет, который обладает необходимыми возможностями за разумные деньги. Вопрос лишь в том, какие именно часы нужны пользователю, какие там должны быть функции, особенности и датчики, а также стоит позаботиться про адекватную цену. И мы это сделали за вас.

HUAWEI Watch Fit

Данные умные часы поставляются в трёх вариантах цветового оформления, так что абсолютно каждый пользователь сможет подобрать себе оптимальный вариант под стиль одежды или дресс-код. Например, есть абсолютно черный ремешок, есть вариант с розовым ремешком, который подходит больше женщинам, а также более универсальный вариант с зелёным цветом оформления. Важно отметить, что никаких особенных отличий между цветовыми вариантами нет, так как меняется только ремешок и цвет самого корпуса, тогда как внутри начинка у данных умных часов абсолютно идентичная.здесь используется достаточно большой дисплей с диагональю 1,55 дюйма и разрешением 354 на 306 точек, плюс пользователь использует защищенный от влаги корпус, который можно спокойно погружать под воду на достаточно приличную глубину и при этом не переживать, что устройство испортится. А ещё устройство оборудовано самыми разными датчиками, которые позволяют наслаждаться не только уведомлениями со смартфона. Здесь есть и акселерометр, и гироскоп, и датчик измерения пульса в режиме реального времени, и функция мониторинга сна с уровнем кислорода, и даже трекер активностей. Просто шикарное устройство, которое при столь низкой стоимости является номером один на рынке.

Xiaomi Haylou Solar LS05

Несмотря на то, что у компании Huawei на рынке смартфонов сейчас далеко не лучшее положение, производитель продолжает выпускать интересные новинки, среди которых стоит отметить умные часы Watch Fit. По внешнему виду устройство больше напоминает вытянутый компактный смартфон — здесь действительно большой вытянутый дисплей, на котором умещается крайне много полезной информации. Например, пользователь может помимо просто часов разместить информацию о погоде, о частоте сердечного ритма, а также о дне недели. Крайне полезный бонус, так как пользователь каждый раз не вынужден открывать другие меню ради получения данной информации.Также стоит отметить, что при диагональ дисплея в 1,64 дюйма здесь разрешение составляет 456 на 280 точек, так что плотность картинки достаточно высокое и глаза при длительном использовании продукта уставать не будут. А еще производитель предоставляет вам возможность выбрать один из трех цветовых вариантов, чтобы получать больше удовольствия не только от функций гаджета, но и от эстетической составляющей. Достаточно крутой продукт, который даже поддерживает новейший интерфейс Bluetooth 5.0 LE. Да и стоимость у данных умных часов достаточно низкая, чтобы пользователь мог себе их позволить без сильного удара по семейному бюджету.

Apple Watch SE GPS 40мм Aluminum Case with Sport Band

Некоторые пользователи предпочитают более классический формат часов, которые могут предоставить круглый циферблат и компактные габариты. В данном случае стоит порекомендовать часы Xiaomi Haylou Solar, которые выглядят достаточно привлекательно и строго, при этом они оборудованы именно классическим круглым циферблатом — в выключенном состоянии устройство очень похоже на обычные часы без умных функций. Но, естественно, после включения дисплея пользователь получает просто безумный набор функций, из-за которых устройство и называется умным. Например, на главном экране пользователь видит время, дату, температуру воздуха, количество ударов сердца в минуту, пройденные шаги и расстояние.То есть, вам не нужно переключаться между меню, чтобы получить доступ к необходимой информации, так как она уже показана на главном экране. И это действительно удобно, особенно если вы занимаетесь спортом или просто хотите знать, какое у вас сейчас сердцебиение. При этом гаджет умеет еще трекать сон пользователя, чтобы будить вас вовремя или более мягко, есть связь со смартфоном для более комфортного просмотра информации на большом экране. Да и стоимость в две тысячи рублей позволяет купить устройство просто для того, чтобы попробовать умные часы так сказать на вкус, а потом решить, нужно ли это вам.

Amazfit GTS

Для пользователей, которые носят в кармане iPhone, покупать часы не от компании Apple — достаточно глупое решение, которое не позволит реализовать все возможности продукта. Наиболее разумным решением в этом сценарии будет использование именно умных часов от Apple, да и не флагманских, а новую SE-версию устройства. Данные часы получили не самый новый, но все еще производительный процессор, при этом дисплей крайне качественный и отлично передает информацию Более того, что неудивительно, пользователь всегда может настроить циферблат под свой вкус — их достаточно много на выбор.При этом качество сборки у данных часов достаточно высокое, нет никаких проблем с качеством корпуса или его покрытием, нет проблем с ремешками или их застежками. Эти часы действительно обладают крайне высоким уровнем качества, плюс софта для данной операционной системы предостаточно, чтобы вы могли синхронизировать различную полезную информацию. Правда, нужно понимать, что умные часы американской компании достаточно дорогие и на самом деле подходят только тем, кто уже пользовался подобными гаджетами и понимает, что именно умный гаджет даст те возможности, за которые стоит заплатить 24 тысячи рублей. Остальным пользователям лучше присмотреться к более доступным гаджетам.

Данные умные часы пользуются повышенным спросом у потенциальных покупателей благодаря богатому набору функций, весьма стильному дизайну корпуса с несколькими цветовыми вариантами, а также адекватной стоимостью. Дело в том, что данный гаджет продают примерно за семь тысяч рублей, что вполне адекватно при таком наборе характеристик. Более того, часы при данной стоимости обладают качественным дисплеем с достаточно приличным набором полезной информации — тут и часы, и дата, и погодные условия, и информация о сердцебиении, и пройденные шаги за сутки. Более информативного дисплея и не представишь.Более того, пользователь может выбрать один из шести цветовых вариантов — бежевый, голубой, оранжевый, розовый, серый и черный. Конечно, никто не мешает потом сменить ремешок, хотя, если верить информации из интернета, это не такой уж простой процесс. Также есть связь со смартфоном, чтобы пользователь мог следить за данными о своем здоровье на большом дисплее, есть защита от влаги, пыли и прочих неприятностей. При такой стоимости гаджет действительно классный и позволяет насладиться всеми возможностями умных часов.