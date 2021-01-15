Лучшие умные часы. HUAWEI Watch Fit

Xiaomi Mi Watch

Выбор умных часов — очень сложная задача, требующая от пользователя не только понимания основных характеристик, но и знания тонкостей операционных систем, наличия нужных приложений, поддержки определенных сервисов. В этом плане некоторые устройства просто на голову выше потенциальных конкурентов, так что самое время посмотреть на лучшее из лучшего. Все же без умных часов в современном мире достаточно проблематично жить.

Amazfit Amazfit Bip U

В последнее время компания Xiaomi стала выпускать не просто доступные устройства, но и достаточно качественные новинки, которые при всё той же низкой стоимости предоставляют пользователю всё необходимое для полноценного использования в течение дня. Умные часы Xiaomi Mi Watch, которые вышли в продажу относительно недавно, обладают приличным спектром различных преимуществ, при этом выглядят крайне привлекательно и стоят заметно дешевле более именитых конкурентов. А зачем пользователю тратить много денег для покупки часов, если ему достаточно и более простого набора возможностей?Данные часы оборудованы всеми необходимыми датчиками — они отслеживают вашу активность по одному из нескольких режимов спорта, они отлично справляются с отслеживанием сна пользователя, при этом нет никакой необходимости переживать о количестве пройденных шагов — они просчитываются тоже автоматически. Добавляем сюда получение уведомлений со смартфона и получаем достаточно крутой продукт за девять тысяч рублей. Конечно, это не самый топовый производитель на рынке, но нужно понимать, что за эти деньги найти что-то более доступное будет проблематично. Так что настоятельно рекомендуем присмотреться.

HUAWEI Watch Fit

Умные часы Amazfit Bip U только вышли на рынок, а уже привлекли к себе море внимания от пользователей со всего мира. Дело, вероятно, в дизайне — изначально все умные часы были круглыми, так что ими пользоваться было не очень удобно, тогда как компания Apple выпускала часы с квадратным циферблатом, который был куда более удобным. И теперь другие производители тоже решили, что можно делать часы с квадратным циферблатом, который понравится аудитории и будет более комфортным в плане демонстрации уведомлений. Именно такой дисплей получили часы Amazfit Bip U, которые так понравились и пользователям, и нам. Да и диагональ в 1,43 дюйма тоже дает о себе знать.Естественно, производитель позаботился о наличии всех необходимых пользователю возможностей — здесь имеются датчики, которые отслеживают действия пользователя во время тренировок, считают потраченные калории, при этом есть датчик сна, который отслеживает вашу активность ночью и будит вовремя. Добавляем сюда возможность получать уведомления от смартфона о входящих звонках или о различных дополнительных вещах, и получаем весьма продвинутое устройство за разумные деньги. В своем сегменте это действительно лучшее устройство, у которого практически конкурентов нет при стоимости 4490 рублей.

Apple Watch SE GPS 44mm Aluminum Case with Sport Band

У компании Huawei не все так хорошо на рынке смартфонов, как хотелось бы, но, с другой стороны, производитель явно сделал ставку еще и на дополнительные сегменты электроники, которые тоже нужно развивать. Например, компания вложилась в носимую электронику и теперь активно продает умные часы разных форматов, которые не только выглядят стильно, но и обладают некоторыми особенностями, которых нет у других. Например, нам крайне понравились умные часы HUAWEI Watch Fit, которые стоят относительно недорого, при этом у них есть достаточно возможностей для того, чтобы стать лучшими часами этого года. Главная их особенность — действительно большой дисплей.Диагональ экрана у данной модели составляет 1,64 дюйма — это один из самых больших дисплеев на рынке умных часов. Благодаря этому производителю удалось реализовать довольно большие шрифты и элементы интерфейса, которые смотрятся достойно и пользователю банально легче получать информацию с гаджета. Все необходимые модули, конечно же, здесь имеются — устройство следит за здоровьем своего пользователя и выдает достаточно детальную информацию о вашей активности в течение суток. При этом подключиться можно к любому мобильному устройству для получения уведомлений, чего предостаточно. И стоимость у HUAWEI Watch Fit вполне разумная.

HONOR Watch ES

Конечно, когда речь идет про умные часы, да еще и высокого класса, то сразу хочется упомянуть модель Apple Watch SE, которая была представлена осенью прошлого года. Производитель понимает, что флагманские модели для кого-то могут быть слишком дорогими, так что пользователям нужно предоставить нечто более доступное. Именно ради этого и были представлены часы Apple Watch SE, которые не только выглядят достаточно ярко и привлекательно, но и работают на собственной операционной системе Apple — watchOS. Она обладает морем преимуществ и работает предельно плавно, что, безусловно, является весомым преимуществом.Дизайн умных часов Apple Watch SE от других устройство компании не отличается, что тоже достаточно важно и приятно, при этом производитель весьма активно вкладывает ресурсы и силы в софт, который от релиза к релизу становится все более продвинутым. Здесь масса приложений, которые реально работают, есть различные функции, связанные с iPhone и всё в таком духе. То есть, пользователь получает за небольшие по меркам Apple деньги умное устройство и может спокойно пользоваться всеми функциями. Да, есть некоторые упрощения по сравнению с номерными версиями, да и процессор проще, но это всё очень слабые недостатки на фоне преимуществ.

Завершать подборку лучших в своем классе устройств будут умные часы HONOR Watch ES, которые при всех своих функциях весят всего 21 грамм. Это очень легкое устройство, но уступать конкурентам по возможностям операционной системы оно не планирует. Например, здесь тоже есть мониторинг калорий и активности пользователя, есть возможность подсчитывать количество пройденных шагов, есть функция мониторинга уровня кислорода в крови. Всё это нужно скорее спортсменам, но и обычному пользователю, который беспокоится о своем здоровье, тоже будет не лишним знать о состоянии своего организма в течение суток. Это действительно круто, особенно если вы еще и спортом хоть иногда занимаетесь.При этом компания Honor некоторое время назад еще была частью Huawei, так что разработки у них были одни и те же — вы без труда найдете в этой же статье часы, которые выглядят точно так же, как и HONOR Watch ES. Здесь тоже используется дисплей с приличной диагональю в 1,64 дюйма, есть качественная операционная система с возможностью менять циферблаты, подбирая то, что пользователю нравится больше всего. При своей стоимости это очень привлекательная модель, которую можно спокойно посоветовать абсолютно всем желающим.