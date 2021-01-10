Лучшие вертикальные пылесосы для дома. Dyson V10 Animal

Пылесос Dyson V10 Animal

Обеспечить быструю, эффективную и удобную уборку в доме сможет один из лучших вертикальных пылесосов, представленные в нашем рейтинге. В рейтинг включены самые мощные, универсальные и простые в применении устройства, в том числе и недорогие, но хорошие. Основанием для этого послужили многочисленные положительные отзывы покупателей и успешные результаты тестирований.

Пылесос вертикальный Dyson V10 Animal подходит для всех типов напольных покрытий. Уборка различных поверхностей в доме - от пола и до потолка.

Модель имеет самый компактный, самый легкий и самый мощный двигатель для пылесоса из когда-либо созданных Dyson.Генерируя силу более 79 000 g, пылесос затягивает микроскопические частицы, такие как пыльца и даже бактерии, в контейнер. Беспроводной пылесос оснащен 7 элементами питания повышенной ёмкости, которые обеспечивают до 60 минут работы без потери мощности всасывания.

Предмоторный и постмоторный фильтры обеспечивают улавливание 99,97% частиц размером до 0,3 микрона. Dyson Cyclone V10 спроектирован с учетом акустической анатомии так, чтобы минимизировать вибрацию и возникающий шум.

Данная модель имеет универсальную насадку с прямым приводом 35 Вт, которая способна устранять самые сложные загрязнения со всех видов напольных покрытий.

Щетинки из нейлона глубоко проникают в ворс ковра, эффективно удаляя въевшуюся грязь. Насадка с мягким валиком справляется c несколькими типами загрязнений одновременно.

Мягкие щетинки из углеродного волокна эффективно удаляют мелкую пыль,а нейлоновый ворс позволяет собирать крупный мусор. Насадка плотно прилегает полу, гарантируя безупречную очистку щелей и стыков. Данная модель оснащена съемной трубой, благодаря чему легко трансформируется в портативный для удобной уборки труднодоступных мест.

Пылесос Philips FC6726 SpeedPro

Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность.Он оснащен насадкой с системой всасывания 180 градусов для точного сбора грязи даже в самых сложных местах - у стен, вокруг мебели и в углах.

Насадка с системой всасывания 180° предназначена для мощного и точного сбора грязи на любых типах напольных покрытий, даже в труднодоступных местах. Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает SpeedPro в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.

Мини-насадка "Турбо" идеально подходит для удаления шерсти животных с обивки мебели, сидений и ковров. Это компактная, мощная и эффективная насадка.

Пыль, шерсть, волосы и крошки не останутся незамеченными благодаря светодиодной подсветке на насадке SpeedPro. Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь.

SpeedPro отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу. Двигатель PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха, а также мощный и точный сбор грязи насадкой.

Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 21,6 В обеспечивают до 40 минут работы в нормальном режиме и 20 минут в турборежиме.

Пылесос Bosch BBS1U224

Технология PowerCyclone 7 мгновенно отделяет пыль от воздуха, что позволяет дольше сохранять высокую эффективность.

Пылесос серии Bosch BBS1U224 – это беспроводной пылесос, способный работать практически непрерывно благодаря сменным аккумуляторам и быстрой зарядке. Пока используется одна батарея, вторая заряжается. Это будет очень кстати, если вы хотите поддерживать в доме постоянную чистоту.У большинства устройств разные аккумуляторы, что часто не очень удобно.

18-вольтовая система Power for All: блок аккумулятора пылесоса подходит также для электроинструментов Bosch для дома и сада.

Для уборки полов и других поверхностей в вашем доме больше не понадобятся разные устройства. Набор аксессуаров в комплекте с пылесосом Bosch BBS1U224 позволит с лёгкостью очистить плитку, ковёр, паркет, салон автомобиля и даже потолок в комнате.

Новая мощная щётка HighPower поможет вам очистить все виды пола от грязи. Мотор DigitalSpin оснащён тщательно откалиброванными аэродинамическими лопастями и очень производительный, при этом лёгкий и компактный.

Bosch BBS1U224 сочетает в себе элегантную форму и высококачественные материалы. Практичный настенный держатель делает его хранение удобным в квартире любого размера.

Система очистки RotationClean поможет легко и быстро очистить долговечный мембранный фильтр от грязи, а воздух на выходе может быть даже чище, чем в комнате.

Пылесос REDMOND RV-UR370

Пылесос Redmond RV-UR370 вертикального типа оптимален для ухода за напольными покрытиями и коврами с густым ворсом как дома, так и в офисе и других общественных помещениях.Благодаря особенностям конструкции уровень шума при использовании не превышает 80 дБ.

Пользователь может выбирать необходимый режим работы посредством переключателей, расположенных на ручке устройства. Циклонный фильтр эффективно очищает воздух от частиц пыли и других загрязнений.

Аккумулятор емкостью 2000 мА*ч обеспечивает до 4 ч непрерывной работы. Объем пылесборника составляет 0,4 л.

В комплекте с моделью поставляется зарядное устройство, специальная щетка и щелевая насадка для обработки углов, щелей и швов мягкой мебели.

На корпусе расположен индикатор уровня заряда аккумулятора. Пылесос Redmond RV-UR370 можно хранить в вертикальном положении.

Корпус устройства произведен из износостойкого высококачественного материала. Сменные насадки фиксируются не только на трубке, но и на корпусе, что создает комфортные условия для уборки в салоне автомобиля.

Пылесос Xiaomi Dreame V10

Пылесос Xiaomi Dreame V10 оснащен продуманной воздушной туннельной системой, которая обеспечивает мощность всасывания до 140 Aw, позволяя удалять с пола сор перед влажной уборкой, а также осуществляет пассивное охлаждение электромотора и аккумуляторного блока.

Также в модели применена усовершенствованная система шумопоглащения, основанная на особой подвеске высокомощного электродвигателя Space 3.0 turbo, а также шестиконусной конструкции из специального вспененного полимера Gedebao.

Ручной беспроводной пылесос Xiaomi Dreame V10 Vacuum Cleaner обладает компактной, эргономичной конструкцией. Встроенный перезаряжаемый аккумулятор позволяет осуществлять уборку в течение 60 минут в стандартном режиме, а небольшой вес модели позволит взять ее с собой в гараж для уборки салона автомобиля или детского кресла.

Пылесос имеет бесконтактный способ очистки полулитрового пылесборника, а смена насадок не требует каких-либо дополнительных усилий.

Для восстановления заряда батареи в комплекте идет поворотный держатель с зарядной базой, который крепится вертикально на стену и также позволяет хранить насадки в одном месте.