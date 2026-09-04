На IFA 2026 представлен робот-пылесос Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete

На IFA 2026 Dreame представила свою ключевую новинку — Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, флагманский робот-пылесос с роликовой насадкой для мытья полов. Это устройство меняет представление о влажной уборке, поскольку впервые в индустрии использует пар, нагретый до 180 °C. Компания объединила паровую обработку с роликовой системой, что делает модель уникальной. Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete — первый паровой робот-пылесос Dreame, оснащённый выдвижной роликовой шваброй, которая может выходить за корпус на 8 см. Аппарат работает за счёт одновременного воздействия пара при 180 °C и мытья горячей водой.

Внутри установлен парогенератор, который за считанные секунды превращает воду в интенсивный поток пара. Через четыре канала пар попадает прямо на пол, а высокая температура позволяет размягчать даже застарелые и трудноудаляемые пятна. Затем роликовая швабра промывает поверхность горячей водой. Система также поддерживает непрерывную подачу чистой воды AquaRoll, оказывает давление на пол в 18 Н и вращает ролик со скоростью 300 об/мин. По заявлениям Dreame, такая комбинация даёт результат — уничтожается до 99,999% бактерий.