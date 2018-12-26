Лучший 4К-телевизор 2018 года. Samsung UE58NU7100U

Samsung UE58NU7100U

Нужно понимать, что технологии постоянно развиваются. Еще три года назад мы смеялись над ценами на 4К телевизоры и говорили, что это не совсем разумная покупка. Тогда не было ни фильмов, ни сериалов в данном разрешении, говорить про игры в 4К можно было лишь с прицелом на будущее. Теперь такие телевизоры вполне имеют вес, так как найти фильм в 4К вообще не проблема — на торрентах их просто тьма, каждый второй современный фильм поступает именно в этом разрешении. Игры спокойно идут в 4К, без проблем и торможений, пусть для этого вам нужна хорошая консоль или компьютер с повышенной мощностью.Это все я к тому, что если у вас есть средства и вы хотите купить хороший телевизор, который через пять лет не будет старьём, то обязательно посмотрите в сторону 4К телевизоров. Они не только выглядят очень круто и показывают классную картинку, но и позволяют вам с удовольствием наслаждаться контентом в совершенно новом качестве. Только подумайте — у 4К телевизора плотность пикселей в четыре раза выше, чем у FullHD. Конечно, если средства ограничены и на хороший 4К телевизор не хватает, то лучше купить хороший FullHD, чем плохой 4K. Сегодня мы поговорим о достойных моделях современных телевизоров.

Toshiba 43U7752EV

Компания Samsung довольно давно на рынке телевизоров и считается лидером этого сегмента — конкурировать с корейцами может разве что LG. Именно по этой причине телевизоры данных брендов пользуются таким повышенным спросом, ведь они стоят адекватных денег и выдают просто шикарную картинку. Модель Samsung UE58NU7100U, которая недавно появилась в продаже, оказалась крайне популярной среди потенциальных покупателей благодаря низкой стоимости и отличному качеству. Это идеальные вариант на тот случай, если вы хотите купить крутой продукт и больше даже не думать об апгрейде.Диагональ дисплея у данного телевизора составляет 58 дюймов, этого предостаточно, чтобы смотреть фильмы и сериалы в большой комнате на приличном расстоянии и не ощущать дискомфорта. Разрешение при этом составляет 4К, при том честные 4К, а не как любят писать маркетологи. За операционную систему взята фирменная ОС Tizen, которая подарит вам доступ к широкому набору приложений. В Samsung считают, что это лучшая операционная система на рынке. В чем-то они даже правы. Порадовала и технология HDR, которая неплохо улучшает картинку и действительно работает. Шикарный телевизор за свои деньги, что еще сказать.

LG OLED55B8S

Давайте сразу посмотрим на самый доступный монитор с разрешением 4К, который мы можем посоветовать для приобретения. Здесь стоит сделать небольшую ремарку, что покупать телевизор с диагональю ниже 55 дюймов для 4К контента нет особого смысла, ведь даже FullHD или 2К будет предостаточно. У телевизора Toshiba 43U7752EV диагональ достигает 43 дюймов и это исключение из правила, ведь при такой стоимости вы получаете отличный продукт для просмотра 4К фильмов и сериалов, запуска игр в высоком разрешении и так далее. Производитель решил предоставить действительно доступное решение, которое за свои деньги уделает любого конкурента.Производитель решил, что нужно предоставить максимум необходимых возможностей и полностью отказаться от того, что не особо нужно потребителю. Здесь диагональ 43 дюйма, разрешение составляет 4К, картинка яркая и сочная благодаря дорогой матрице. Собственно, что еще нужно от телевизора в 2018 году? Да, здесь есть операционная система Android, которая позволит вам с комфортом запускать приложения и работать с контентом с большим удовольствием, но это уже мелкие бонусы. Главное, что это довольно доступный 4К телевизор.

Xiaomi Mi TV 4A 58

Данный телевизор является неким идеалом, который стоит покупать лишь в том случае, если у вас уже есть определенные знания в области 4К телевизоров или вы просто хотите купить продукт и знать, что лучше не найти. Начнем с того, что здесь используется крайне дорогая OLED матрица, которая отлично передает цвета, они смотрятся максимально реалистично и ярко. Разница между IPS и OLED приличная, так что новый тип матрицы действительно стоит своих денег. Разрешение при этом составляет 55 дюймов, этого тоже достаточно, чтобы раскрыть весь потенциал 4К формата. Разработчики решили удивлять нас по всем фронтам.Далее, телевизор поддерживает HDR, при том он реально работает — картинка становится более интересной, в темных сценах намного лучше видны мелкие детали, смотреть фильмы гораздо приятнее. За умные функции продукта отвечает операционная система webOS, которая тоже себя отлично зарекомендовала — приложения работают шустро, нет проблем с загрузкой нового контента и так далее. Дизайн телевизора тоже впечатляет, особенно если вы решите повесить его на стену — рамки тонкие, практически не заметны во время просмотра фильмов в темноте. Идеальный вариант для тех, кто хочет топовое устройство.

Haier LE55X7000U

Китайская компания Xiaomi уже не раз доказывала, что умеет делать крутые продукты за адекватные деньги и продолжает этим заниматься. В тот раз культовый бренд показал очень стильный телевизор, который помимо привлекательного дизайна может порадовать еще и своими характеристиками. Здесь установлена панель диагональю 58 дюймов, чего явно предостаточно, чтобы смотреть фильмы или сериалы в высоком разрешении и получать от этого массу положительных эмоций. Разрешение честное 4К, без каких-то там уловок и прочих неприятностей. Базовые характеристики отвечают всем требованиям современного рынка.Операционной системой данного телевизора выступает Android, так что проблем с установкой приложений или настройкой чего-либо у вас точно не возникнет. Это самая подвинутая и понятна ОС для телевизора, на которой можно запускать даже игры. Главное преимущество телевизора в том, что при диагонали в 58 дюймов и 4К разрешении он стоит заметно дешевле потенциальных конкурентов. Конечно, стоит понимать, что данный производитель не относится к топу производителей, но какая разница, если продукт стоит своих денег на сто процентов. Настоятельно рекомендуем присмотреться к данной модели.

Копания Haier не пользуется такой популярностью как Samsung или LG, хотя качество продукции у данного бренда просто превосходное. Например, телевизор Haier LE55X7000U только поступил в продажу, как его уже начали расхваливать абсолютно все — как пользователи, так и профильные СМИ, которым понравилось соотношение цены к характеристикам и качеству. Диагональ дисплея у данного телевизора составляет 55 дюймов, что просто идеально для просмотра фильмов в высоком расстоянии с двух-трех метров. Производитель решил порадовать любителей смотреть контент на громадном расстоянии от экрана.Разрешение здесь честное 4К, матрица отлично передает цвета без искажений. Если вы собираетесь на данном телевизоре играть или смотреть фильмы с сериалами, то реалистичная цветопередача будет очень важным параметром. Без SmartTV не обошлось — у данного телевизора есть своя умная операционная система, которая позволяет устанавливать приложения и смотреть массу интересного контента из интернета. Есть и модуль Wi-Fi, который позволит отказаться от всевозможных внешних накопителей — теперь фильмы вы можете смотреть прямо из сети, ничего даже качать не нужно.