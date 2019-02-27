Лучший 4К-телевизор 2019 года. Philips 50PUT6023

Samsung UE40NU7100U

Выбрать телевизор нынче очень тяжело — моделей просто море, каждая чем-то отличается от конкурентов, масса важных и не очень характеристик. Разобраться во всем этом потоке информации и новинок очень тяжело, плюс нужно понимать, что некоторые бренды, называть которые мы не будем, просто нельзя покупать — они ужасны в плане качества. Чтобы не ломать себе голову и сразу понять, в какую сторону нужно смотреть, мы подготовили для вас эту статью с описанием основных преимуществ пяти крутых телевизоров с разрешением 4К. Эти модели на текущий момент, в начале 2019 года, можно считать лучшими.Стоит сразу сказать, что выбирались модели не только по характеристикам. Нужно понимать, что громадную роль играет матрица и ее качество — два телевизора с VA матрицей могут показывать совершенное разную картинку. И это довольно важно, ведь вы покупаете новую модель с прицелом на то, чтобы не менять ее в течение многих лет. Телевизоры никто не меняет, как смартфоны, а значит при выборе нужно смотреть на все мелочи. Так что советуем посмотреть на перечень моделей и решить, какая вам нравится больше — все представленные телевизоры способны порадовать вас картинкой и дополнительными функциями.

Hyundai H-LED50U601BS2S

Начнем с самого доступного телевизора с разрешением 4К, который можем посоветовать — это Samsung UE40NU7100U. Компания Samsung всегда выпускала достойные модели, которые служат долго и выдают качественную картинку. А нам большего и не нужно, ведь для большинства пользователей нужна именно надежность — покупать новый телевизор хочется раз в пять лет, как минимум, и этот продукт со своей задачей точно справится. Диагональ дисплея составляет 40 дюймов, так что плотность пикселей просто невероятная — настоящее 4К разрешение на таком экране выглядит крайне привлекательно.Работает телевизор, естественно, на операционной системе Tizen, что позволяет вам устанавливать приложения и прочий развлекательный контент для удобства использования телевизора. Очень удобно в данной ситуации, например, смотреть фильмы из интернета, пользоваться дополнительными сервисами вещания и всем в таком духе. Имеется поддержка HDR, есть модуль Wi-Fi и все дополнительные мелочи, которые вам только могут пригодиться. На текущий момент за данный телевизор просят всего 25 тысяч рублей, так что это самая доступная на текущий момент достойная модель 4К телевизора от ААА-бренда.

Philips 50PUT6023

Для кого-то сорока дюймов, которая представлены предыдущей модели, будет слишком мало. Действительно, если вы смотрите фильмы или сериалы в большой комнате с приличного расстояния, то даже 4К телевизора с такой диагональю может быть недостаточно. В таких ситуациях стоит смотреть на модели с большей диагональю дисплея, вроде Hyundai H-LED50U601BS2S. Здесь уже 50 дюймов и этого должно быть предостаточно, чтобы вы с удовольствием смотрели фильмы или играли в любимые игры. Для этого телевизора, правда, нужно больше пространства на столе, но оно того стоит.Hyundai H-LED50U601BS2S тоже может похвастаться умной операционной системой, однако здесь установлена ОС Android, а не Tizen. Они очень похожи, но в некоторых ситуациях чистый Android может быть чуточку удобнее. В плане функций они очень похожи — одинаковый набор приложений и функций, здесь тоже есть модуль Wi-Fi для беспроводного подключения к интернету. Особенно это полезно, если вы пользуетесь просмотром разного контента из интернета, а не загружаете его на накопители, например. Очень достойное решение, если вам нужна большая диагональ.

LG 49UK6200

Вторым монитором с диагональю 50 дюймов и разрешением 4К является модель Philips 50PUT6023, которая пользуется невероятной популярностью. Все дело в высоком качестве исполнения и отличной картинке — для фанатов ярких фильмов это просто идеальный комплект преимуществ. На данном телевизора приятно просматривать любимые кинокартины, сериалы, запускать современные игры и получать от них удовольствие. Конечно, предыдущие телевизоры в этой подборке тоже себя неплохо зарекомендовали, они все примерно на одном уровне качества. Но, у этого бренда своя интересная модель.Кроме того, очень достойная подставка здесь получилась — ножки расположены по краям телевизора и это позволяет вам более устойчиво поставить продукт на стол или подставку. Конечно, в данной ситуации вам нужен стол шириной с телевизор, но устойчивость того стоит. С другой стороны, если вы все равно планируете вешать телевизор на стену, а чаще всего именно так и происходит, то данное преимущество не имеет веса. Во всем остальном это вполне стандартный телевизор крупного бренда с достойными характеристиками и набором дополнительных функций. Думаю, это одно из лучших решений на текущий момент.

Xiaomi Mi TV 4A 50

Если вы следите за рынком телевизоров, то знаете, что компания LG является лидером и выпускает одни из лучших матриц на рынке. Большинство известных вам компаний заказывают матрицы для своих телевизоров именно у LG, так как это гигант с продвинутыми технологиями. И свои модели у бренда тоже шикарные — LG 49UK6200 порадует как диагональю, так и стоимостью. Стоит отметить, что хотя в названии телевизора указана цифра 49, на деле диагональ составляет всего 48,5 дюймов. Хотя, половина дюйма при таких размерах не играет большой роли, но стоит и на это обратить внимание.Разрешение, естественно, составляет 4К. Производитель решил, что при такой диагонали и таком разрешении вы получаете идеальное изображение в фильмах и играх. Конечно, чтобы получить максимум удовольствия от продукта нужно смотреть контент исключительно в высоком разрешении. Работает телевизор на операционной системе webOS, которая отлично себя зарекомендовала — она очень шустрая, не зависает и позволяет запускать контент вроде программ или приложений от сервисов. Большего современному телевизору просто не нужно, ведь этого набора функций вам хватит с запасом для любых задач.

Компания Xiaomi отлично вошла на все рынки — смартфоны, планшеты, носимая электроника быстро понравились потенциальным покупателям своей низкой стоимостью и высоким уровнем качества. Теперь пришло время посмотреть на рынок телевизоров и у бренда это получается просто отлично вот уже который год подряд. К примеру, данный телевизор при наличии отличных характеристик стоит дешевле основных конкурентов с аналогичным качеством изображения. Да, это китайский бренд, но разве этот стереотип про продукцию Поднебесной еще не исчез? Качество у этой компании отличное.Диагональ дисплея у Xiaomi Mi TV 4A 50, почти как и у предыдущего телевизора, составляет 49,5 дюйма. В названии телевизора цифру решили округлить, чтобы выглядело красивее. Разрешение, естественно, 4К с поддержкой HDR. В темных сценах вы получаете более красивую картинку с повышенным уровнем контраста. Не сказать, что это большая новость, ведь почти каждый второй современный телевизор может похвастаться аналогичным бонусом, но все равно приятно. Работает телевизор на операционной системе Android с поддержкой всех необходимых программ и контента. Отличное решение от известной компании.