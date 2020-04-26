Лучший Mini-ITX корпус. Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 White

Для тех кто решился на компактную сборку ПК, предстоит начать с самого главного - покупки корпуса. Наша редакция MegaObzor.com подобрала несколько интересных решений Mini-ITX корпусов.

Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 White

Корпус Thermaltake Core V1 Snow – это модель, на основе которой можно создать достаточно компактную сборку. Если вы хотите сэкономить свободное место на рабочем столе, то обратите внимание на это решение. Белый цвет и лаконичный дизайн – одно из преимуществ для покупки.
Thermaltake Core V1 Snow проектировался под платы Mini-ITX. Вам стоит внимательно подбирать их для последующей установки. Непосредственно сама модель относится к типу Mini-Tower.

Блок питания необходимо докупать отдельно. Он устанавливается в нижней части конструкции. Изготовлен корпус с применением стали и алюминия. Материалы обеспечивают надежность и оптимальный вес, продолжительный срок службы. За счет применения особых решений при проектировании, происходит полноценный отток воздуха. Удается охлаждать самые мощные компоненты и поддерживать их стабильную температуру.

Выполнены входы под два порта USB 3.0. Внутрь можно поставить накопители форм-фактора 2.5 или 3.5 дюйма. Для дополнительного оснащения есть два слота расширения. Производитель предусмотрел окно в боковой части, чтобы можно было наслаждаться красотой выполненной сборки.

Fractal Design Node 304 White

В этом необычном корпусе найдется место всему: сюда легко встанут 6 HDD, что позволяет говорить о нем, как об основе для мощной информационной станции.
Окно на боковой панели выполняет, помимо декоративной, еще и охлаждающую функцию плюс служит пылевым фильтром для системы.

Активная система охлаждения здесь представлена тремя встроенными вентиляторами: два – 92х92 мм и один 120-миллиметровый.

Пространство внутреннего интерьера Fractal Design Node 304 позволяет разместить видеокарту до 310 мм.

Для быстрого доступа на панель корпуса выведены 2 USB-порта и аудиовыходы. Также корпус оснащен встроенным регулятором мощности вентиляторов.

Cooler Master MasterCase H100 Mesh

Компания Cooler Master представила компьютерный корпус MasterCase H100, выполненный в небольшом форм-факторе.
ейс рассчитан на установку материнских плат типоразмера mini-ITX и mini-DTX. Во фронтальной части размещён большой 200-миллиметровый вентилятор с многоцветной RGB-подсветкой.

Корпус имеет перфорацию, что улучшает циркуляцию воздуха и способствует более эффективному охлаждению внутренних компонентов. На интерфейсной панели располагаются гнёзда для наушников и микрофона, а также два стандартных порта USB Type-A.

Система на базе корпуса MasterCase H100 может быть оборудована полноразмерным блоком питания ATX.

Подходит для формирования компактных игровых компьютеров и домашних мультимедийных центров. Пользователи смогут установить дискретный графический ускоритель и накопители типоразмера 2,5 и 3,5 дюйма.

NZXT H210

NZXT H210 - компактный корпус, рассчитанный на установку материнских плат типоразмера mini-ITX.
Корпус имеет два слота для карт расширения и места для установки четырех накопителей.

Максимально допустимая длина карт расширения составляет 325 мм. Система охлаждения процессора может может достигать высоты 165 мм.

На передней панели имеется пара разъемов USB 3.1 и разъем для наушников и микрофона.

Phanteks Enthoo Evolv Shift X Black

Компания Phanteks готова предложить поклонникам высокий корпус для систем на основе плат форм-фактора Mini-ITX.
В Enthoo Evolv Shift X предусмотрены места для платы Mini-ITX , двухслотовой видеокарты длиной до 529 мм, процессорного кулера высотой до 82 мм, блока питания форм-факторов SFX, SFX-L и ATX длиной до 160 мм.

А также предусмотрены место для двух 3,5-дюймовых и четырёх 2,5-дюймовых накопителей, а также двух радиаторов СЖО (120 и 120–280 мм) и четырёх 120- или 140-мм вентиляторов.

В комплект поставки включены два 140-мм корпусных вентилятора, PCI-E райзер, удлинитель PCI-E Power 8-pin и другие аксессуары.

SilverStone SG13WB-Q White

Данный корпус подойдет для сборки различных компьютеров. Владельцу остается подобрать комплектующие с учетом последующего использования ПК, выполнить их установку.
Корпус SilverStone Sugo SG13WB-Q выполнен с применением элементов белого и черного цветов. Его стильное оформление понравится потенциальным покупателям.

Корпус поддерживает установку одного фронтального вентилятора с размерами 120 или 140 мм. Для охлаждения процессора можно использовать СЖО.

В данный корпус можно поставить материнскую плату Mini-DTX, Mini-ITX. Поддерживается использование блоков питания ATX, размещение БП осуществляется в верхней части.

Комментарии и отзывы Thermaltake Core V1
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