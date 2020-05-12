Лучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB White

AeroCool Cylon Mini White

На рынке компьютерных корпусов очень много различных моделей а любой вкус и цвет — бери и выбирай то, что нравится! Однако иногда у пользователей есть какие-то уникальные требования, вроде исключительно белого корпуса. В таких ситуациях приходится долго искать по просторам интернета модели и лишь надеяться, что они окажутся достаточно качественными. Мы решили избавить вас от страданий, предложив пять самых классных корпусов белого цвета. Осталось только подобрать подходящую по цене и стилю модель, после чего можно приступать к сборке стильного компьютера.

Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 White

Начнем нашу подборку лучших компьютерных корпусов с модели AeroCool Cylon Mini White, которая, без всякого сомнения, является идеальным вариантом для тех, кто хочет доступный вариант с хорошим качеством сборки и более-менее толстым каркасом. Производитель позаботился о внешнем виде своего компьютера, так что на лицевой стороне расположена яркая полоса с подсветкой — в темноте выглядит очень круто, сразу видно, что производитель понимает, как легким лаконичным штрихом можно добиться успеха. А ведь это лишь часть того, что подготовил нам производитель.На боковой панели расположена вставка из стекла, которая позволяет наблюдать за комплектующими компьютера и наслаждаться тем, как у вас все привлекательно выглядит. Особенно этот бонус будет приятен тем, кто хочет себе поставить видеокарту с подсветкой или материнскую плату с данным компонентом. Конечно, есть еще и декоративный кожух в корпусе, который прикроет блок питания и накопители от взора пользователя, так как это не самые привлекательные компоненты и их лучше не видеть совершенно. Настоятельно рекомендуем присмотреться к этой модели, корпус весьма достойно смотрится.

Zalman Z9 Neo Plus White

Достаточно интересным решением выступает корпус Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 White, который выглядит очень привлекательно и при этом вполне спокойно удовлетворяет все потребности пользователя. Производитель всегда радовал нас довольно прочными и надежными корпусами, которые не боятся ничего и при этом выполняют свою функцию на триста процентов. С данной моделью все точно так же, ведь разработчики явно вложили уйму средств в создании компактного, но удобного для использования корпуса. Если вам крайне нужен именно компактный корпус, то стоит обратить на эту модель свое внимание.Да, конечно, данный корпус уступает в плане комфорта при сборке более крупным корпусам, так как сюда можно поставить далеко не каждую видеокарту. С другой стороны, нужно понимать, что это весьма неплохое решение, которое создано для ценителей компактности и легкости. Достаточно поставить сюда подходящие комплектующие, чтобы компьютер полностью удовлетворял запросы потенциального покупателя. И, что самое приятное, этот производитель делает серьезный упор на толщину корпуса, так что тонкого каркаса вы здесь не увидите точно. А это, как нам кажется, является показателем качества.

Fractal Design Focus G White

Достаточно интересным корпусом является модель Zalman Z9 Neo Plus White, которая просто шикарно справляется с привлечением внимания аудитории. Стоит сказать, что это не полностью целый корпус, а модель с панелями белого и черного цвета, которые отлично сочетаются и выглядят очень привлекательно. К примеру, лицевая сторона продукта выполнена полностью из белого пластика с глянцевым покрытием, тогда как рамка вокруг этой панели окрашена в черный цвет. Однако выглядит это и правда достаточно привлекательно, чтобы мы могли обратить своё внимание на данную новинку. Все же далеко не всегда удается найти нечто подобное.Конечно, у этого корпуса тоже имеется панель прозрачная на правой стороне, сквозь которую пользователь сможет наблюдать за всеми своими яркими компонентами. Это очень полезно, так как не всегда компьютер стоит под столом и его никто не видит. У некоторых пользователей компьютер установлен на столе и приносит дополнительное удовольствие благодаря своему внешнему виду. Кроме того, нам очень понравилась внутренняя компоновка данного корпуса, она позволяет с комфортом проложить кабели и подключить все максимально комфортно. Это большой плюс, как нам кажется.

Deepcool Earlkase RGB White

Компания Fractal Design всегда славилась своими классными корпусами, которые не только выглядят привлекательно, но и является настоящим эталоном качества. Это не те тонкие, как фольга, модели, которые при любом давлении гнутся и издают неприятные звуки. Нет, модель Fractal Design Focus G White создана для тех, кто хочет купить корпус один раз и на десять-пятнадцать лет. Вы будете менять видеокарты и материнские платы с процессорами, а корпус все так же будет оставаться актуальным и оптимальным. Очень крутое решение, которое, правда, стоит вполне адекватных денег, что достаточно удивительно, учитывая стандартные цены от этого производителя.На просторах интернета бытует мнение, что у Fractal Design все корпуса очень дорогие и даже базовые модели стоят дороже, чем флагманы других компаний. На самом деле это не так, ведь производитель делает серьезный упор на качество, но при этом понимает, что не все пользователи могут себе позволить корпус за столь приличные деньги. Так что корпус Fractal Design Focus G White вполне можно назвать доступным, так как он стоит лишь немного дороже, чем потенциальные конкуренты по рынку. Стоит обратить свое внимание, если вы хотите купить корпус на очень длительное время.

Завершать нашу подборку лучших корпусов в белом цвете будет модель Deepcool Earlkase RGB White, которая обладает достаточно привлекательным дизайном и при этом может похвастаться продуманным каркасом. Нужно понимать, что красивый корпус — это лишь половина победы, но очень важно, чтобы при сборке компьютера пользователю было удобно и комфортно. Например, здесь имеется большой люк для установки системы охлаждения на процессор — пользователю даже не нужно снимать материнскую плату, чтобы сменить башню на своем процессоре. Это мелочь и такие люки есть почти у всех моделей корпусов, но все равно приятно.В плане внешнего вида корпус тоже достаточно привлекательно выглядит, ведь производитель отлично понимает, как продать потенциальному покупателю свой продукт. У Deepcool Earlkase RGB White довольно строгий дизайн лицевой панели, который позволяет использовать гаджет как для работы, так и для игровых задач. Можно, например, совершенно спокойно поставить корпус классную видеокарту, которая будет справляться с монтажом видео или с запуском игровых проектов. За свои деньги это просто шикарное устройство, которое можно посоветовать всем и каждому, ведь за эти деньги найти более классного конкурента весьма проблематично. Да и зачем, если у Deepcool Earlkase RGB White и так имеются все необходимые преимущества.