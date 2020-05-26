Лучший блок питания. Deepcool DA700 700W

Ginzzu CB600 600W

Выбрать блок питания для своего компьютера может далеко не каждый пользователь, ведь на просторах интернета есть просто море различных моделей, которые в каком-то смысле лучше или хуже. Мы решили отобрать из этого списка универсальные решения, которая после установки в компьютер будут полностью устраивать пользователя в плане тишины работы и производительности. Итак, давайте смотреть на выбранные варианты.

AeroCool VX Plus 600W

Начнем с достаточно доступного блока питания под названием Ginzzu CB600 600W, который обладает всеми необходимыми для нас характеристиками при достаточно низкой стоимости. Так, за Ginzzu CB600 600W производитель просит всего две тысячи рублей с копейками. Этого вполне достаточно, чтобы при выборе доступного компонента для сборки недорогого компьютера вы получали море положительных эмоций и ничего более. Конечно, низкая стоимость в данном случае совсем не значит, что компоненты внутри дешевые или некачественные. Нет, просто производитель решил, что нужно сделать упор на других преимуществах блока питания.К сожалению, у столь доступных продуктов обычно нет сертификата 80 Plus, так что говорить о точном КПД мы не можем. Однако при мощности в 600 Вт пользователь может быть уверенным в том, что компьютер будет работать стабильно, блок питания не будет слишком сильно гудеть или издавать неприятные звуки во время нагрузки. Среди бюджетных блоков питания данная модель является безоговорочным лидером, ведь найти что-то более доступное и с нормальным уровнем качества достаточно тяжело, если не сказать нереально. Обязательно стоит присмотреться к Ginzzu CB600 600W, если вам нужен недорогой БП для доступной сборки компьютера.

be quiet! System Power 9 500W

Компания AeroCool на рынке блоков питания достаточно давно и все это время выпускает весьма качественные решения, которые отлично справляются с поставленными задачами. Пользователю в большинстве ситуаций нужен недорогой блок питания, который сможет обеспечить мощностью компьютер и при этом не будет слишком шуметь. Требовать большего от блока питания будет разве что энтузиаст, который заплатить за свой выбор десять или даже больше тысяч рублей. Всем же остальным с головой хватит блока питания AeroCool VX Plus 600W, который, как вы догадались из названия, обладает мощностью в 600 Вт. Этого с запасом хватит, чтобы собрать мощный современный компьютер и не нагружать БП больше чем на половину.Кроме того, стоит отметить, что производитель при столь доступном решении сделал упор и на тишину работы данного устройства. Пользователю не нужно переживать, что в закрытом корпусе будет очень сильно шуметь данный компонент системы, так как здесь установлен неплохой вентилятор и радиатор. Конечно, если вы сильно нагрузите свой компьютер, то блок питания будет издавать больше шума, но в целом у данной модели достаточно высокое качество, чтобы даже при максимальной нагрузке у вас не было дискомфорта. Да и за эти деньги ничего лучше AeroCool VX Plus 600W на рынке нет, так что обязательно стоит присмотреться.

Thermaltake TR2 S 650W

Можно с уверенностью заявить, что на текущий момент одним из наиболее привлекательных решений выступает блок питания be quiet! System Power 9 500W, который не зря пользуется настолько высокой популярностью на рынке. Дело в том, что производитель сделал феноменальный упор на качество компонентов, так что продукт получился предельно надежным. При учете столь длительной гарантии пользователь может быть уверенным в том, что данное устройство проработает довольно долго — несколько лет как минимум. А учитывая, что блоки питания обычно покупают не на год и не на два, данное преимущество действительно имеет место быть.Кроме того, стоит обратить внимание на продвинутую систему охлаждения данного блока питания. Производитель используя в активном охлаждении дорогой вентилятор, который крутится с минимальным уровнем шума даже на предельных оборотах, тогда как на минимальных их не слышно вообще. Кроме того, стоит сказать, что система кабелей здесь тоже достаточно продвинутая — пользователь сможет без какого-либо труда справится с подключением материнской платы или видеокарты. Это тоже весьма приятное преимущество, ведь многим важен комфорт при сборке своего компьютера. be quiet! System Power 9 500W — одно из лучших решений на текущий момент в своем сегменте.

Deepcool DA700 700W

Достаточно популярным решением можно назвать модель Thermaltake TR2 S 650W, которая продается достаточно активно и при этом обладает всеми необходимыми для стабильной работы ПК функциями. Начнем с того, что у этого блока питания мощность составляет 650 Вт, чего хватит даже для довольно мощного компьютера с процессором под разгоном или видеокартой топового уровня. Если вы планируете собрать компьютер именно такого уровня, то обязательно присмотритесь к Thermaltake TR2 S 650W, ведь за эти деньги производитель предоставляет действительно достаточно производительности и качества сборки.К примеру, у большинства очень доступных блоков питания установлены дешевые компоненты, из-за чего производитель дает гарантию всего на год. У этого продукта гарантия заметно больше, что дает нам уверенность в том, что производитель уверен в качестве продаваемой им продукции. Также хотелось бы отметить наличие сертификата 80 Plus, который говорит о высоком уровне КПД — пользователю не нужно переживать о том, что реальная мощность блока питания будет ниже заявленной на упаковке. Да и в целом производитель нас еще никогда не подводил, так что обратите на это внимание при покупке.

Если же ваш компьютер оборудован достаточно производительным процессором, который под разгоном потребляет много энергии, плюс стоит видеокарта, а то и не одна, то нужно иметь чуть больше производительности от блока питания. Ведь если БП будет работать на пределе своих возможностей, то достаточно быстро устройство выйдет из строя, еле дожив до своего конца гарантийного срока. Если же блок питания работает на 50% или 60%, то срок его износа значительно увеличивается, позволяя пользователю работать с компьютером на протяжении длительного времени без необходимости менять блок питания.Также стоит сказать, что у данной модели, как вы уже догадались из названия, имеется мощность в 700 Вт, чего с головой достаточно для того, чтобы собирать как игровой компьютер, так и рабочую станцию довольно приличной мощности. Да, здесь тоже установлен продвинутый вентилятор, который отлично справляется с нагрузкой, позволяя компьютеру в закрытом корпусе не издавать лишних звуков вообще. Для многих пользователей тишина работы системы — важнейший параметр, так что Deepcool DA700 700W обладает неким преимуществом перед конкурентами. В этом плане производитель нас сильно порадовал, да и стоимость блока питания тоже весьма и весьма привлекательная.