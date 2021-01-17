Лучший блок питания для майнинга. HIGH POWER APT-1200F 1200W

В данном рейтинге, наша редакция представила ТОП-5 блоков питания для майнинга. Выбор основывался на нескольких критериях – отзывах тех, кто занимается добычей криптовалюты, сводных рейтингах и оценках специалистов.

Специализированный блок питания для майнинга – это важная составляющая фермы, без которой подключить нужное количество видеокарт и материнскую плату просто не получится.

Блок питания HIGH POWER APT-1200F 1200W

Блок питания High Power Astro GD 1200W [AGD-1200F] будет отличным решением для пользователей настольных персональных компьютеров, которым нужна большая мощность, качественное исполнение, высокая производительность и эффективность.Блок питания High Power Astro GD 1200W [AGD-1200F], обладающий мощностью в 1200 Вт, позволит самым требовательным геймерам и рядовым пользователям подключать самые требовательное и высокопроизводительное оборудование.

Для эффективного охлаждения производители установили в данный блок питания большой 13.5-сантиметровый вентилятор, крыльчатка которого окрашена в белый цвет. Лопасти сделаны из прочного и качественного пластика — он не только будет долго служить, но и делает устройство очень тихим, что будет важно пользователям, которые хотят сделать систему, создающую минимальное количество шума. Специальная система контролирует скорость вращения лопастей вентилятора — когда система находится под низкими нагрузками, вентилятор замедляется, а когда нагрузки повышаются — ускоряется.

Блок питания AeroCool ACPS-1800W

Блок питания AeroCool ACPS-1800W Специально разработан для максимальной нагрузки ферм для майнинга криптовалют. Работает без сбоев 24 часа в сутки 7 дней в неделю. ACPS обеспечивает КПД ферм для майнинга криптовалют до 90%.Модернизированный вентилятор диаметром 14 см с поддержкой терморегулирования обеспечивает скорость вращения на 2400 об/мин выше, чем обычные вентиляторы системы охлаждения ПК, подавая достаточно сильный поток воздуха, тем самым обеспечивая хорошую вентиляцию и охлаждение системы.

Два шариковых подшипника позволяют продлить срок службы вентилятора в тяжелых условиях эксплуатации.

С учетом конфигураций компонентов ферм для майнинга криптовалют в ACPS предусмотрено большее количество разъемов PCIe для видеокарт, а также разъемов SATA для адаптеров PCIe, чем в обычных игровых блоках питания.

Блок питания Super Flower Leadex Platinum (SF-1000F-14MP) 1000W

Блок питания Super Flower Leadex Platinum обеспечит стабильную работу даже мощного игрового компьютера с двумя видеокартами. В комплекте есть четыре винта с накатной головкой – вы сможете установить устройство, не пользуясь отвёрткой.Конструкция этой модели модульная, оснащена 24 различными разъёмами. Вы без проблем подсоедините к блоку материнскую плату, процессор, видеокарты, винчестеры и SSD-накопители.

Вместе с устройством поставляется большой комплект шлейфов, что избавит от поиска и покупки нужных проводов. Для удобного хранения съёмных кабелей есть тканевая сумка. Прибор защищён от поломки из-за перегрузки, скачков напряжения или замыкания сети. В экстремальной ситуации он моментально отключается.

За охлаждение блока отвечает 140-миллиметровый вентилятор. Его скорость автоматически подстраивается под нагрузку на компьютер. Чем она выше, тем быстрее крутятся лопасти. Специальный режим Eco позволяет сократить шум и расход электричества.

Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1050W Platinum

Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1050W с сертификатом энергоэффективности 80+ Platinum является компонентом для высокопроизводительного системного блока.Эта модель эффектно выглядит за счет встроенной светодиодной подсветки и характеризуется наибольшей мощностью на выходе 1050 Вт. Она комплектуется модульными отсоединяемыми кабелями с коннекторами на концах, такими как основной разъем питания, разъемы для снабжения энергией ЦПУ, накопителей и графических процессоров.

Предлагающий передовые решения для оптимизации энергопотребления блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1050W будет актуальным в мощной игровой сборке, так и в сборке майнинговой ферме. Оптимальное для работы БП напряжение на входе производитель оценивает в диапазоне 100-240 В.

Стабильность и надежность работы в течении долгого времени обеспечивается комплектующими самого высокого качества. Ключевой особенностью БП, является наличие специального микропроцессора, позволяющего отслеживать основные параметры работы ПК.

Комбинация из Toughpower iRGB PLUS 1050W Platinum и трех интеллектуальных платформ: приложения для ПК DPS G PC App 3.0, облачного сервиса DPS G Smart Power Management (SPM) Cloud 1.0, и мобильного приложения DPS G Mobile App 1.0 позволяет пользователям оценить и оптимизировать электропотребление.

Блок питания Enermax REVOLUTION87+ 1000W

Соответствующий форм-фактору ATX блок питания Enermax Revolution87+ 1000W станет отличным выбором для пользователей, которые хотят создать мощный, рассчитанный на выполнение самых серьезных задач компьютер.Номинальная мощность устройства равна 1 кВт: величина этого показателя свидетельствует о возможности эксплуатации нескольких производительных видеокарт и процессора любого уровня производительности. Источник питания характеризуется высоким уровнем энергоэффективности, соответствуя требованиям сертификата 80 PLUS Gold. Имеется активный корректор коэффициента мощности.

Эффективное охлаждение блока питания обеспечивает 139-миллиметровый вентилятор.

Блок питания Enermax Revolution87+ 1000W комплектуется отстегивающимися кабелями.

Вы сможете использовать только нужные вам кабели. Оплетка проводов помогает защитить их от повреждений и упрощает сборку системного блока. Помимо кабелей, в комплектацию источника питания входят сетевой кабель питания, крепежный комплект и документация. Блок питания имеет стильный внешний вид и привлекательную упаковку.