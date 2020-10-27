Лучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini Black

AeroCool Cylon Mini Black

Подбор идеального и недорогого корпуса для компьютера — очень щепетильная тема, ведь вариантов масса, они все выглядят красиво, но вот порекомендовать буквально каждую модель мы бы не смогли. Вместо этого мы отобрали самые интересные модели, которые стоят своих денег на триста процентов.

Thermaltake Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00 Black

Одним из самых доступных корпусов выступает модель AeroCool Cylon Mini Black, которая вполне привлекательно выглядит, стоит сущие копейки по сравнению с флагманскими вариантами, но при этом обладает всеми необходимыми элементами, чтобы пользователь мог собрать внутри классный компьютер и не переживал при этом из-за плохого качества материалов, проблем с толщиной металла и так далее. Это классический AeroCool Cylon Mini Black-корпус без блока питания в комплекте, который выполнен в черном цвете с прозрачной панелью на левой части корпуса. Через эту панель пользователь сможет смотреть на красивые комплектующие своей системы.Также стоит отметить, что на лицевой стороне корпуса размещена красивая декоративная панель, которая переливается всеми цветами радуги. Не сказать, что это как-то влияет на общую систему охлаждения, но выглядит привлекательно. Еще внутри много свободного места, достаточно много различных панелей для установки накопителей, есть даже декоративный кожух, который прикрывает блок питания и диски от взора пользователя. Это очень крутое решение, которое предоставляет пользователю возможность собрать очень стильную конструкцию, которая еще и стоит чуть дороже трех тысяч рублей.

Zalman N2 Black

Прямым конкурентом ранее описанному корпусу выступает модель Thermaltake Versa H17, которая представлена в двух вариантах — есть модель со сплошной панелью на левой стороне, а есть устройство с небольшим окном, через которое можно будет смотреть на комплектацию вашей системы. Стоит отметить, что мы рекомендуем все же брать вариант со сплошной панелью, так как она стоит немного дешевле, но при этом пользователь получает все те же особенности и функции. Все же когда речь идет о доступном корпусе, то стоит учитывать экономию даже в несколько сотен рублей — они могут позволить купить более продвинутую систему охлаждения, например. При этом, естественно, толку от этого будет куда больше, чем от просто окна в корпусе.В плане характеристик корпус Thermaltake Versa H17 тоже весьма неплох, у него довольно качественное железо в каркасе, это не какая-то там тонкая фольга, которая прогибается при нажатии. Корпус представлен в формате Mini-Tower, поддерживаются материнские платы mATX и Mini-ITX, чего вполне достаточно для сборки мощного компьютера для игр или просто для учебы в домашних условиях. Ничего необычного у корпуса нет, но за эти деньги пользователь получает высокое качество и строгий дизайн — вполне достойный набор преимуществ для данного сегмента.

Deepcool Matrexx 50 Black

Данный корпус на рынке уже достаточно давно, он активно продается и благодаря этому можно с уверенностью заявить, что в плане качества производитель не подвел. Все же пользователи уже давно протестировали сборки в данном корпусе, изучили все преимущества и недостатки, так что о них можно легко прочитать на любом из интернет-магазинов. Корпус не обладает каким-то вызывающим дизайном, он весьма простой и лаконичный, но внутри есть много пространства для того, чтобы вы могли с комфортом расположить и видеокарту, и систему охлаждения, и все накопители. Все же комфорт при сборке тоже важен, особенно когда речь заходит о сборке компьютера в недорогом корпусе.Да, на лицевой панели корпуса расположено специальное окно для оптического привода, которым никто не пользуется уже лет десять, но в определенных ситуациях это действительно важный бонус. Например, кто-то может записывать видео или фото на диски для длительного хранения, в этом случае оптический привод нужен. Также на лицевой панели расположена декоративная перфорация, сквозь которую воздух легко попадает внутрь корпуса и позволяет нормально продувать систему. Это тоже преимущество, так как через лицевую панель в корпус попадает больше всего свежего воздуха. За свои деньги это просто шикарный выбор на любой случай.

Cooler Master MasterBox MB520 (MCB-B520-KANN-S00) Black/red

Более привлекательным, но и дорогим, вариантом выступает корпус Deepcool Matrexx 50, который разрабатывался явно с прицелом на тех пользователей, которые не могут позволить себе флагманский корпус, но хотят получить все те бонусы, которые есть у флагмана. Здесь на лицевой панели расположена стеклянная вставка во весь рост, через которую видны вентиляторы с подсветкой. Может это и не самое эффективное решение в плане охлаждения, ведь на вентиляторы будет поступать крайне мало воздуха, но выглядит очень эффектно. Естественно, такая же панель имеется на боковой стороне, через нее тоже можно видеть комплектующие системы и наслаждаться их подсветкой. Если она, конечно, есть.Внутри корпуса довольно много пространства, так что проблем с установкой даже длинных видеокарт не возникнет, с башенными кулерами тоже проблем не будет, ведь высота довольно приличная. При этом есть декоративная панель, которая прикрывает блок питания и диски от взора, так как красиво их никак не расположить, а портить общие впечатления от корпуса не хочется. Очень крутой с виду корпус с хорошим каркасом и множеством продуманных моментов, особенно стоит обратить своё внимание на фронтальную панель — она очень эффектно выглядит. Но, конечно, и стоит такая красота чуть дороже, чем предыдущие варианты.

Завершать нашу статью о доступных и качественных компьютерных корпусах будет модель Cooler Master MasterBox MB520, которая выглядит очень внушительно, при этом стоит корпус недорого. Это самое главное — иногда производители красивых вариантов просят за свои продукты безумные деньги, так что пользователи просто отказываются от приобретения столь дорого компонента. Зачем тратить, например, двадцать тысяч рублей на корпус, если можно эти деньги потратить с большей пользой для производительности системы? У Cooler Master MasterBox MB520 такой проблемы нет — производитель показал действительно шикарную модель, которая стоит вменяемых денег.На фронтальной стороне корпуса тоже размещена панель прозрачная, сквозь которую видны вентиляторы с подсветкой. Нельзя сказать, что это новость, ведь на рынке подобных решений на самом деле очень много, но смотрится дорого и круто. Есть, конечно же, прозрачная панель, внутри просто тонна места для укладки кабелей, установки материнской платы любого формата, видеокарты и прочих бонусов. То есть, это полноценная почти флагманская модель с небольшими оговорками, которая при этом стоит чуть дороже совсем уж доступного варианта.