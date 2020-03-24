AOC 43M3083 43" (2018)

Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5" (2019)

Начнем с самого доступного телевизора, который нам не стыдно вам посоветовать. Стоит понимать, что не у всех бюджет позволяет купить дорогой телевизор с большой диагональю и 4К-разрешением, так что нужно учитывать бюджеты разного размера. У этого телевизора диагональ дисплея составляет 43 дюйма и этого предостаточно, чтобы вы с удовольствием смотрели фильмы и сериалы, получали удовольствие от происходящего на дисплее и не думали о том, что покупка телевизора разорила ваш семейный бюджет. Разрешение у телевизора составляет 1920 на 1080 точек, этого вполне достаточно.Конечно, за низкую стоимость при таких характеристиках пришлось платить некоторыми минусами продукта. Так, у телевизора нет поддержки умных функций и операционной системы — это просто инструмент, на который можно выводить картинку с ноутбука, подключить кабельное или цифровое телевидение. Не можем сказать, что это проблема, ведь по сей день пользователи весьма активно смотрят телевидение именно по кабелю. Зато телевизор максимально доступный, у него достойные характеристики и прочие бонусы, которые понравятся потенциальному покупателю. За эти деньги купить что-то более доступное не выйдет.

Samsung UE43NU7090U 43" (2018)

На фоне предыдущего телевизора данная модель выглядит более бедно, но это лишь на первый взгляд. Компания Xiaomi выпускает достаточно доступные телевизоры с хорошим набором преимуществ, но делает упор на умные функции. У этого телевизора, к примеру, есть операционная система Android, которая позволяет устанавливать приложения из магазина, пользоваться различными умными функциями и так далее. За это, конечно же, приходится платить дополнительные деньги, так как для запуска всех этих умных функций нужно использовать процессор и оперативную память. В итоге при диагонали 31,5 дюймов и разрешении 1366 на 768 точек телевизор стоит столько же, сколько и предыдущая модель.Стоит ли переплачивать за умные функции? Да, если вы хотите ими пользоваться. То есть, если вы смотрите телевизор по кабельному и вас больше ничего не интересует, то можно смело брать предыдущий телевизор от компании AOC и получать более качественную картинку за те же деньги. Если же вы хотите смотреть сериалы и фильмы по Wi-Fi, устанавливать различные программы и получать от телевизора больше функций, то стоит платить и получать действительно умный гаджет. В плане качества вопросов нет, компания делает отличные продукты на протяжении длительного времени.

LG 43LM5700 42.5" (2019)

Конечно, компания Samsung является условным лидером на рынке — производитель не только выпускает телевизоры, но и сам делает для него матрицы. Благодаря этому пользователи получают более современные и качественные решения, плюс могут не переживать о качестве сборки. В этом плане производитель тоже себя отлично зарекомендовал и вот уже много лет выпускает наиболее качественную продукцию на рынке. Мы же рекомендуем к покупке довольно доступную модель телевизора, которая обладает всеми необходимыми для нас преимуществами. Телевизор выглядит очень круто и показывает хорошую картинку — большего мы от него при такой цене и не требуем.Диагональ дисплея составляет 43 дюйма, а разрешение составляет 3840 на 2160 точек. Да, это 4К-разрешение, которое предоставляет совершенно иные ощущения от просмотра фильмов или запуска игр с консолей. Картинка очень четкая, яркая и сочная, она моментально привлекает к себе внимание и разница по сравнению с Full HD видна невооруженным взглядом. Да, здесь нет всех тех новомодных функций и преимуществ, к которым многие привыкли на современных моделях, но в плане качества изображения телевизор очень порадовал. Со своей задачей он справляется на пять с плюсом.

Hyundai H-LED55EU7008 55" (2019)

Конечно, если мы уж заговорили про корейских производителей телевизоров, то не сказать про компанию LG было бы странно. Данный производитель в течение достаточно длительного времени производит крутые модели, делая упор именно на качестве. То есть, пока конкуренты могут использовать дешевый пластик и плохие комплектующие в попытках сделать продукт доступнее, в LG делают упор на дорогих материалах, качественной начинке и долговечности. Этот телевизор тоже может похвастаться всеми перечисленными бонусами, так как компания сделала классный продукт и он пользуется спросом на рынке вот уже второй год.Главным преимуществом телевизора является качество картинки — разработчики порадовали разрешением 1920 на 1080 точек при диагонали 42,5 дюймов, плюс есть поддержка HDR и прочие мелкие бонусы. Конечно, это не 4К-разрешение, но в плане качества изображения тоже вопросов нет. Кроме того, нужно понимать, что это чуть более современная модель с большим набором бонусов и преимуществ, что тоже играет важную роль при выборе устройства потенциальным покупателем. И, естественно, стоит понимать, что некоторые устройства LG, купленные в 90-х годах, до сих пор работают отменно.

Sony KDL-40RE353 40" (2017)

Теперь давайте поговорим о большой диагонали, которая для многих пользователей является важнейшим параметром при выборе телевизора. Впрочем, в этом есть доля логики — на большой диагонали смотреть классные фильмы куда приятнее, чем на маленьком экранчике. И мы рекомендуем фанатам большой диагонали приобрести телевизор Hyundai H-LED55EU7008, который не только крут в плане качества, но и предоставляет действительно крутое качество картинки. Если вы еще и контент будете качать в нормальном качестве, то получится идеальный вариант для просмотра фильмов в одиночестве или в шумной компании.Телевизор может похвастаться диагональю в 55 дюймов при разрешении 3840 на 2160 точек. Это достаточно крутое качество, чтобы вы смотрели фильм в разрешении 4К и могли рассмотреть даже мельчайшие детали на экране. Также стоит похвалить продукт за дорогую матрицу, которая выдает качественное изображение. Хорошие углы обзора, высокая яркость, реалистичная цветопередача — что может быть лучше. Главное для этого телевизора качать фильмы и сериалы исключительно в 4К-разрешении, иначе весь смысл столь дорогой модели будет банально растерян.

Компания Sony входит в тройку самых популярных производителей телевизоров на планете не просто так — компания выпускает очень качественные продукты с хорошей картинкой. Все же многим пользователям именно качество изображения важнее, чем умные функции и возможность установить приложения на телевизор. В этом плане Sony KDL-40RE353 нас очень порадовал и мы можем со спокойной душой рекомендовать именно этот телевизор к приобретению. Высокое качество цветопередачи вместе с высоким уровнем контрастности позволяют наслаждаться качественными фильмами на большом экране.Да, благодаря тому, что телевизор достаточно старый, ведь он выпущен в 2017 году, у него нет того шикарного набора бонусов, который есть у современных моделей, но на качестве изображения это вообще никак не сказывается. Отличный телевизор для просмотра качественного контента.