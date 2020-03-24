AOC 43M3083 43" (2018)
Начнем с самого доступного телевизора, который нам не стыдно вам посоветовать. Стоит понимать, что не у всех бюджет позволяет купить дорогой телевизор с большой диагональю и 4К-разрешением, так что нужно учитывать бюджеты разного размера. У этого телевизора диагональ дисплея составляет 43 дюйма и этого предостаточно, чтобы вы с удовольствием смотрели фильмы и сериалы, получали удовольствие от происходящего на дисплее и не думали о том, что покупка телевизора разорила ваш семейный бюджет. Разрешение у телевизора составляет 1920 на 1080 точек, этого вполне достаточно. Конечно, за низкую стоимость при таких характеристиках пришлось платить некоторыми минусами продукта. Так, у телевизора нет поддержки умных функций и операционной системы — это просто инструмент, на который можно выводить картинку с ноутбука, подключить кабельное или цифровое телевидение. Не можем сказать, что это проблема, ведь по сей день пользователи весьма активно смотрят телевидение именно по кабелю. Зато телевизор максимально доступный, у него достойные характеристики и прочие бонусы, которые понравятся потенциальному покупателю. За эти деньги купить что-то более доступное не выйдет.
Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5" (2019)
На фоне предыдущего телевизора данная модель выглядит более бедно, но это лишь на первый взгляд. Компания Xiaomi выпускает достаточно доступные телевизоры с хорошим набором преимуществ, но делает упор на умные функции. У этого телевизора, к примеру, есть операционная система Android, которая позволяет устанавливать приложения из магазина, пользоваться различными умными функциями и так далее. За это, конечно же, приходится платить дополнительные деньги, так как для запуска всех этих умных функций нужно использовать процессор и оперативную память. В итоге при диагонали 31,5 дюймов и разрешении 1366 на 768 точек телевизор стоит столько же, сколько и предыдущая модель. Стоит ли переплачивать за умные функции? Да, если вы хотите ими пользоваться. То есть, если вы смотрите телевизор по кабельному и вас больше ничего не интересует, то можно смело брать предыдущий телевизор от компании AOC и получать более качественную картинку за те же деньги. Если же вы хотите смотреть сериалы и фильмы по Wi-Fi, устанавливать различные программы и получать от телевизора больше функций, то стоит платить и получать действительно умный гаджет. В плане качества вопросов нет, компания делает отличные продукты на протяжении длительного времени.
Samsung UE43NU7090U 43" (2018)
Конечно, компания Samsung является условным лидером на рынке — производитель не только выпускает телевизоры, но и сам делает для него матрицы. Благодаря этому пользователи получают более современные и качественные решения, плюс могут не переживать о качестве сборки. В этом плане производитель тоже себя отлично зарекомендовал и вот уже много лет выпускает наиболее качественную продукцию на рынке. Мы же рекомендуем к покупке довольно доступную модель телевизора, которая обладает всеми необходимыми для нас преимуществами. Телевизор выглядит очень круто и показывает хорошую картинку — большего мы от него при такой цене и не требуем. Диагональ дисплея составляет 43 дюйма, а разрешение составляет 3840 на 2160 точек. Да, это 4К-разрешение, которое предоставляет совершенно иные ощущения от просмотра фильмов или запуска игр с консолей. Картинка очень четкая, яркая и сочная, она моментально привлекает к себе внимание и разница по сравнению с Full HD видна невооруженным взглядом. Да, здесь нет всех тех новомодных функций и преимуществ, к которым многие привыкли на современных моделях, но в плане качества изображения телевизор очень порадовал. Со своей задачей он справляется на пять с плюсом.
LG 43LM5700 42.5" (2019)
Конечно, если мы уж заговорили про корейских производителей телевизоров, то не сказать про компанию LG было бы странно. Данный производитель в течение достаточно длительного времени производит крутые модели, делая упор именно на качестве. То есть, пока конкуренты могут использовать дешевый пластик и плохие комплектующие в попытках сделать продукт доступнее, в LG делают упор на дорогих материалах, качественной начинке и долговечности. Этот телевизор тоже может похвастаться всеми перечисленными бонусами, так как компания сделала классный продукт и он пользуется спросом на рынке вот уже второй год. Главным преимуществом телевизора является качество картинки — разработчики порадовали разрешением 1920 на 1080 точек при диагонали 42,5 дюймов, плюс есть поддержка HDR и прочие мелкие бонусы. Конечно, это не 4К-разрешение, но в плане качества изображения тоже вопросов нет. Кроме того, нужно понимать, что это чуть более современная модель с большим набором бонусов и преимуществ, что тоже играет важную роль при выборе устройства потенциальным покупателем. И, естественно, стоит понимать, что некоторые устройства LG, купленные в 90-х годах, до сих пор работают отменно.
Hyundai H-LED55EU7008 55" (2019)
Теперь давайте поговорим о большой диагонали, которая для многих пользователей является важнейшим параметром при выборе телевизора. Впрочем, в этом есть доля логики — на большой диагонали смотреть классные фильмы куда приятнее, чем на маленьком экранчике. И мы рекомендуем фанатам большой диагонали приобрести телевизор Hyundai H-LED55EU7008, который не только крут в плане качества, но и предоставляет действительно крутое качество картинки. Если вы еще и контент будете качать в нормальном качестве, то получится идеальный вариант для просмотра фильмов в одиночестве или в шумной компании. Телевизор может похвастаться диагональю в 55 дюймов при разрешении 3840 на 2160 точек. Это достаточно крутое качество, чтобы вы смотрели фильм в разрешении 4К и могли рассмотреть даже мельчайшие детали на экране. Также стоит похвалить продукт за дорогую матрицу, которая выдает качественное изображение. Хорошие углы обзора, высокая яркость, реалистичная цветопередача — что может быть лучше. Главное для этого телевизора качать фильмы и сериалы исключительно в 4К-разрешении, иначе весь смысл столь дорогой модели будет банально растерян.
Sony KDL-40RE353 40" (2017)
Компания Sony входит в тройку самых популярных производителей телевизоров на планете не просто так — компания выпускает очень качественные продукты с хорошей картинкой. Все же многим пользователям именно качество изображения важнее, чем умные функции и возможность установить приложения на телевизор. В этом плане Sony KDL-40RE353 нас очень порадовал и мы можем со спокойной душой рекомендовать именно этот телевизор к приобретению. Высокое качество цветопередачи вместе с высоким уровнем контрастности позволяют наслаждаться качественными фильмами на большом экране. Да, благодаря тому, что телевизор достаточно старый, ведь он выпущен в 2017 году, у него нет того шикарного набора бонусов, который есть у современных моделей, но на качестве изображения это вообще никак не сказывается. Отличный телевизор для просмотра качественного контента.