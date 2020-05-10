Лучший чехол для Huawei Honor 8X Max

В погоне за новыми преимуществами смартфонов многие компании стали делать свои гаджеты еще более громоздким, дабы увеличить диагональ дисплея. Это очень круто, когда у тебя есть возможность на большом дисплее посмотреть какой-то фильм или сериал с комфортом, однако у больших дисплеев есть и недостаток — одно падение и ваш гаджет уже требует полной замены дисплея или его защитного стекла, что, впрочем, одно и то же. Например, чехол для Huawei Honor 8X Max (ARE-AL00) 7.12" является просто обязательной покупкой, так как без него у вас есть огромный шанс достаточно быстро отправиться в сервис при одном неудачном движении.Давайте объясним все более понятно, чтобы пользователь понимал, при чем диагональ к поломке и так далее. Дело в том, что чем больше диагональ дисплея, тем больше шансов на то, что при ударе дисплей треснет или лопнет. Это стандартные законы физики — чем больше объекты из стекла, тем меньше усилий нужно для того, чтобы это стекло разбить. Кроме того, стоит понимать, что на смартфоны ставится не обычное стекло, а специальное, закаленное. У этого стекла есть одна особенность — оно довольно прочное и не позволяет оставлять на себе царапины даже прочным предметам, но чем прочнее материал, тем он более хрупкий.

В итоге получается, что вы можете совершенно спокойно водить по дисплею ключами, но ничего с ним при этом не случится. Однако достаточно один раз уронить этот дисплея на ребро, чтобы пошла трещина или полностью разлетелось защитное покрытие. В этом плане защита только одна — прочный чехол, который позволит нам защитить дисплей с диагональю свыше семи дюймов при падении. Благо, вариантов, которые могут справиться с подобной задачей, очень много — пользователь волен выбрать один из нескольких вариантов, которые просто отлично подходят под вкусовые предпочтения.Например, отлично с задачей защиты дисплея при падениях справляется пластиковый чехол или чехол из силикона. Он отлично принимает удар на себя, гася вибрацию, после чего ломается сам. Конечно, чехол при падении с большой высоты треснет или получил серьезную вмятину, но зато заменить чехол намного дешевле, чем, к примеру, заменить дисплей за треть стоимости нового смартфона. Так что мы настоятельно рекомендуем присмотреться к данному типу аксессуаров, чтобы спасти гаджет от малейших царапин и серьезных повреждений. Оно того действительно стоит.