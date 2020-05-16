Лучший детский планшет. MonsterPad 2

Планшет MonsterPad 2

Современные дети осваивают цифровую технику уже с 3-летнего возраста. Правильно подобранный гаджет станет отличным средством обучения, развития и конечно же отличным подарком на день рождение.

Самый забавный детский планшет MonsterPad теперь с мобильным интернетом и поддержкой сим-карты. Встречайте новый MonsterPad 2, еще более яркий, еще более удобный и мобильный.Качественный IPS-экран, продвинутый Android 8.1 Go edition, 4-ядерный процессор, 16 Гб встроенный памяти и, конечно же, долгожданный слот для симки.

Планшет получил непревзойденный дизайн, удобное детское меню, функции родительского контроля и полный доступ к фирменному каталогу приложений TURBO, в котором можно найти отличные игры и обучалки для малышей.

Также во второй версий планшета MonsterPad улучшенные характеристики, укрепленные боковины на корпусе, возможность использовать симку с поддержкой функций мобильного телефона, мобильного интернета и навигации.

Планшет DEXP Ursus L370i Kid's

Планшет MonsterPad 2 - это яркое мобильное детство и современные технологии в развитии и обучении вашего ребенка.

Dexp Ursus L370i Kid's - специально разработанный для детей планшет. который развлечет вашего ребенка в дороге или дома. Ещё планшет Dexp Ursus L370i Kid's оснащен прорезиненными накладками, чтобы надежно лежать в маленьких ручках.Благодаря его небольшому размеру и весу 322 г это будет очень удобно. Мультфильмы и игры на 7-дюймовом дисплее отображаются с разрешением до 1024x600 пикселей, четко и детализированно.

Детский планшет DEXP Ursus L370i Kid's оснастили четырехъядерным процессором в паре 1 ГБ оперативной памяти. Благодаря этому несколько приложений будут работать одновременно без зависаний.

Планшет Prestigio Kids 3997

За счет модулей 3G и Wi-Fi ребенок нигде не останется без любимых игр и мультфильмов. Фронтальная камера на 0.3 Мп дополнена микрофоном и динамиком. Это позволяет использовать детский планшет Dexp Ursus L370i Kid's для связи с близкими. Фото и видео делать можно на основную 2-мегапиксельную камеру.

Детский планшет Prestigio Kids 3997 имеет эргономичную конструкцию, которую маленькие ручки ребенка удерживают с удобством.Диагональ IPS-экрана модели составляет 7 дюймов и сочетается с разрешением 1024x600 пикселей. Емкостный сенсорный дисплей поддерживает технологию multitouch.

В основе работоспособности детского планшета Prestigio Kids 3997 отвечает процессор Rockchip RK3126 на 4 ядра, видеопроцессор Mali-400 и 1 ГБ оперативной памяти. Это позволяет ребенку пользоваться развивающими приложениями, проходить несложные игры и смотреть мультфильмы без тормозов.

Планшет Huawei MediaPad T3 Kid's

Для хранения всех нужных файлов имеются 16 ГБ встроенной памяти. Увеличить этот показатель можно за счет карты типа microSD объемом до 64 ГБ. Для выхода в интернет в конструкции планшета Prestigio Kids 3997 предусмотрен модуль Wi-Fi. Делать необходимые фото и видео можно на камеры разрешением 2 и 0.3 Мп. ТАкже динамики и микрофон дополняют возможности планшета.

Детский планшет Huawei T3 Kid's Wi-Fi обладает диагональю в 7 дюймов с разрешению в 1024x600 и плотности пикселей 169.5 ppi.Благодаря этому глаза малыша не будут уставать даже при продолжительном просмотре мультфильмов или прохождении игр.

Емкостный IPS-экран поддерживает технологию Multitouch. Базируется устройство на основе процессора MediaTek MT8127 с 4 ядрами и частотой 1.3 ГГц. Видеопроцессор Mali-450MP4 сочетается в планшете с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти встроенной.

Выход в Интернет представленным устройством осуществляется посредством использования Wi-Fi-модуля. Так как модель предназначена для использования юными пользователями, родитель может установить режим безопасного посещения.

Планшет TurboKids Star 16

Благодаря двум камерам по 2 Мп каждая можно делать смешные фото, селфи или поддерживать видеосвязь с родителями. Huawei T3 Kid's Wi-Fi обладает небольшими размерами и удобен для удержания в детских руках.

Детский планшет TurboKids Star 16 ГБ в пластиковом синем корпусе выпускается специально для юных пользователей, открывая им доступ к широкому спектру развлекательного и развивающего контента.

В устройстве использован дисплей с диагональю 10.1 дюйма и наибольшим разрешением 1280x800 пикс., в основу которого положена матрица IPS. Планшет оснащается процессором Rockchip RK3326, 1 ГБ оперативной памяти, видеоускорителем Mali-G31 MP2.

Мобильное устройство снабжается основной тыловой и фронтальной камерами, имеет встроенную АКБ емкостью 5000 мАч. В режиме воспроизведения видео он поддерживает работу в течение 3 ч. без подзарядки.

Для сохранения приложений, музыки и видео детский планшет TurboKids Star предоставляет 16 ГБ интегрированной памяти. Благодаря наличию слота под накопитель вы сможете присоединить к нему карту памяти micro SD или micro SDHC объемом до 32 ГБ, обеспечив расширение долговременной памяти.