Лучший детский планшет. MonsterPad 2

Современные дети осваивают цифровую технику уже с 3-летнего возраста. Правильно подобранный гаджет станет отличным средством обучения, развития и конечно же отличным подарком на день рождение.

Планшет MonsterPad 2

Самый забавный детский планшет MonsterPad теперь с мобильным интернетом и поддержкой сим-карты. Встречайте новый MonsterPad 2, еще более яркий, еще более удобный и мобильный.
Качественный IPS-экран, продвинутый Android 8.1 Go edition, 4-ядерный процессор, 16 Гб встроенный памяти и, конечно же, долгожданный слот для симки.

Планшет получил непревзойденный дизайн, удобное детское меню, функции родительского контроля и полный доступ к фирменному каталогу приложений TURBO, в котором можно найти отличные игры и обучалки для малышей.

Также во второй версий планшета MonsterPad улучшенные характеристики, укрепленные боковины на корпусе, возможность использовать симку с поддержкой функций мобильного телефона, мобильного интернета и навигации.

Планшет MonsterPad 2 - это яркое мобильное детство и современные технологии в развитии и обучении вашего ребенка.

Планшет DEXP Ursus L370i Kid's

Dexp Ursus L370i Kid's - специально разработанный для детей планшет. который развлечет вашего ребенка в дороге или дома. Ещё планшет Dexp Ursus L370i Kid's оснащен прорезиненными накладками, чтобы надежно лежать в маленьких ручках.
Благодаря его небольшому размеру и весу 322 г это будет очень удобно. Мультфильмы и игры на 7-дюймовом дисплее отображаются с разрешением до 1024x600 пикселей, четко и детализированно.

Детский планшет DEXP Ursus L370i Kid's оснастили четырехъядерным процессором в паре 1 ГБ оперативной памяти. Благодаря этому несколько приложений будут работать одновременно без зависаний.

За счет модулей 3G и Wi-Fi ребенок нигде не останется без любимых игр и мультфильмов. Фронтальная камера на 0.3 Мп дополнена микрофоном и динамиком. Это позволяет использовать детский планшет Dexp Ursus L370i Kid's для связи с близкими. Фото и видео делать можно на основную 2-мегапиксельную камеру.

Планшет Prestigio Kids 3997

Детский планшет Prestigio Kids 3997 имеет эргономичную конструкцию, которую маленькие ручки ребенка удерживают с удобством.
Диагональ IPS-экрана модели составляет 7 дюймов и сочетается с разрешением 1024x600 пикселей. Емкостный сенсорный дисплей поддерживает технологию multitouch.

В основе работоспособности детского планшета Prestigio Kids 3997 отвечает процессор Rockchip RK3126 на 4 ядра, видеопроцессор Mali-400 и 1 ГБ оперативной памяти. Это позволяет ребенку пользоваться развивающими приложениями, проходить несложные игры и смотреть мультфильмы без тормозов.

Для хранения всех нужных файлов имеются 16 ГБ встроенной памяти. Увеличить этот показатель можно за счет карты типа microSD объемом до 64 ГБ. Для выхода в интернет в конструкции планшета Prestigio Kids 3997 предусмотрен модуль Wi-Fi. Делать необходимые фото и видео можно на камеры разрешением 2 и 0.3 Мп. ТАкже динамики и микрофон дополняют возможности планшета.

Планшет Huawei MediaPad T3 Kid's

Детский планшет Huawei T3 Kid's Wi-Fi обладает диагональю в 7 дюймов с разрешению в 1024x600 и плотности пикселей 169.5 ppi.
Благодаря этому глаза малыша не будут уставать даже при продолжительном просмотре мультфильмов или прохождении игр.

Емкостный IPS-экран поддерживает технологию Multitouch. Базируется устройство на основе процессора MediaTek MT8127 с 4 ядрами и частотой 1.3 ГГц. Видеопроцессор Mali-450MP4 сочетается в планшете с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти встроенной.

Выход в Интернет представленным устройством осуществляется посредством использования Wi-Fi-модуля. Так как модель предназначена для использования юными пользователями, родитель может установить режим безопасного посещения.

Благодаря двум камерам по 2 Мп каждая можно делать смешные фото, селфи или поддерживать видеосвязь с родителями. Huawei T3 Kid's Wi-Fi обладает небольшими размерами и удобен для удержания в детских руках.

Планшет TurboKids Star 16

Детский планшет TurboKids Star 16 ГБ в пластиковом синем корпусе выпускается специально для юных пользователей, открывая им доступ к широкому спектру развлекательного и развивающего контента.

В устройстве использован дисплей с диагональю 10.1 дюйма и наибольшим разрешением 1280x800 пикс., в основу которого положена матрица IPS. Планшет оснащается процессором Rockchip RK3326, 1 ГБ оперативной памяти, видеоускорителем Mali-G31 MP2.

Мобильное устройство снабжается основной тыловой и фронтальной камерами, имеет встроенную АКБ емкостью 5000 мАч. В режиме воспроизведения видео он поддерживает работу в течение 3 ч. без подзарядки.

Для сохранения приложений, музыки и видео детский планшет TurboKids Star предоставляет 16 ГБ интегрированной памяти. Благодаря наличию слота под накопитель вы сможете присоединить к нему карту памяти micro SD или micro SDHC объемом до 32 ГБ, обеспечив расширение долговременной памяти.
Комментарии и отзывы MonsterPad 2
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