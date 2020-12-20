Лучший фитнес браслет. Samsung Galaxy Fit2

Samsung Galaxy Fit2
Фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit2 создан для тех, кто следит за здоровьем, занимается спортом и ценит высокую эффективность используемой техники. Он помогает оставаться на связи в любой ситуации – даже под водой. Новую модель с 3D-стеклом и широким полноцветным AMOLED-дисплеем при толщине 11,1 мм создали более удобной и компактной, чем предыдущую, Galaxy Fit. Теперь у фитнес-браслета дышащий и впитывающий влагу ремешок.
Samsung Galaxy Fit2 может отслеживать активность и качество сна владельца до 21 дня без подзарядки. Он оценивает частоту сердечных сокращений и считает сожжённые калории, что незаменимо при кардиотренировках. Гаджет умеет отслеживать динамику сна, после чего даёт советы по улучшению его качества. Приятный бонус для владельцев смартфона Galaxy: подключив к нему браслет, вы сможете читать уведомления, отправлять быстрые ответы на сообщения и управлять плейлистом.
Сейчас как никогда важно соблюдать гигиену: Galaxy Fit2 напоминает о необходимости помыть руки и контролирует длительность этого процесса. А чтобы приглушить ваше волнение, он отследит уровень стресса и даст рекомендации по дыхательным упражнениям.
Фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit2 Black помогает отразить индивидуальность владельца с помощью большого выбора циферблатов: установите любой из 70 предложенных, а завтра поменяйте на новый.
HUAWEI Band 4 Pro
С фитнес-браслетом Huawei Band 4 Pro вы наконец сможете мотивировать себя регулярно заниматься спортом и вовремя ложиться спать. За счёт этого ваша физическая форма и самочувствие значительно улучшатся. C HUAWEI Band 4 Pro результат пробежки или занятий на велотренажёре вы увидите наглядно в цифрах и графиках сразу же после тренировки.
Встроенные чувствительные датчики позволяют подсчитать число шагов, пройденное расстояние, количество сожжённых калорий, измерить пульс и отследить режим сна. Тем, кто работает в офисе, особенно пригодятся оповещения о том, что пришла пора немного размяться и пошевелиться.
Для того чтобы информация о вашей физической активности выводилась на большой экран смартфона, скачайте на него мобильное приложение Huawei Health, доступное для Android и iOS. Программа автоматически найдёт фитнес-браслет после установки. От вас лишь потребуется нажать на кнопку "Добавить".
Наденьте трекер и в бассейн, поскольку он спокойно выдерживает погружения в воду. И всё благодаря тому, что корпус из прочного пластика обработан специальным защитным составом.
От аккумулятора Huawei Band 4 Pro легко проработает две недели, не требуя подзарядки. При этом на восполнение энергии уйдёт минимум времени, а именно полтора часа.
Xiaomi Mi Band 5
Фитнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band 5 Global – отличный выбор для людей, тщательно следящих за состоянием своего здоровья и предпочитающих физическую активность любым другим видам досуга. Гаджет не только измеряет количество проделанных шагов и сожжённых калорий и отслеживает сердечный ритм и сон, но ещё и оценивает каждое ваше движение во время тренировки и предоставляет персональное руководство по упражнениям. Благодаря наличию функции мониторинга давления вы наконец узнаете, что именно является триггером его повышения. Снять напряжение в теле помогут дыхательные техники длительностью всего несколько минут.
Устройство предлагает вам 11 профессиональных режимов для занятий спортом, в том числе шейпингом и йогой. Девушкам и женщинам пригодится удобный календарь для отслеживания цикла.
Модель оснащена большим и чётким дисплеем, поэтому вам не придётся напрягать зрение. Вы легко прочитаете сообщение и увидите все важные напоминания и уведомления.
Для восполнения энергии фитнес-браслета предусмотрена специальная магнитная зарядка. Она обеспечивает Xiaomi Mi Smart Band 5 Global до 336 часов автономности. Корпус собран из качественных пластиковых деталей, за счёт этого он очень лёгкий и не нуждается в особом уходе. Кроме того, гаджет влагоустойчив, так что ему не страшны капли воды во время мытья рук и накрапывающий дождь.
Устройство со встроенным модулем Bluetooth совместимо со смартфонами, работающими на базе операционных систем Android и iOS. Мобильная фотография в прямом смысле приобретает другой угол обзора, поскольку снимки можно делать, просто прикасаясь к экрану трекера.
Amazfit Bip
Смарт-часы Xiaomi Amazfit Bip представляют собой устройство с набором многочисленных функций, позволяющих облегчить жизнь человека, который предпочитает активный образ жизни. Часы с черным ремешком на руку, изготовленным из гипоаллергенной резины, безопасны для использования. Особенность модели в защите IP68, предполагающей защищенность устройства от воды и твердых частичек.
Управление часами осуществляется двумя способами – при помощи сенсора и механической кнопки. Задняя панель устройства предполагает наличие датчика, измеряющего пульс.
Xiaomi Amazfit Bip – универсальное устройство, поскольку смарт-часы могут быть и фитнес-трекером, и прибором, информирующим пользователя об актуальных состояниях со смартфона, к примеру, о погоде. Синхронизация модели осуществляется со смартфонами, используя приложение Mi Fit.
Для связи открыты системы iOS и Android, подключение устройств осуществляется при помощи Bluetooth.
GEOZON HEART RATE
Geozon Heart Rate – фитнес-трекер, который не только частично заменит смартфон, но и позволит отслеживать важнейшие маркеры здоровья и физического состояния. Для измерения доступны такие показатели, как количество пройденных шагов, число сожжённых калорий, преодолённое расстояние, пульс, уровень кислорода в крови, артериальное давление и другие. Кроме того, модель поможет вам прививать себе здоровые привычки, выполнять различные нормативы и достигать новых высот в любимом виде спорта. На миниатюрном дисплее гаджета помещается базовая информация, а именно дата и время и остаток заряда батареи. Рядом встроен чувствительный сенсор для смены режимов и быстрого доступа к настройкам. Для отображения всех остальных данных потребуется телефон на ОС Android или iOS.
Просто скачайте на него специальное мобильное приложение FitPro, активируйте необходимые разрешения и наслаждайтесь интуитивным интерфейсом и, конечно же, расширенным функционалом. Успешное сопряжение между устройства обеспечивает модуль беспроводной связи Bleutooth 4.0.
Трекер питается от ёмкого аккумулятора, гарантирующего автономность до одной недели. Корпус с качественно сплавленной конструкцией и надёжной изоляцией контактов не боится воздействия влаги – даже погружение в воду не спровоцирует поломку. Длина браслета легко регулируется, поэтому модель подойдёт как хрупкой девушке, так и крупному мужчине.