Лучший фитнес браслет. Samsung Galaxy Fit2

Samsung Galaxy Fit2

Интерес к здоровому образу жизни растет все больше и больше. Люди меняют вредные привычки на двигательную активность – пробежки, прогулки, тренировки. Фитнес-браслет – это гаджет со встроенными датчиками, отслеживающий состояние организма тренирующегося: считает шаги, анализирует пройденное расстояние, считывает пульс, ведет календарь тренировок. Стоит сразу сказать, что составить абсолютно адекватный и непредвзятый рейтинг фитнес-браслетов практически невозможно, по этому рейтинг составлен на оценках, сделанных пользователями Яндекс.Маркета.

Фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit2 создан для тех, кто следит за здоровьем, занимается спортом и ценит высокую эффективность используемой техники. Он помогает оставаться на связи в любой ситуации – даже под водой.Новую модель с 3D-стеклом и широким полноцветным AMOLED-дисплеем при толщине 11,1 мм создали более удобной и компактной, чем предыдущую, Galaxy Fit. Теперь у фитнес-браслета дышащий и впитывающий влагу ремешок.

Samsung Galaxy Fit2 может отслеживать активность и качество сна владельца до 21 дня без подзарядки. Он оценивает частоту сердечных сокращений и считает сожжённые калории, что незаменимо при кардиотренировках. Гаджет умеет отслеживать динамику сна, после чего даёт советы по улучшению его качества. Приятный бонус для владельцев смартфона Galaxy: подключив к нему браслет, вы сможете читать уведомления, отправлять быстрые ответы на сообщения и управлять плейлистом.

Сейчас как никогда важно соблюдать гигиену: Galaxy Fit2 напоминает о необходимости помыть руки и контролирует длительность этого процесса. А чтобы приглушить ваше волнение, он отследит уровень стресса и даст рекомендации по дыхательным упражнениям.

Фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit2 Black помогает отразить индивидуальность владельца с помощью большого выбора циферблатов: установите любой из 70 предложенных, а завтра поменяйте на новый.

HUAWEI Band 4 Pro

С фитнес-браслетом Huawei Band 4 Pro вы наконец сможете мотивировать себя регулярно заниматься спортом и вовремя ложиться спать. За счёт этого ваша физическая форма и самочувствие значительно улучшатся.C HUAWEI Band 4 Pro результат пробежки или занятий на велотренажёре вы увидите наглядно в цифрах и графиках сразу же после тренировки.

Встроенные чувствительные датчики позволяют подсчитать число шагов, пройденное расстояние, количество сожжённых калорий, измерить пульс и отследить режим сна. Тем, кто работает в офисе, особенно пригодятся оповещения о том, что пришла пора немного размяться и пошевелиться.

Для того чтобы информация о вашей физической активности выводилась на большой экран смартфона, скачайте на него мобильное приложение Huawei Health, доступное для Android и iOS. Программа автоматически найдёт фитнес-браслет после установки. От вас лишь потребуется нажать на кнопку "Добавить".

Наденьте трекер и в бассейн, поскольку он спокойно выдерживает погружения в воду. И всё благодаря тому, что корпус из прочного пластика обработан специальным защитным составом.

Xiaomi Mi Band 5

От аккумулятора Huawei Band 4 Pro легко проработает две недели, не требуя подзарядки. При этом на восполнение энергии уйдёт минимум времени, а именно полтора часа.

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band 5 Global – отличный выбор для людей, тщательно следящих за состоянием своего здоровья и предпочитающих физическую активность любым другим видам досуга. Гаджет не только измеряет количество проделанных шагов и сожжённых калорий и отслеживает сердечный ритм и сон, но ещё и оценивает каждое ваше движение во время тренировки и предоставляет персональное руководство по упражнениям.Благодаря наличию функции мониторинга давления вы наконец узнаете, что именно является триггером его повышения. Снять напряжение в теле помогут дыхательные техники длительностью всего несколько минут.

Устройство предлагает вам 11 профессиональных режимов для занятий спортом, в том числе шейпингом и йогой. Девушкам и женщинам пригодится удобный календарь для отслеживания цикла.

Модель оснащена большим и чётким дисплеем, поэтому вам не придётся напрягать зрение. Вы легко прочитаете сообщение и увидите все важные напоминания и уведомления.

Для восполнения энергии фитнес-браслета предусмотрена специальная магнитная зарядка. Она обеспечивает Xiaomi Mi Smart Band 5 Global до 336 часов автономности. Корпус собран из качественных пластиковых деталей, за счёт этого он очень лёгкий и не нуждается в особом уходе. Кроме того, гаджет влагоустойчив, так что ему не страшны капли воды во время мытья рук и накрапывающий дождь.

Amazfit Bip

Устройство со встроенным модулем Bluetooth совместимо со смартфонами, работающими на базе операционных систем Android и iOS. Мобильная фотография в прямом смысле приобретает другой угол обзора, поскольку снимки можно делать, просто прикасаясь к экрану трекера.

Смарт-часы Xiaomi Amazfit Bip представляют собой устройство с набором многочисленных функций, позволяющих облегчить жизнь человека, который предпочитает активный образ жизни.Часы с черным ремешком на руку, изготовленным из гипоаллергенной резины, безопасны для использования. Особенность модели в защите IP68, предполагающей защищенность устройства от воды и твердых частичек.

Управление часами осуществляется двумя способами – при помощи сенсора и механической кнопки. Задняя панель устройства предполагает наличие датчика, измеряющего пульс.

Xiaomi Amazfit Bip – универсальное устройство, поскольку смарт-часы могут быть и фитнес-трекером, и прибором, информирующим пользователя об актуальных состояниях со смартфона, к примеру, о погоде. Синхронизация модели осуществляется со смартфонами, используя приложение Mi Fit.

GEOZON HEART RATE

Для связи открыты системы iOS и Android, подключение устройств осуществляется при помощи Bluetooth.

Geozon Heart Rate – фитнес-трекер, который не только частично заменит смартфон, но и позволит отслеживать важнейшие маркеры здоровья и физического состояния. Для измерения доступны такие показатели, как количество пройденных шагов, число сожжённых калорий, преодолённое расстояние, пульс, уровень кислорода в крови, артериальное давление и другие. Кроме того, модель поможет вам прививать себе здоровые привычки, выполнять различные нормативы и достигать новых высот в любимом виде спорта.На миниатюрном дисплее гаджета помещается базовая информация, а именно дата и время и остаток заряда батареи. Рядом встроен чувствительный сенсор для смены режимов и быстрого доступа к настройкам. Для отображения всех остальных данных потребуется телефон на ОС Android или iOS.

Просто скачайте на него специальное мобильное приложение FitPro, активируйте необходимые разрешения и наслаждайтесь интуитивным интерфейсом и, конечно же, расширенным функционалом. Успешное сопряжение между устройства обеспечивает модуль беспроводной связи Bleutooth 4.0.

Трекер питается от ёмкого аккумулятора, гарантирующего автономность до одной недели. Корпус с качественно сплавленной конструкцией и надёжной изоляцией контактов не боится воздействия влаги – даже погружение в воду не спровоцирует поломку. Длина браслета легко регулируется, поэтому модель подойдёт как хрупкой девушке, так и крупному мужчине.