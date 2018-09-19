Лучший игровой монитор в 2018 году. ASUS MG248QR

Samsung C24FG73FQI

AOC C24G1

Компания Samsung умеет делать хорошие мониторы, но до этого момента игровые решения у нее получались не очень достойными. Однако, модель Samsung C24FG73FQI получилась просто шикарной — здесь диагональ дисплея составляет 24 дюйма, чего достаточно для шутеров и прочих жанров, соотношение сторон составляет 16:9, матрица построена по технологии VA. Разрешение экрана составляет 1920 на 1080 точек, то есть у нас получается вполне классический набор характеристик достойного современного монитора. С ним можно спокойно заниматься любимым делом и получать от этого исключительно удовольствие.Помимо этого, разработчик решил предоставить качественную матрицу с частотой обновления 144 Гц. Этого предостаточно для того, чтобы в шутерах и соревновательных играх получать плавную картинку. Дизайн тоже весьма достойный — небольшая подставка, прочная ножка и минимальные рамки вокруг дисплея. Отличное решение для тех пользователей, которые интересуются привлекательными продуктами и хотят при этом играть в игры на качественном устройстве. Да и стоимость в 15 тысяч рублей позволяет без лишних вложений получить необходимые возможности для продуктивной игры.

Acer Predator XB271HUbmiprz

Данная модель только-только вышла в продажу и уже покоряет пользователей своими параметрами и внешним видом. Нужно понимать, что геймеру тоже важен внешний вид устройства, ведь монитор будет стоять на видном месте, вы будете постоянно видеть его, пользоваться и хотелось бы, чтобы гаджет смотрелся привлекательно. Здесь инженеры решили сделать акцент на черном пластике матового цвета, но и про вставки из красного пластика не забыли. Выглядит это интересно и нет ощущения, что дизайнеры переборщили с какими-то цветами или узорами. Выглядит продукт весьма стильно.Ножка здесь имеет довольно прилипну толщину, что внушает доверие, а подставка выполнена в V-образном стиле. Это позволит вам разместить монитор на столе и не мешать мышке с клавиатурой, можно всегда под монитор покласть смартфон или поставить микрофон. Диагональ дисплея составляет 24 дюйма, разрешение достигает 1920 на 1080 точек, матрица построена по технологии VA с широким углами обзора и отличной яркостью. Нет причин придираться к монитору, он отлично справляется с поставленными задачами и выглядит стильно. Стоит такая радость чуть меньше 17 тысяч рублей.

MSI Optix G27C2

В компании Acer нас всегда радовали доступными продуктами с отменными характеристиками. Не совсем понимаю, как именно им удается такое реализовывать, но факт остается фактом. У монитора Acer Predator XB271HUbmiprz диагональ дисплея составляет 27 дюйма при разрешении 2560 на 1440 точек, соотношение сторон составляет 16:9. То есть, нам дают 2К разрешение и довольно хорошую матрицу IPS, чтобы вы могли получать более высокую детализацию изображения. Конечно, для этого нужно чуть больше мощности компьютера, но оно того явно стоит.Помимо этого, производитель порадовал наличием частоты обновления в 165 Гц. Многие профессиональные игроки уверены, что это лучший вариант для шутеров — получается очень плавная и четкая картинка, без ничего лишнего. Время отклика при этом составляет всего 4 мс и производитель сюда внедрил G-Sync. Технология позволяет удалить любые разрывы изображения, которые могут возникать в динамичных сценах, что особенно приятно в шутерах. В целом, это один из лучших мониторов на рынке для киберспорта, но стоимость в 50 тысяч рублей автоматически отсеет массу желающих его приобрести. Все же, за технологии нужно платить.

ASUS MG248QR

Некоторое время назад в сети ходили слухи о том, что изогнутые мониторы для игр не подходят в силу кривизны матрицы. Мол, стрелять невозможно, так как монитор искажает геометрию объектов. На деле все совсем не так и монитор MSI Optix G27C2 является ярким тому подтверждением — устройство пользуется огромным спросом среди геймеров и показывает отличные возможности в шутерах и МОБА-играх. Кривизна изгиба матрицы настолько мизерная, что как-то испортить впечатление от геймплея просто нельзя. Зато при диагонали в 27 дюймов у вас нет необходимости лишний раз двигать головой и напрягать глаза.Конечно, за MSI Optix G27C2 нужно отдать немного больше денег, так как разработчики потрудились над изгибом дисплея и это стоит дополнительных денег. Помимо этого, сюда поставили хорошую VA матрицу с частотой обновления в 144 Гц, что позволяет сражаться в виртуальных мирах с большим комфортом. Да и внешний вид продукта намекает на то, что это игровой монстр — яркие полосы, резкие переходы. Отличное устройство для тех, кто давно хотел попробовать что-то подобное, но никак не решался на приобретение монитора с изгибом матрицы.

BenQ ZOWIE XL2411P

Игровые мониторы компании ASUS пользуются громадным спросом благодаря привлекательному дизайну, адекватной стоимости и вполне подходящих для игр характеристикам. Например, ASUS MG248QR является абсолютным фаворитом среди игроков — буквально каждый второй покупает именно эту модель. Здесь диагональ дисплея достигает 24 дюймов, чего с запасом хватает для игры в самые разные жанры, а на соревновательном уровне это вообще самая удобная диагональ. Разрешение при этом составляет 1920 на 1080 точек, дабы получить высокое количество кадров. Мы специально не смотрим на 4К мониторы, так как для них нужно очень крутое железо.Монитор обзавелся TN-матрицей, которая выглядит просто шикарно. Это не те старые матрицы, которые разочаровывали плохими углами обзора, а современные варианты с достойной цветопередачей. Помимо этого, матрица дает вам время отклика в 1 мс, что для шутеров вообще идеально. Очень нам нравится и дизайн монитора — подставка занимает не очень много места, есть ножка довольно толстая и прочная, присутствует поворотный механизм. Для тех, кто хочет воевать в виртуальных мирах, это наиболее оптимальное решение. Своих денег стоит точно.

Компания BenQ всегда пользовалась спросом среди геймеров, так как делала упор на характеристиках и возможностях, а не на дизайне и ненужных маркетинговых штуках. Бренд ZOWIE вообще создавали специально для игроков. Так что модель BenQ ZOWIE XL2411P вам просто обязана понравится — здесь собраны все необходимые вам параметры для того, чтобы комфортно стрелять в шутерах и побеждать врагов в Dota 2. Диагональ дисплея составляет 24 дюйма, это условный стандарт для киберспорта, матрица построена по технологии TN. Картинка очень даже неплохая, придираться не к чему.Разрешение экрана достигает 1920 на 1080 точек, производитель тоже не стремится пока что бежать впереди паровоза и устанавливать 4К матрицы. Монитор поддерживает 144 Гц обновления экрана, это помогает получать более плавную картинку. Если у вас компьютер достаточно производительный, то можно добыть эти 144 FPS и получить больше простора для активных перестрелок. Время отклика составляет 1 мс, что тоже хорошо для соревновательных игр. Стоимость всего этого набора возможностей составляет 16 тысяч рублей. Если вам не очень важен дизайн, то обязательно обратите внимание на данную модель.