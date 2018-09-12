Лучший игровой ноутбук 2018 года. ASUS ROG GL752VW

DELL INSPIRON 7567

Игровые ноутбуки пользуются громадным спросом, так как это действительно удобно и компактно в повседневной жизни. Вы можете взять ноутбук и пойти на кухню играть в игры, чтобы не мешать никому, можете взять устройство на работу и использовать как станцию для печати или монтажа видео. Можете в любой момент взять геймерский ноутбук на дачу и там сражаться с врагами. Вариантов использования тонна и, что самое приятное, в последнее время продукция этого сегмента стала более доступной — сейчас можно купить классное решение ля игр дешевле тысячи долларов. Сегодня мы поговорим о продуктах, которые стоят вашего внимания и вполне могут угодить как заядлому геймеру, так и обычному любителю казуальных развлечений.

Lenovo Legion Y520

Ноутбук DELL INSPIRON 7567 является одной из самых популярных моделей на рынке. Дело в том, что далеко не всем пользователям нужен невероятно мощный игровой ноутбук. Некоторые геймеры сражаются лишь в CS GO или Dota 2, а для этих игр не нужно много оперативной памяти, мощной видеокарты или чего-то в таком духе. Для большинства игроков хватит и обычного ноутбука с более-менее продвинутой начинкой. У данной модели установлена видеокарта GTX 1050, которой вполне хватает на соревновательные игры, а процессором выступает Intel Core i5. Его производительности достаточно, дабы раскрыть графический ускоритель.Поддерживать производительность ноутбука будет оперативная память на 8 гигабайт, а встроенной памяти здесь предусмотрено 256 гигабайт. Может таскать с собой массу фильмов вы и не будете, зато можно с большим удовольствием играть в игры и не дожидаться длительной загрузки текстур. Диагональ дисплея у ноутбука 15,6 дюймов, разрешение FullHD, а вес составляет всего 2,62 килограмма. Этого вполне хватит, чтобы носить гаджет с собой на работу или увезти на дачу и там работать или играть. Отличная модель, которая стоит всего 56 тысяч рублей.

ASUS ROG GL752VW

Данное игровое решение очень похоже на предыдущий вариант, только здесь более дерзкий дизайн и больше упора сделано на то, что это продукт для геймера. в плане начинки здесь тоже установлена видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050, это базовый вариант ноутбука, и процессор Intel Core i5. Оперативная память представлена 8 гигабайтами, а встроенной памяти всего 128 гигабайт на твердотельном накопителе. Для простых игр или ААА-проектов на средних настройках этого железа вполне достаточно, плюс на ноутбуке можно работать и получать от этого массу удовольствия.Клавиатура устройства обладает подсветкой, что очень приятно и удобно, если вы любите сражаться с виртуальными врагами ночью. Клавиши островного типа, расположены на приличном расстоянии друг от друга и промазать или нажать не на ту клавишу у вас просто не получится. Диагональ дисплея составляет 15,6 дюймов, разрешение 1920 на 1080 точек, матрица неплохо передает цвета и яркость. Весит ноутбук 2,4 килограмма, то есть более-менее легкое и компактное решение для тех, кто хочет ноутбук куда-то постоянно брать и там его использовать для игр или развлечений. Внешний вид шикарен, а цена достигает 58 тысяч рублей.

DELL INSPIRON 7577

Ноутбук ASUS ROG GL752VW дает нам больше возможностей для кастомизации на момент покупки. Но, в базовой версии, продукт получается достаточно мощным, чтобы дать вам возможность играть в любимые проекты без тормозов и зависаний. Начнем с того, что сюда поставили видеокарту NVIDIA GeForce GTX 960M. Это весьма простенькая модель, которая немного проигрывает по мощности GTX 1050. Однако, ее возможностей хватит, чтобы вы могли играть во все современные проекты, пусть и не на максимальных настройках графики. Да и греется эта карта заметно меньше, что для ноутбука тоже полезный бонус.Процессором модели выступает Core i5 от компании Intel, а оперативная память в минимальной комплектации достигает 4 гигабайт. Этого хватит для Dota 2 и шутеров, но если вы хотите сражаться во всех современных проектах, то лучше посмотреть в сторону 8 гигабайт ОЗУ. Встроенная память представлена HDD на 1 терабайт. Это не такая быстрая память, как у двух предыдущий продуктов, зато у вас точно хватит пространства для хранения всей необходимой информации. Да и диагональ в 17,3 дюйма тоже привлекает — на такой площади играть заметно интереснее. Стоимость базовой комплектации составляет 48 тысяч рублей.

MSI GL62M 7RDX

Ноутбук от предыдущей модели от Dell отличается весьма слабо, да и в названии понятно, что это довольно схожие продукты. Однако, здесь диагональ дисплея составляет 15 дюймов, то есть общие габариты гаджета немного меньше. Это полезно в тех ситуациях, когда вы хотите носить устройство на работу или брать в путешествия. Вы удивитесь, но пару лишних сантиметров могут быть неудобными, либо же вес устройства будет неудобным для транспортировки. Зато в плане дизайна отличий нет и вы в любой случае получаете стильное устройство на каждый день, с большой клавиатурой и сенсорной панелью. Даже с тыльной стороны ноутбук выглядит привлекательно.Здесь в минимальной комплектации тоже установлена видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050, которая позволяет с плавной картинкой играть в самые популярные сетевые игры. Получить на ней ультра-настройки не получится, но на высоких или средних играть можно абсолютно во все проекты. Оперативной памяти здесь тоже всего 4 гигабайта, чего явно может не хватит на все ваши задачи, но всегда можно взять вариант на 8 гигабайт, тогда проблем не возникнет даже при работе с видео. И, конечно, разрешение экрана достигает 1920 на 1080 точек, это стандарт для игровых ноутбуков.

Итог

Завершаем свою подборку весьма неплохим ноутбуком от компании MSI. Гаджет получил довольно интересный самобытный дизайн и производительное железо — для современного пользователя этого вполне достаточно. Сюда, как и во все сегодняшние ноутбуки, поставили видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050. Она неплохо себя показывает при FullHD разрешении, так что играть можно в самые разные продукты и с большим удовольствием. Процессором здесь выступает Intel Core i5, оперативной памяти 8 гигабайт. Производительности ноутбука с запасом хватает для Доты и новых ААА-игр на высоких настройках графики при стабильном количестве кадров.Отдельно стоит похвалить дизайн корпуса устройства — производитель не идет на поводу у трендов и выпускает свои ноутбуки игрового направления в черном корпусе. Он довольно практичен в использовании, вам не нужно постоянно протирать рабочую машину от следов ладоней. Клавиатура вполне стандартная, но у нее тоже есть подсветка и приличных размеров сенсорная панель. Для игр может и не подойдет, но поработать без мышки вполне можно. Особенно если вы не планируете монтировать видео.Ноутбуки игрового плана бывают разные — некоторые стоят 48 тысяч, некоторые в шесть раз дороже. Нужно понимать, что если вы покупаете такой продукт, то вы от него чего-то предельного хотите. Если вы играете только дома, то лучше купить ПК, благо сборок у нас на сайте предостаточно. Если же играете в разных местах и ездите на роботу с ноутбуком, то лучше брать игровое решение.