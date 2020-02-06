Лучший корпус 2020 года. AeroCool P7-C0

COUGAR MX330-G Black

Deepcool Matrexx 55

В последнее время многие производители компьютерных корпусов стали забывать о том, что корпус должен быть не только красивым и стильным, но еще и практичным — у него все должно быть хорошо с продувом воздуха, с дополнительными функциями. У корпуса COUGAR MX330-G Black все это есть — на лицевой панели размещена декоративная сетка, сквозь которую легко проходит воздух на фронтальные вентиляторы. Это действительно серьезное преимущество, так как у многих современных корпусов там стеклянная панель, которая воздух не пропускает совершенно. Здесь этой проблемы нет и это круто.Далее, стоит отметить наличие стеклянной панели на правой части корпуса — сквозь нее видны комплектующие вашей системы, так что вы сможете не только играть, но и созерцать красоту своего компьютера. Отдельно стоит отметить декоративный элемент, который отделяет блок питания и накопители от остального корпуса — вы не будете видеть сквозь стекло некрасивые компоненты компьютера, это довольно серьезное преимущество. И, конечно, при всех своих плюсах корпус COUGAR MX330-G Black стоит вполне адекватных денег, а это для многих потенциальных покупателей тоже важный момент.

Chieftec GL-02B

Данный корпус является популярнейшим решением на рынке — производитель создал достаточно крутое решение, которое в итоге оказалось еще и крайне доступным. Корпус Deepcool Matrexx 55 именно по этой причине и пользуется такой повальной популярностью — пользователи понимают, что они за вполне разумные деньги получают классное решение и могут не переживать об апгрейде или замене корпуса еще очень много лет. Это достаточно важное преимущество, ведь корпус — не видеокарта. Вы не планируете обновлять свой корпус ближайшие много лет, он же не устаревает и не теряет своей производительности в играх.Стоит сказать, что у данного корпуса тоже на лицевой стороне расположена сплошная стеклянная панель, но это не мешает корпусу предоставлять нормальный поток воздуха на фронтальные вентиляторы. Производитель сделал небольшие декоративные решетки на фронтальной панели, сквозь которые воздух будет проходить на лицевую панель, избавляя пользователя от проблем с перегревом. Более того, внутри у корпуса масса посадочных мест для установки вентиляторов, так что если вы захотите организовать мощное охлаждение, то никаких проблем возникнуть не должно. В этом плане продукт тоже порадовал.

Thermaltake Versa H18

Компания Chieftec всегда привлекала нас своими доступными блоками питания, которые отлично справляются с работой компьютера и практически не портятся с годами. Однако производитель решил выйти на новый для себя уровень и показал полноценный компьютерный корпус Chieftec GL-02B, который сразу привлек наше внимание. Дело в том, что данный корпус выглядит достаточно привлекательно благодаря двум стеклянным панелям на лицевой и боковой панели. Фронтальное стекло еще и затонировано, так что свечение фронтальных вентиляторов выглядит даже более стильным и необычным, чем при использовании обычного стекла.Преимущество корпуса именно в его привлекательном дизайне — производитель использует много стекла, внутри корпуса уже установлены вентиляторы с подсветкой, плюс вы сможете поставить свои компоненты красивые и получить дополнительное преимущество не только в охлаждении, но и во внешнем виде. Внутри много пространства для установки практически любых компонентов и видеокарты большой длинны, что тоже считается серьезным бонусом при сборке. Минус только в стоимости, ведь она немного выше, чем у потенциальных конкурентов, но взамен вы получаете качество и неординарный стиль.

AeroCool P7-C0

Данный корпус является достаточно доступным продуктом, который предоставляет пользователю абсолютно все необходимые ему преимущества и возможности за вполне разумные деньги. Собственно, именно доступность и сделала Thermaltake Versa H18 настолько привлекательным решением, ведь модель от своих потенциальных конкурентов практически ничем не отличается, но при этом предоставляет абсолютно все возможности для сборки мощного игрового компьютера или рабочей станции. Если у вас стоит цель сэкономить, но при этом не потерять в качестве, то стоит обратить внимание на этот корпус.Стоит отметить, что на лицевой панели корпуса размещена декоративная сетка, сквозь которую проходит свежий воздух на фронтальные вентиляторы. Это достаточно серьезное преимущество, так как система охлаждения будет работать гораздо более эффективно. также стоит отметить декоративный кожух, который прикрывает собой блок питания, различные кабели и накопители — пользователь этого всего не увидит, так как данные элементы просто скрыты от взора. Да, здесь не самый толстый металл, но для большинства потенциальных покупателей этого будет достаточно, чтобы пользоваться корпусом многие годы и получать от этого удовольствие.

Fractal Design Meshify C TG

Среди доступных корпусов стоит обязательно отметить модель AeroCool P7-C0, которая отлично справляется со всеми поставленными задачами и обеспечивает пользователя самым современным дизайном. Конечно, внешний вид корпуса — дело вкуса, но если вы хотите получить самый привлекательный продукт на рынке, то в своей ценовой категории AeroCool P7-C0 действительно легко уделает любых конкурентов. Дизайнеры постарались и представили очень необычный дизайн, напоминающий чем-то космические корабли из фильмов про будущее. Хотя, конечно, основные элементы корпуса остались на месте.Внутри корпуса достаточно много свободного места для установки необходимых компонентов, которые позволят вам совершенно спокойно играть или работать. Вы можете установить материнскую плату любого размера, видеокарту приличной длинны, плюс достаточно много корпусных вентиляторов для охлаждения системы. Это всё является основным преимуществом, но и дизайн AeroCool P7-C0 тоже смотрится крайне привлекательно. Кроме того, при всех своих преимуществах данный корпус стоит вполне адекватных денег, что является большой редкостью на рынке — обычно производители за такие продукты просят гораздо больше.

Последним корпусом в нашей статье будет модель Fractal Design Meshify C TG — это довольно строгий в плане дизайна корпус, который стоит чуть дороже шести тысяч рублей, но за свои деньги предоставляет действительно приличный набор преимуществ. Начнем с того, что здесь используются довольно качественные материалы и пользователь даже спустя десять лет сможет совершенно спокойно использовать корпус для сборки мощного компьютера. Да и в плане практичности тоже проблем нет — здесь многоженство посадочных мест для вентиляторов, а компоненты помещаются буквально любые.Конечно, у Fractal Design Meshify C TG дизайн корпуса не такой привлекательный и яркий, как у предыдущих конкурентов, так как здесь производитель явно сделал ставку на универсальность — такой корпус может послужить базой как для рабочего компьютера в офисе, так и для игрового монстра. Нужно лишь правильно подобрать все комплектующие.