Лучший ноутбук для геймера. Xiaomi Redmi G Gaming

Игровые ноутбуки пользуются повышенным спросом, так как пользователи иногда хотят играть не только дома. Да и геймерские ноутбуки на самом деле используют не только для игр, но и для работы с видео, для обработки фото и прочего контента. Но выбрать идеальный вариант на рынке с таким выбором моделей достаточно тяжело, так что мы решили вам в этом помочь. Мы выбрали пять лучших моделей, которые за свои деньги дают просто безумный набор возможностей.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15

Многие пользователи будут удивлены, но компания Lenovo находится в первой тройке производителей ноутбуков в мире. Причина такой популярности, очевидно, в низкой стоимости продукции по сравнению с конкурентами, хотя характеристики, качество сборки и прочие параметры идентичны. Именно по этой причине данный ноутбук и попал к нам в статью — он обладает достаточной производительностью, чтобы вы могли играть в игры и наслаждаться этим процессом, при этом у вас есть возможность не тратить баснословные деньги за ноутбуки флагманских серий. Соотношение цены к производительности идеальное.
Стоит отметить, что в базовой комплектации ноутбук оборудован процессором AMD Ryzen 5, который вполне справляется с поставленными задачами и позволяет играть в игры без проблем. Графическим ускорителем выступает видеокарта NVIDIA GTX 1650, оперативной памяти 8 гигабайт, а встроенной — 256. Конечно, речь идет о базовой версии ноутбука, которая стоит около 68 тысяч рублей — зависит от региона. Есть и более продвинутые модели ноутбука с другим процессором, большим объёмом памяти и так далее. Но стоимость таких версий куда выше, так что мы все же рекомендуем присмотреться к базовой версии гаджета — она оптимальна для игровых задач.

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

Примерно аналогичным набором преимуществ обладает ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14, который выглядит очень привлекательно. Производитель решил использовать новый дизайн, который включает в себя минимальные рамки вокруг дисплея — они очень тонкие, так что и общие габариты ноутбука предельно компактные. Также имеется большая сенсорная панель, хотя она, скорее всего, вам никогда не понадобится, имеется клавиатура с подсветкой низкопрофильного формата и, конечно, производительная начинка. Но дизайн — именно то, благодаря чему ноутбук сразу бросается в глаза и дает понять, что перед вами передовое игровое решение.
За основу производительности базовой модели взят процессор AMD Ryzen 5, но, конечно, пользователь имеет богатый выбор процессоров новой линейки компании AMD — вплоть до Ryzen 9. Мощный процессор обеспечивает пользователя достаточно высокой производительностью. Также имеется дискретная графика, обеспечивающая пользователя качественной картинкой в современных играх, а оперативной памяти от 8 до 32 гигабайт. Не сказать, что гаджет в базовой комплектации поражает какими-то особенностями, но это весьма надежное решение для тех, кто хочет играть именно на ноутбуке.

MSI GF63 Thin 9SCXR

Среди относительно доступных ноутбуков от известных компаний точно стоит выделить данную модель, ведь она обладает достаточно высокой производительностью при относительно низкой стоимости. Конечно, когда вы покупаете игровой ноутбук, стоит понимать, что он будет априори дороже компьютера, собранного из отдельных комплектующих, но зато пользователь получает мобильность и удобство в процессе работы — ноутбук, например, можно брать на работу, учебу, монтировать видео вдали от дома и так далее. При этом именно у этой модели имеется вполне стильный дизайн с минимальными рамками вокруг дисплея и производительная начинка, позволяющая играть с комфортом.
За основу производительности ноутбука взят процессор Intel Core i5, который отлично справляется с раскрытием потенциала дискретной видеокарты. Конечно, здесь используется именно дискретный вариант, который обеспечивает пользователя приличным качеством графики в современных видеоиграх. Также здесь установлено 8 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт встроенной памяти на твердотельном накопителе. Это, конечно, базовая комплектация, но пользователь легко может взять более дорогой вариант и играть на нем. Здесь уже все зависит от вашего бюджета и желания получить более производительное железо.

Xiaomi Redmi G Gaming

Многие пользователи удивлены тому, что компания Xiaomi выпускает игровые ноутбуки, но на самом деле ничего удивительного в этом нет. Производитель пытается продавать свою продукцию на абсолютно всех рынках, где это только возможно, так что Xiaomi Redmi G Gaming является просто ярким примером возможностей производителя. В первую очередь стоит обратить своё внимание на то, что данный ноутбук выглядит предельно привлекательно — у него тоже тонкие рамки и производитель даже веб-камеру перенёс, чтобы сделать ноутбук более компактным. При этом имеется стильный дизайн корпуса, подсветка клавиш и большой сенсорный тачпад.
В плане производительности производитель решил ничего нового не выдумывать, а просто взял за основу уже популярные комплектующие. Например, внутри ноутбука установлен процессор Intel Core i5, имеется целых 16 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт накопителя на SSD. Важно отметить, что обычно пользователю дают возможность выбрать объем ОЗУ и памяти, но у данной модели только одна комплектация памяти — выбрать больше или меньше не выйдет. Также имеется дискретная графика от компании NVIDIA, большой экран с Full HD разрешением и приличный набор портов. Отличный гаджет на самом деле.

HP OMEN 15-en

Конечно, компания HP тоже выпускает свои игровые ноутбуки, так как это производитель находится на рынке компьютеров очень давно, занимает ведущую позицию по объему продаж продукции и релиз игрового ноутбука был лишь вопросом времени. Правда, стоит отметить, что производитель решил использовать более простой классический дизайн, так что если не знать, геймер может и не подумать, что этот гаджет именно для геймера. Тонкие раки, ровные поверхности, отсутствие ярких элементов дизайна — всё указывает на то, что это вполне себе обычный гаджет для работы в офисе. Но на самом деле, конечно, это совсем не так. Это мощнейший ноутбук для игр на рынке.
В основе ноутбука лежит платформа от компании AMD — в базовой комплектации используется процессор Ryzen 5, но есть и более мощные варианты, если вам кажется, что этого будет недостаточно. Также ноутбук получил 8 гигабайт оперативной памяти, 512 гигабайт встроенной памяти на твердотельном накопителе, а также дискретную графику от NVIDIA, пусть и не сильно производительную. Добавляем сюда качественный дисплей с высоким разрешением, прочность конструкции и хорошее охлаждение. Получается качественный ноутбук, который за свои деньги дает просто море преимуществ своему владельцу.
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