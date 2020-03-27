Лучший ноутбук для учебы. ASUS Laptop 15 X509

2020-03-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS Laptop 15 X509; [8]

ASUS Laptop 15 X509

Нужно сразу отметить, что ноутбук для учебы мы выбирали исходя из минимальной стоимости при необходимом наборе возможностей. То есть, если пользователь хочет учиться, заниматься и просматривать лекции, то ему не нужен очень мощный процессор, дискретная видеокарта и прочие преимущества, которые обычно используются в работе или в играх. И ноутбук ASUS Laptop 15 X509 в этом плане нам очень понравился, так как разработчик решил оборудовать свой ноутбук максимальным набором функций при минимальной стоимости. Для образовательной сферы это идеальный выбор, ведь у пользователя всегда будет возможность работать с комфортом.
Диагональ дисплея ноутбука составляет 15,6 дюйма при разрешении Full HD, так что смотреть на дисплей длительное время вы сможете без особой нагрузки на глаза. Также стоит отметить, что качество изображения достаточно высокое и при работе со слайдами или таблицами тоже дискомфорта не возникнет. Добавляем сюда прочный корпус из пластика, который весьма практично выполнен и не будет пачкаться или царапаться при активной транспортировке в сумке или рюкзаке. Получаем идеальное устройство для учебы и пользователей, которые не планируют запускать на своём гаджете игровые новинки или видео монтировать.

Lenovo IdeaPad S340-15 AMD

В компании Lenovo приняли довольно интересное решение и выпустили свой ноутбук на процессоре от компании AMD. Это довольно интересное решение, так как обычно производители с известным именем выбирают исключительно ноутбуки на процессоре Intel. Однако у AMD есть серьезное преимущество, которое в Lenovo IdeaPad S340-15 AMD раскрывается на сто процентов. Дело в том, что процессоры этой компании стоят дешевле и при этом выдают более высокую производительность в играх и программах, что достаточно важно для потенциального покупателя, который хочет получить максимум возможностей за минимум денег.
И в ноутбуке для учебы это преимущество раскрывается на сто процентов — ноутбук получился довольно производительным, при этом система охлаждения не издает лишнего шума, так как процессор довольно холодный. Дисплей отличный, диагональ дисплея позволяет работать с полным комфортом, плюс нет никаких проблем с памятью. Для работы с документами, таблицами и интернетом это отличный вариант, который за свои деньги предоставляет все необходимое потенциальному покупателю. И если вы не имеете предрассудков к процессорам от AMD, то стоит присмотреться к этому гаджету, он очень хорош.

Acer Aspire 3 A315-42G

Компания Acer всегда нас радовала достаточно качественными решениями, которые позволяют за минимальную сумму денег получить довольно качественный продукт и длительное время им пользоваться в личных целях. Например, мы можем с полной уверенностью посоветовать к приобретению ноутбук Acer Aspire 3 A315-42G, ведь он собран из качественных компонентов, обладает прочным практичным корпусом из черного пластика и при этом весит вполне адекватно, чтобы вы носили устройство на занятия, получая от этого максимум удовольствия. И в плане характеристик продукт тоже весьма неплох, особенно если учитывать стоимость гаджета.
За основу производительности базовой модели ноутбука взят процессор AMD Athlon 300U, который обладает низким потреблением энергии и выделяет достаточно мало тепла. Благодаря этому производителю не пришлось использовать слишком большую громоздкую систему охлаждения. Также стоит отметить, что базовая версия ноутбука может похвастаться 4 гигабайтами оперативной памяти, чего хватает для работы с операционной системой, офисными приложениями и прочими программами, которые вам необходимы в повседневной жизни. Весьма качественный продукт с низкой стоимостью.

ASUS VivoBook 15 X512

Конечно, при покупке ноутбука многие уделяют внимание еще и дизайну корпуса. Речь не обязательно идет про декоративные компоненты — иногда просто пользователю важно, чтобы ноутбук был компактным, легким и удобным в транспортировке. Это необходимо для тех, кто много перемещается на учебу, работу, таскает ноутбук домой или в кафе. В таких ситуациях крайне важно иметь ноутбук из черного пластика, плюс желательно с матовым покрытием или текстурой. Ноутбук ASUS VivoBook 15 X512 в этом плане отлично подходит, так как разработчики решили использовать самые современные решения в дизайне.
Ноутбук может похвастаться достаточно тонкой рамкой вокруг дисплея — она очень небольшая, что уменьшает общие габариты ноутбука. Также порадовал пластик, который не очень маркий и не собирает царапины в сумке. В плане производительности ничего удивительного, естественно, нет, ведь производитель делает упор на доступность. Базовая модель ноутбук стоит немного дороже двадцати тысяч рублей и за эти деньги пользователь получает вполне приличное речение для работы с документами или почтой. Для более сложных задач, естественно, ноутбук нужен более мощный, но и цена там будет заметно выше. Нам же для учебы этого хватит с головой.

Lenovo IdeaPad S145

Самым доступным ноутбуком в нашей подборке является именно Lenovo IdeaPad S145. В устройстве нет ничего, что могло бы удивить потенциального покупателя, так как компания приняла решение сделать ноутбук максимально доступным, сэкономим буквально на всем. С другой стороны, назвать эту особенность недостатком очень тяжело, так как ноутбук в базовой комплектации стоит всего 18 тысяч рублей. Это цена смартфона среднего класса, если что. И за эти деньги пользователь получает все необходимые ему функции и возможности, которые позволяют работать с документами и наслаждаться тишиной клавиатуры.
Да, клавиатура в ноутбуке для учебы очень важна, ведь пользователь достаточно много текста набирает, плюс общается в социальных сетях, просматривает различные тексты в интернет и так далее. Конечно, процессор здесь крайне слаб — модель AMD A4 9125 не может похвастаться высокой производительностью. Также в ноутбуке установлен накопитель на 128 гигабайт, чего хватит на ОС, программы и необходимые документы, плюс есть оперативная память на 4 гигабайта. Начинка неплохая, а если учитывать стоимость ноутбука, то вообще никаких претензий быть не может. Идеальное решение для минимального бюджета.

DELL Inspiron 5491 2-in-1

Компания Dell тоже всегда была сильным игроком на рынке ноутбуков и всегда показывала весьма высокое качество продукции. Не зря именно этот бренд пользуется повышенным спросом в корпоративном секторе. И для образовательной сферы гаджеты компании тоже подходят весьма неплохо — качественная клавиатура, прочный корпус и производительная начинка вполне позволяют конкурировать с игроками на рынке. Например, у DELL Inspiron 5491 2-in-1 есть еще и дополнительный бонус, ведь продукт можно спокойно превратить из ноутбука в планшет и наоборот.
Для учебы это тоже полезно, ведь вы можете сложить ноутбук и получить планшет, после чего с удобством читать тексты, книги или изучать конспекты. Это очень приятный бонус, который при этом еще и не сделал DELL Inspiron 5491 2-in-1 слишком уж дорогим к приобретению устройством.

Комментарии и отзывы ASUS Laptop 15 X509
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