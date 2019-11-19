Лучший планшет 2019 года. Digma CITI 1593

BQ 7040G Charm Plus

Prestigio Grace PM3868D 4G

Планшетный компьютер BQ 7040G Charm Plus является самым доступным решением из всех, которые мы можем посоветовать к покупке на текущий момент. Далеко не всем пользователям нужен мощный планшет — некоторые пользователи просто смотрят почту, читают новости перед сном или смотрят сериалы, пока готовят еду на кухне. В таких ситуациях покупать дорогой планшет просто нет смысла, ведь вы не раскроете его потенциала, при этом денег отдадите заметно больше. Мы же предлагаем тем, кто хочет пользоваться планшетом на начальном уровне, посмотреть в сторону данного устройства. Планшет BQ 7040G Charm Plus даст вам все, что нужно.Планшет может похвастаться диагональю дисплея в 7 дюймов при разрешении 1280 на 800 точек. Этого хватит с головой, чтобы смотреть контент и получать от него массу положительных эмоций. При этом планшет достаточно компактный, его легко можно положить даже в карман куртки и смотреть фильмы в метро или во время путешествия куда-то. Производительная начинка, 16 гигабайт встроенной памяти и слот под карту памяти позволяют работать так, как хочется, и не переживать о низкой производительности. За свои деньги это просто лучшее решение на рынке, которое не стыдно посоветовать читателям.

Digma CITI 1593 3G

Среди доступных планшетов стоит отметить и довольно недорогой Prestigio Grace PM3868D 4G. Это продвинутая модель от известной компании, которая длительное время делает интересные продукты за адекватные деньги. Конечно, стоит понимать, что планшет за эти деньги не может предоставить вам высокое качество материалов или корпуса — производитель использует простенький пластик, делая упор на начинку. С другой стороны, вы же покупаете планшет, чтобы потреблять контент, а не для того, чтобы смотреть на его корпус из дорогих материалов, правда? В этом плане данный планшет себя показывает просто отлично.Планшет оборудован дисплеем с диагональю 8 дюймов с тем же разрешением, что и у предыдущего продукта. То есть, 1280 на 800 точек — это стандартное HD-разрешение для планшета. Качество картинки вполне достойное, чтобы вы могли смотреть фильмы и играть в игры, плюс глаза не устают даже в том случае, если вы много смотрите на дисплей или читаете книги, к примеру. Встроенная память тоже представлена 16 гигабайтами, плюс есть возможность поставить карту памяти и получать от нее массу пользы — хранить фильмы, фотографии, документы и так далее. Опять же, это крайне доступное решение, которое за свои деньги предоставляет просто море возможностей.

Samsung Galaxy Tab A 8.0

Для пользователей, которым 7 или 8 дюймов диагонали мало, представлен планшетный компьютер Digma CITI 1593 3G, который может похвастаться 10.1 дюймами. На «бумаге» может показаться, что это на самом деле не очень много, но если посмотреть на реальные габариты планшета, то вы сразу поймете — планшет гораздо больше, чем мелкие конкуренты. Это удобнее, если вы хотите много играть в игры или смотреть фильмы в высоком разрешении. Хотя, конечно, здесь установлена доступная матрица с разрешением 12800 на 800 точек и плотность пикселей здесь даже немного ниже, чем у двух предыдущих моделей.Встроенная память представлена 32 гигабайтами накопителя — этого хватит, чтобы смотреть фильмы в онлайне, хранить фотографии, музыку, какие-то игры, приложения необходимые и так далее. Конечно, если вы захотите хранить фильмы в высоком разрешении, то придется все же купить карту памяти, но если вы хотите смотреть фильмы только в интернете, то никаких проблем с памятью не возникнет. И, конечно, отдельно хотелось бы похвалить операционную систему Android 9.0 — это современная система, которая позволит устанавливать любые современные приложения и не переживать об этом вообще.

HUAWEI MediaPad M5 Lite 8

Конечно, некоторые пользователи не доверяют планшетам малоизвестных фирм и предпочитают более популярные бренды. Хотя, как показывает практика, технику Apple собирают на том же заводе, что и Huawei. Но мы понимаем желание пользователя купить современный планшет от популярной компании, так как это очень полезно в плане длительности использования — планшет вроде Samsung Galaxy Tab A 8.0 будет дольше получать обновления операционной системы, у него будет больше шансов получить обновление системы безопасности и так далее. Планшет от популярного бренда действительно лучше функционирует на длинном временном отрезке.Также у планшета Samsung Galaxy Tab A 8.0 есть неплохой дисплей диагональю 8 дюймов и разрешением 1280 на 800 точек. Этого предостаточно, чтобы вы могли с комфортом смотреть фильмы с сериалами, читать, играть в игры и так далее. Это действительно качественный дисплей, позволяющий наслаждаться использованием производительной начинки планшета. В плане дизайна ничего удивительного — производитель сделал упор на качество пластика и решил не удивлять нас какими-то невероятными элементами декоративного плана. Это просто прочный практичный планшет.

Apple iPad (2019)

В компании Huawei сейчас активно сражаются за выживание, ведь у производителя из Катая появились серьезные проблемы с операционной системой Android. Но, пока что производитель все же функционирует в стандартном режиме и показывает достаточно крутые решения, которые за свои деньги могут спокойно уделать потенциальных конкурентов. К примеру, представлен планшет HUAWEI MediaPad M5 Lite 8, который при диагонали дисплея 8 дюймов может похвастаться высоким разрешением 1920 на 1200 точек. Этого хватит с головой, чтобы вы получали контент с морем удовольствия и комфорта.Добавляем сюда производительный процессор, 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной. Получаем достаточно крутой продукт, который за свои деньги выдает приличную мощность на качественном дисплее. Конечно, вы можете пользоваться LTE, так как этот модуль есть в планшете, можете поставить карту памяти до 512 гигабайт и пользоваться просто громадным объемом памяти. Производитель просто дает вам хорошую базу с приличными параметрами, чтобы вы наслаждались получаемым контентом и даже не думали о покупке дорогого планшета.

Мы привыкли к тому, что планшеты компании Apple достаточно дорогие, что делает их не очень привлекательным приобретением — отдавать по 50-60 тысяч за планшет может далеко не каждый. Однако в этом году компания Apple выпустила вполне доступный планшет iPad, который так и называется. Минимальная комплектация, то есть версия на 32 гигабайта, стоит всего 23 тысяч рублей, что довольно доступно по нынешним меркам — некоторые конкуренты продаются гораздо дороже. Да и не будем забывать, что это все же планшет от компании Apple.Он отлично оптимизирован, так что вы не будете ощущать проблем с производительностью в играх или программах. Покупая iPad вы можете быть уверены в том, что этот планшет будет хорошо работать еще лет пять, после чего вы просто продадите его за треть оригинальной цены и купите новый с доплатой. Именно за это iPad и любят — планшет действительно надежный, да и его новая версия стоит адекватных денег. Стоит обратить внимание.