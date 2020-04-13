Лучший робот-пылесос. LG VR6670LVMP

ELARI SmartBot Turbo

Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner

Начать стоит с достаточно доступного робота-пылесоса под названием ELARI SmartBot Turbo, который является одним из самых бюджетных решений, которые нам не стыдно порекомендовать потенциальному покупателю. Стоит понимать, то брать что-то слишком дешевое тоже не стоит, так как пользователь рискует получить крайне некачественный продукт, которым пользоваться будет нереально. Лучше взять что-то более дорогое, но быть уверенными в том, что приобретенный умный пылесос проработает хотя бы до конца своего гарантийного срока. И модель ELARI SmartBot Turbo в этом плане нас вполне устраивает.Встроенной батареи пылесоса предостаточно для того, чтобы устройство работало в течение 120 минут, то есть двух часов, а этого с головой хватает для уборки квартиры даже большой квадратуры. Для небольших квартир или студий заряда батареи вовсе хватит с головой, дабы делать уборку несколько раз на одном заряде. Разработчики постарались сделать свое устройство максимально доступным, дабы потенциальные покупатели получали от него удовольствие и при этом не переживали, что гаджет плохо справляется с поставленными задачами. Да и при такой цене требовать чего-то большего было бы странно.

Roborock Sweep One

Естественно, когда речь заходит про доступные и качественные продукты, то сразу думаешь про компанию Xiaomi, которая достаточно длительное время на рынке и все это время она активно продвигает свои устройства, которые не только работают хорошо, но и выглядят привлекательно. К примеру, нам больше всего понравился умный пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, который обладает всеми необходимыми нам преимуществами и убирает помещение достаточно качественно, дабы мы могли устройство порекомендовать всем желающим. Все же не каждый пользователь может позволить себе очень дорогой продукт, так что мы решили сделать упор и на доступности.Важно отметить, что на одном заряде батареи пылесос может работать до 150 минут. Этого с головой хватит, чтобы убрать вашу квартиру. Более того, если вы не используете пылесос для прямо громадных площадей, то одного заряда может хватить на несколько уборок помещения. Также стоит отметить достаточно привлекательное приложение для смартфона, которое позволяет управлять своим роботом-пылесосом удаленно, настраивая время работы и так далее. В этом направлении Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner тоже нас порадовал, так как производитель явно делает упор на удобство пользователя, нам это очень нравится.

Okami U90 Vision

Про данный бренд электроники вы, скорее всего, никогда не слышали, но производитель достаточно качественно делает свою продукцию, чтобы мы могли с уверенностью посоветовать Roborock Sweep One к приобретению. Данный робот-пылесос действительно отлично справляется с уборкой квартиры, особенно если у вас подходящие для этого поверхности. Да, нужно понимать, что устройства такого плана ужасно справляются с уборкой ковров с высоким покрытием, плохо справляются с неровностями и так далее. А вот если у вас есть ламинат, то можно спокойно запускать устройство и оно будет отлично убирать поверхности, собирая мелкий мусор и пыль.Преимущество умного пылесоса в том, что вы можете совершенно спокойно выставить ему время работы, после чего пойти заниматься своими делами. И пока вы на работе или ходите по магазину, устройство самостоятельно включается, изучает квартиру, убирает ее и возвращается на станцию зарядки. Это крайне просто и легко, плюс вы не слышите гула пылесоса, пока он ездит по помещению и собирает пыль. Кроме того, 150 минут работы устройства от встроенного аккумулятора позволяют с удовольствием насладиться тем, что происходит во время работы Roborock Sweep One. Заряда пылесоса хватает, чтобы за один раз он убрал любую квартиру.

LG VR6670LVMP

Собственно, от достаточно доступных роботов-пылесосов мы перейдем к продуктам более высокого класса, которые за большую сумму денег предоставляют больше возможностей для пользователя. Не сказать, что покупая пылесос за тридцать тысяч рублей вы получите прямо невероятный прирост к чистоте и комфорту от работы, но устройство явно станет работать либо более эффективно, либо просто проживет дольше. Учитывая, что робота-пылесоса вы покупаете не на год и не на два, такое преимущество действительно может оказаться решающим при выборе конечного продукта. Например, в среднем диапазоне цен нам очень понравилась модель Okami U90 Vision, которая при относительно невысокой цене обладает приличным набором преимуществ.Главным бонусом продукта можно назвать продвинутое программное обеспечение, которое позволяет пользователю с комфортом настраивать уборку по тем параметрам, которые ему необходимы. Можно, например, выставить дни недели и время, в которое пылесос должен начинать уборку, плюс можно настроить режим, в котором будет работать продукт. Настройки действительно достаточно гибкие, так что потенциальный покупатель сможет настроить всё необходимое под свои нужны.

iCLEBO O5 WiFi

Конечно, когда речь заходит про качественную бытовую электронику, то обязательно должна быть модель от компании LG, которая на этом рынке уже очень давно и делает максимально надежную продукцию. Если вы хотите заплатить раз и пользоваться гаджетом в течение максимально длительного времени без поломок и прочих трудностей, то обязательно взгляните на робота-пылесоса LG VR6670LVMP. Он отлично убирает поверхности, собирая весь мусор, плюс отлично справляется с небольшими щелями и умеет делать влажную уборку. Для дома или небольшой квартиры это просто шикарное решение, особенно если учесть, что за эти деньги конкурентов на рынке практически нет.Устройство оборудовано достаточно продвинутой системой щеток, которые очищают поверхности от ненужной грязи и пыли, плюс достаточно мощный мотор всасывает всё лишнее. Работает устройство от одного заряда батареи всего 120 минут, этого вполне достаточно, чтобы устройство убирало необходимую площадь. Добавляем сюда управление со смартфона, весьма гибкие настройки времени работы и получаем то устройство, которое вы купите и будете использовать много лет даже не думая о сервисном центре или покупке чего-то нового.

Завершать статью будем достаточно интересной моделью iCLEBO O5 WiFi, которая обладает теми же режимами работы, что и все предыдущие продукты. Производитель сделал упор на качество и на продолжительность автономной работы, благодаря чему пользователь получает максимально качественное решение и платит за это вполне вразумительные деньги. Конечно, компания не может похвастаться настолько же известным именем, что и LG, например, но на продуктивности работы это не сказывается. Это отличная модель, которая справляется с уборкой помещения на ура, не издавая при этом много шума и не требуя от пользователя постоянного управления. Большего нам и не нужно.