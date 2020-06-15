Лучший смартфон OPPO. OPPO Find X2 12/256GB Dual Sim

OPPO A52 64GB

На современном рынке смартфонов достаточно много различных моделей, которые выглядят привлекательно и обладают целым рядом дополнительных бонусов. Однако это лишь усложняет пользователям выбор, так как вариантов очень много, они все сильно отличаются друг от друга и разобраться во всех характеристиках довольно трудно. Мы решили отобрать для вас лучшие смартфоны от компании OPPO, чтобы пользователь просто посмотрел, что подходит ему по бюджету, после чего заказал и наслаждался происходящим. Итак, давайте смотреть на модели.

OPPO A72 128GB

Начать статью стоит со смартфона OPPO A52 64GB, который обладает абсолютно всеми необходимыми для пользователя характеристиками при достаточно низкой стоимости. Это важное преимущество, так как мы отлично понимаем, что современные пользователи не всегда готовы отдать за смартфон пятьдесят или более тысяч рублей. В этом плане данная новинка нам очень понравилась, так как устройство крайне доступное, при этом все необходимые компоненты имеются. Например, стоит отметить весьма крутой дисплей с диагональю 6,5 дюймов при разрешении 2400 на 1080 точек — этого хватит с головой для игр или просмотра фильмов с сериалами.Также стоит отметить, что смартфон оборудован весьма мощным процессором. За его производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 665, который вполне справляется с играми и программами. Также поддерживать производительность гаджета будет оперативная память объемом 4 гигабайта, а встроенная память, как вы уже догадались, представлена накопителем на 64 гигабайта. При учете вполне низкой стоимости за гаджет, эту модель можно смело назвать лучшей среди доступных смартфонов этой компании. Ничего лучше за эти деньги вы точно не найдете.

OPPO Reno

Достаточно интересным решением так же можно назвать смартфон OPPO A72 128GB, который, как вы уже догадались из названия, обладает весьма приличным встроенным накопителем. На этот накопитель пользователь сможет с легкостью установить все любимые фильмы или сериалы, скачать много игр, поставить все необходимые программы. Для современного пользователя контент на смартфоне очень важен, так что памяти всегда должно хватать с запасом, только тогда вы будете пользоваться гаджетом с комфортом. Кроме того, нужно понимать, что у OPPO A72 128GB помимо остальных бонусов есть ещё море различных преимуществ, на которые тоже стоит обратить внимание.Например, диагональ дисплея составляет 6,5 дюйма, так что пользователь может с полным комфортом насладиться просмотром фильмов в высоком разрешении. Например, можно смотреть фильмы в 2К или 1080р без искажения картинки. Разрешение самого дисплея составляет 2400 на 1080 точек, матрица довольно яркая и сочная. Кроме того, смартфон оборудован довольно производительным процессором, благодаря чему вы можете запускать игры и наслаждаться их качеством во всей красе. Отличный гаджет, у которого в своем сегменте просто нет конкурентов, способных тягаться с такими параметрами.

OPPO Reno 2 8/256GB

Просто шикарным смартфоном можно назвать модель OPPO Reno, которая сразу на момент выхода в свет стала наиболее интересной на рынке благодаря своему дизайну и выезжающей камере. Фронтальная камера этого смартфона расположена на специальной платформе, которая спрятана в корпусе и выезжает за пределы верхней грани лишь в том случае, если вам эта камера нужна. То есть, все время смотреть на камеру вы не будете, да и сама камера не испортила дисплей смартфона, который в этой ситуации занимает почти всю лицевую панель. Не стоит даже говорить, что для фанатов фильмов или игр это отличные новости, ведь обычно вырез под фронтальную камеру сильно портил ощущения пот поглощения контента.Естественно, на это преимущества смартфона не заканчиваются. Например, производитель порадовал пользователя тем, что камеры на тыльной панели совершенно не выпирают за пределы корпуса. Это большой бонус, так как обычно все от этого страдают и просто вынуждены покупать чехол, дабы гаджет на столе лежал ровно. Также стоит похвалить сами камеры, ведь они снимают в очень высоком качестве. Более того, нужно понимать, что в плане производительности у гаджета тоже нет проблем, а значит, это просто идеальное приобретение для тех, кто очень хочет получить доступный и качественный гаджет в современном стиле.

OPPO Find X2 12/256GB Dual Sim

Собственно, первая версия «носорога» оказалась довольно популярной среди пользователей, так что производитель весьма закономерно выпустил и вторую версию с более производительной современной начинкой. Стоит сказать, что все основные преимущества продукта остались на месте — производитель оставил камеру на выезжающей платформе, которая теперь просто снимает более качественные снимки, плюс оставил полноценный дисплей на всю панель. Это достаточно привлекательное решение, ведь пользователь не скован вырезом в дисплее и прочими негативными бонусами. Для многих это очень приятное преимущество на самом деле.Также стоит сказать, что производитель во второй версии сделал более серьезный упор на производительности. Например, оперативной памяти у гаджета теперь целых 8 гигабайт, чего действительно будет достаточно, чтобы пользователь не смотрел на длительные экраны перезагрузки приложений. Встроенная память представлена накопителем на 256 гигабайт, этого тоже хватает с головой для того, чтобы хранить весь свой личный контент с комфортом. Процессор тоже производительный, основная система камер делает шикарные снимки. В целом, это отличный смартфон, который легко сделает потенциальных конкурентов п всем параметрам.

Естественно, самым производительным смартфоном в линейке компании OPPO на текущий момент выступает смартфон OPPO Find X2. Это свежий флагман, который получил новый дизайн корпуса и в целом обладает достаточно привлекательной производительностью. На лицевой панели все же пришлось сделать вырез под фронтальную камеру, для этого в самом дисплее сделали небольшой отверстие, а внутрь него уже запихнули саму камеру. Это довольно интересно, хотя, конечно, предыдущие варианты с выдвижной камерой казались даже более привлекательными. Зато теперь у пользователя всегда будет моментальный доступ к камере.В плане производительности, конечно, у смартфона тоже проблем никаких нет. Производитель оснастил устройство двенадцатью гигабайтами оперативной памяти, так что пользователь полным комфортом может играть в любые игры, запускать при этом довольно много различных приложений и не переживать о тормозах и глюках. Помимо этого стоит отметить, что 256 гигабайт встроенной памяти предоставляют возможность хранить на смартфоне столько контента, что просто голова пойдет кругом. Процессор здесь от компании Qualcomm, он обладает невероятной по современным меркам производительностью.